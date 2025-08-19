10 "vị trí vàng" để xem diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9: Nhiều người truyền tai nhau "săn" chỗ từ sớm

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, bắt đầu từ 6h30 và kết thúc lúc 10h. Đây là sự kiện được người dân Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung rất mong chờ, bởi vậy ai cũng muốn tìm được vị trí "đắc địa" để trực tiếp chiêm ngưỡng không khí hào hùng của màn diễu binh, diễu hành.

Dưới đây là 10 địa điểm được xem là "vị trí vàng" để xem diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9 với các lợi thế như không gian thoáng, rộng, xung quanh có hàng quán, nhà cao tầng, dễ có chỗ ngồi đẹp cho người dân và du khách đến xem.

1. Ngã 5 Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo

2. Ngã 7 Cửa Nam - Tràng Thi

3. Ngã tư Hàng Khay - Tràng Thi - Bà Triệu - Lê Thái Tổ

4. Ngã tư Hàng Khay - Hàng Bài - Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng

5. Nút giao Tràng Tiền - Phan Chu Trinh - Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (trước Nhà Hát Lớn)

6. Ngã tư Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Đội Cấn (trước Bảo tàng Hồ Chí Minh)

7. Ngã ba Kim Mã - Nguyễn Thái Học - Sơn Tây

8. Nút giao Kim Mã - Liễu Giai

9. Liễu Giai - Văn Cao

10. Sân vận động Quần Ngựa

Ngoài 10 vị trí trên, người dân và du khách có thể theo dõi đoàn diễu binh, diễu hành ở dọc các tuyến đường như Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Tràng Tiền, Kim Mã, Lê Duẩn, Lê Hồng Phong, Ngọc Hà, Giang Văn Minh, ngõ Hàng Cháo… và các con đường mà tuyến xe bánh lốp đi qua như Cửa Bắc, Nghi Tàm, Âu Cơ, Võ Chí Công, Đường Láng, Trần Duy Hưng, Lê Quang Đạo...

Người dân và du khách có thể xem diễu binh, diễu hành dọc theo các tuyến đường

Tuy nhiên, bên cạnh việc chọn cho mình một "tọa độ" đẹp, khán giả cũng cần lưu ý đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh, đồng thời chuẩn bị những vật dụng cần thiết như mũ/nón, áo mưa, ô (dù), nước uống… để có trải nghiệm vui vẻ và trọn vẹn nhất trong ngày hội lớn của dân tộc.

