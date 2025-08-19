Tin cực vui cho các hành khách đi nhà ga T3 Tân Sơn Nhất ngay lúc này!

Ngay từ những ngày đầu ga T3 chính thức đi vào hoạt động, với sự khai thác của Vietnam Airlines, nhà ga T3 đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với không gian rộng rãi, thoáng đãng. Hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ với công nghệ hiện đại, từ các quầy làm thủ tục tự động (self check-in), hệ thống gửi hành lý tự động (self baggage drop), cho đến các cổng kiểm soát an ninh và xuất nhập cảnh thông minh. Tất cả đều nhằm mục đích rút ngắn thời gian chờ đợi, đơn giản hóa các quy trình phức tạp và mang lại cho hành khách một hành trình suôn sẻ, thoải mái từ lúc đặt chân đến sân bay cho đến khi lên máy bay.

Nhà ga T3

Tiếp nối sự thành công trong giai đoạn đầu, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ triển khai chuyển đổi hoạt động khai thác. Đây là một bước đi chiến lược nhằm tối ưu hóa luồng hành khách và tạo ra sự thuận tiện tối đa. Theo đó, hàng loạt hãng hàng không nội địa sẽ chính thức chuyển toàn bộ hoạt động của mình sang nhà ga T3 trong những ngày tới.

Mở đầu cho đợt dịch chuyển này là Bamboo Airways, hãng sẽ chính thức khai thác tại nhà ga T3 từ ngày 18/8/2025. Ngay sau đó, vào ngày 19/8/2025, hai hãng hàng không thuộc Vietnam Airlines Group là Pacific Airlines và VASCO cũng sẽ đồng loạt chuyển sang "ngôi nhà mới". Cuối cùng, Vietravel Airlines sẽ hoàn tất quá trình chuyển đổi này vào ngày 21/8/2025.

Bamboo Airways tại ga T3

Việc quy tụ các hãng hàng không này về nhà ga T3 mang lại một lợi ích vô cùng to lớn: hành khách bay các chuyến nội địa của Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO, Bamboo Airways và Vietravel Airlines giờ đây sẽ không còn phải băn khoăn hay lo lắng về việc đi nhầm nhà ga nữa. Sự tập trung này giúp xóa bỏ hoàn toàn những nhầm lẫn không đáng có, đặc biệt đối với những hành khách ít khi đi máy bay hoặc những du khách lần đầu đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Để đảm bảo quá trình làm thủ tục diễn ra nhanh chóng, vị trí các quầy thủ tục của từng hãng tại nhà ga T3 cũng đã được phân bổ:

- Pacific Airlines sẽ phục vụ hành khách tại dãy quầy từ số 11 đến 18.

- VASCO, với các đường bay đặc thù đi Cà Mau, Rạch Giá, Côn Đảo, sẽ có quầy thủ tục tại khu vực từ 19 đến 24.

- Vietravel Airlines được bố trí tại các quầy từ 25 đến 31.

- Bamboo Airways sẽ chào đón hành khách tại dãy quầy 43 đến 52.

- Vietnam Airlines với quy mô lớn nhất, sẽ vận hành tại khu vực rộng lớn từ quầy 56 đến 109.

Như vậy, sau cuộc chuyển đổi này, cơ cấu hoạt động của sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được định hình lại một cách rõ ràng và chuyên biệt. Nhà ga T1 sẽ gần như dành riêng cho các chuyến bay nội địa của Vietjet Air. Nhà ga T2 tiếp tục giữ vai trò là cửa ngõ quốc tế, phục vụ tất cả các chuyến bay đi và đến từ nước ngoài. Và nhà ga T3 sẽ trở thành trung tâm khai thác các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines và các hãng hàng không còn lại.

Để chuyến đi sắp tới qua sân bay Tân Sơn Nhất thật suôn sẻ, bạn chỉ cần ghi nhớ nhanh những lưu ý quan trọng sau:

- Kiểm tra kỹ thông tin của nhà ga khi mua vé máy bay trước khi di chuyển.

- Cập nhật thông tin của các hãng bay khai thác các nhà ga nào.

- Luôn đến sân bay sớm để hạn chế những rủi ro về việc di chuyển sai nhà ga.