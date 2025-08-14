3 bảo tàng nổi tiếng ở Hà Nội sẽ mở cửa miễn phí dịp Quốc khánh 2/9

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ mở cửa miễn phí nhiều điểm đến văn hóa để phục vụ người dân. Hoạt động này nhằm phục vụ cộng đồng, tạo cơ hội để người dân và du khách tiếp cận, trải nghiệm các giá trị văn hóa, lịch sử tiêu biểu, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam và kích cầu du lịch trong nước. Thời gian mở cửa miễn phí trong vòng 3 ngày (từ 1/9 đến 3/9).

Trong số các điểm đến được miễn phí vé vào cửa, có 3 bảo tàng, 1 nhà hát và 1 làng văn hóa rất nổi tiếng ở Hà Nội. Dưới đây là danh sách kèm thông tin, lộ trình liên quan các điểm đến này để người dân tiện theo dõi, sắp xếp lịch trình.

1. Bảo tàng Hồ Chí Minh

Nằm trong quần thể Quảng trường Ba Đình, Bảo tàng Hồ Chí Minh là nơi lưu giữ hơn 120.000 hiện vật, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công trình được khánh thành năm 1990, có kiến trúc khối lập phương trắng thanh thoát, phần mái cách điệu hình bông sen.

Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh

Dự kiến, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh sẽ diễn ra các trưng bày chuyên đề như "80 năm Công an nhân dân khắc ghi lời Bác" (khai mạc ngày 15/8), "Mùa thu Độc lập" (khai mạc 26/8) và trưng bày tranh sơn dầu khổ lớn "Mùa xuân Độc lập" tại không gian ngoài trời, dự kiến khai mạc đúng dịp 2/9.

Không gian trưng bày kết hợp hình ảnh, phim tư liệu và hiện vật gốc, giúp người xem "sống lại" khoảnh khắc lịch sử. Đây cũng là một trong những điểm check-in được du khách và học sinh, sinh viên yêu thích.

Gợi ý cách di chuyển: - Từ khu vực phố cổ: đi xe buýt số 09A, 22 hoặc 49, xuống tại điểm dừng gần Quảng trường Ba Đình rồi đi bộ khoảng 3-5 phút. - Xe buýt giá vé: 7.000 VND/lượt, mua trực tiếp trên xe.

2. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Nằm gần Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là công trình kiến trúc Đông Dương tiêu biểu, do kiến trúc sư Ernest Hébrard thiết kế năm 1926. Tòa nhà vàng cổ kính, mái ngói cong, cửa vòm, từng là Bảo tàng Louis Finot thời Pháp, sau nhiều lần đổi tên và hợp nhất (2011) trở thành bảo tàng lớn nhất Việt Nam về lịch sử.

Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Hiện lưu giữ hơn 200.000 hiện vật từ thời tiền sử đến hiện đại: trống đồng Ngọc Lũ, tượng Phật A-di-đà thời Lý, ấn "Sắc mệnh chi bảo" triều Nguyễn… Tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, triển lãm chuyên đề "Bình dân học vụ - Thắp sáng tương lai" dự kiến khai mạc ngày 22/8, tái hiện lại tinh thần xóa mù chữ thời kỳ kháng chiến và ý chí nâng cao dân trí của dân tộc.

Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Gợi ý cách di chuyển: - Từ Bảo tàng Hồ Chí Minh: bắt xe buýt 22 hoặc 34 về hướng Nhà hát Lớn, xuống tại điểm Tràng Tiền, đi bộ 5 phút. - Từ phố cổ: đi bộ hoặc xe buýt số 8, 36.

3. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Tọa lạc trên phố Nguyễn Thái Học, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nằm trong tòa nhà kiến trúc Pháp cổ, từng là ký túc xá nữ sinh của Trường Dòng Saint Paul. Đây là "kho báu" hội họa và mỹ thuật Việt với hơn 20.000 tác phẩm, từ tranh sơn mài, lụa, sơn dầu, tượng gỗ, gốm… đến nghệ thuật đương đại.

Triển lãm Chuyên đề "Những người con của Tổ Quốc" - Clip: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm "Những người con của Tổ quốc" (dự kiến khai mạc ngày 15/8) và "Trí tuệ nhân tạo trong mỹ thuật ứng dụng" (khai mạc ngày 22/8) sẽ mang tới trải nghiệm thị giác khác biệt cho du khách yêu nghệ thuật. Dịp này, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng dự kiến tổ chức triển lãm "Hồ Chí Minh - Chân dung một con người".

Gợi ý cách di chuyển: - Từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia: bắt xe buýt số 09A hoặc 41, xuống tại điểm Nguyễn Thái Học. - Hoặc đi bộ nếu xuất phát từ Văn Miếu (chỉ khoảng 500m).

4. Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam

Là đơn vị nghệ thuật biểu diễn trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam được biết đến với các chương trình ca múa nhạc dân tộc, múa rối nước, múa rối cạn và nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống kết hợp hiện đại.

Trong 3 ngày 1-3/9/2025, nhà hát tổ chức các suất diễn miễn phí vào khung giờ 17h15 và 18h30 (50 phút/ show), gồm múa rối nước và biểu diễn âm nhạc dân gian phục vụ thiếu nhi, gia đình và du khách quốc tế. Đây là địa điểm lý tưởng để vừa giải trí vừa tìm hiểu văn hóa nghệ thuật Việt.

Gợi ý cách di chuyển: - Từ Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam: đi bộ khoảng 10 phút hoặc bắt xe buýt 09A, 18, 32.

5. Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 40km (Đồng Mô, Sơn Tây), Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tái hiện kiến trúc, phong tục, tập quán và lễ hội của 54 dân tộc. Trên diện tích 1.544 ha, không gian chia thành các cụm làng truyền thống, khu trung tâm văn hóa, khu lễ hội.

Bản Làng vui trong tiếng khèn - Clip: Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Dự kiến trong 3 ngày mở cửa miễn phí, Làng sẽ phục vụ khoảng 50.000 lượt du khách tham quan với không gian chợ phiên vùng cao, biểu diễn cồng chiêng, hát then, múa xòe, cùng nhiều trò chơi dân gian thú vị. Du khách có thể mặc thử trang phục dân tộc, thưởng thức ẩm thực đặc sản và trải nghiệm sinh hoạt cùng đồng bào.

Gợi ý cách di chuyển: - Từ trung tâm Hà Nội: đi xe buýt số 107 (Bến xe Kim Mã - Làng Văn hóa), thời gian di chuyển khoảng 1,5 giờ. - Nên đi buổi sáng sớm để tận hưởng trọn vẹn các hoạt động diễn ra tại đây.

Tips & lưu ý khi đi lại dịp lễ

- Đi sớm để tránh đông đúc, nhất là các điểm trong nội thành.

- Dùng ứng dụng timbus.vn hoặc Google Maps để tra cứu tuyến xe buýt theo thời gian thực.

- Chuẩn bị nước uống, mũ nón, áo chống nắng và tiền lẻ mua vé xe buýt.

- Lịch biểu diễn ở Nhà hát Nghệ thuật Đương đại nên đặt trước hoặc đến sớm để giữ chỗ.

- Làng Văn hóa ở xa, nên kết hợp thành chuyến đi riêng hoặc dành ít nhất nửa ngày.