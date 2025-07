Những bảo tàng mới không thể bỏ qua trong mùa du lịch hè 2025

Bảo tàng Palais de la Découverte, Paris (Ảnh: dominikgehl)

Dưới đây là những bảo tàng mới đáng mong chờ nhất trong năm 2025, mở ra hành trình khám phá văn hóa đương đại giữa lòng các thành phố lớn:

Bảo tàng Nghệ thuật Naoshima, Nhật Bản

Là điểm đến mới nhất trong hệ sinh thái nghệ thuật Benesse Art Site Naoshima nổi tiếng, bảo tàng này chính thức mở cửa ngày 31/5/2025. Được kiến trúc sư huyền thoại Tadao Ando thiết kế và là công trình thứ 10 ông thực hiện tại đây, bảo tàng nằm nép mình vào sườn đồi với tường vữa đen và đá cuội, hài hòa với thiên nhiên đảo Naoshima.

Triển lãm khai mạc "From the Origin to the Future" quy tụ nhiều tên tuổi lớn trong nghệ thuật đương đại châu Á như Do Ho Suh, Takashi Murakami và Cai Guo-Qiang. Với tầm nhìn ra biển và quán cà phê sân thượng thơ mộng, đây không chỉ là nơi thưởng lãm nghệ thuật, mà còn là không gian thiền định giữa thiên nhiên Nhật Bản.

Bảo tàng Palais de la Découverte, Paris (Pháp)

Sau 5 năm đóng cửa trùng tu, Palais de la Découverte - bảo tàng khoa học huyền thoại nằm trong khuôn viên Grand Palais, Paris - đã chính thức hoạt động trở lại từ ngày 11/6/2025. Dù các phòng trưng bày cố định sẽ mở lại hoàn toàn vào năm 2026, mùa hè năm nay đã bắt đầu với loạt triển lãm, workshop và lễ hội nghệ thuật kết hợp khoa học "Premières ondes".

Khởi nguồn từ năm 1937, Palais de la Découverte từng là biểu tượng của tinh thần tiên phong khoa học Pháp. Giờ đây, bảo tàng tái sinh với tinh thần cởi mở, sáng tạo và tương tác - phù hợp với thế hệ trẻ yêu công nghệ và trải nghiệm.

(Ảnh: Viator)

Bảo tàng Fenix Museum, Rotterdam (Hà Lan)

Fenix - bảo tàng quốc tế về di cư - khai trương ngày 16/5/2025 trong một nhà kho cũ từ năm 1923 từng thuộc hãng Holland America Line. Điểm nhấn của công trình là cầu thang đôi hình xoắn ốc cao 30 mét, có tên "Tornado". Với kết cấu thép xoắn xuyên qua mái kính, Fenix vừa là tác phẩm điêu khắc, vừa là không gian ngắm nhìn toàn cảnh sông Maas.

Không chỉ gây ấn tượng bằng kiến trúc, bảo tàng còn khơi gợi cảm xúc sâu sắc về hành trình di cư, chuyển động và bản sắc. Hai nhánh cầu thang biểu tượng cho những con đường đời khác nhau, nơi du khách vừa đi, vừa chiêm nghiệm về ký ức nhân loại.

Bảo tàng Studio Museum in Harlem, New York (Mỹ)

Sau nhiều năm chờ đợi, Studio Museum - nơi vinh danh các nghệ sĩ gốc Phi - sẽ chính thức khánh thành tòa nhà mới vào mùa thu 2025. Do hãng Adjaye Associates thiết kế, công trình mới rộng gấp đôi diện tích cũ và có sân thượng do Studio Zewde thực hiện.

Triển lãm mở màn sẽ là cuộc hồi tưởng về nhà điêu khắc Tom Lloyd - người từng góp mặt trong triển lãm đầu tiên của bảo tàng vào năm 1968. Với hơn 9.000 tác phẩm trong bộ sưu tập và một không gian trưng bày hiện đại, Studio Museum hứa hẹn trở thành điểm đến văn hóa nổi bật của New York năm nay.

V&A East Storehouse, London (Anh)

Là chi nhánh mới nhất của Bảo tàng Victoria & Albert lừng danh, V&A East Storehouse vừa ra mắt ngày 31/5 tại công viên Olympic Queen Elizabeth. Điều đặc biệt ở đây là khái niệm "kho lưu trữ mở" - nơi du khách được tiếp cận trực tiếp với hơn 250.000 hiện vật, 350.000 cuốn sách và 1.000 kho tư liệu quý giá.

Với thiết kế của studio Diller Scofidio + Renfro (Mỹ), V&A East Storehouse không chỉ là nơi trưng bày, mà còn là không gian học thuật, tương tác, và sáng tạo mở ra chương mới cho nghệ thuật bảo tàng ở thế kỷ 21.

(Ảnh: V&A)

Bảo tàng Nhiếp ảnh Quốc gia Hà Lan

Dự kiến khai trương trong năm 2025, Nederlands Fotomuseum sẽ chuyển về địa điểm mới tại khu Katendrecht, Rotterdam - một kho hàng từ năm 1903 được cải tạo thành không gian 8 tầng. Với phòng triển lãm, studio, hiệu sách, nhà hàng trên mái và tầm nhìn toàn cảnh thành phố, nơi đây được kỳ vọng trở thành trung tâm nhiếp ảnh hàng đầu châu Âu.

Từ Paris cổ kính đến Naoshima tĩnh lặng, từ Harlem tràn đầy năng lượng đến Abu Dhabi xa hoa, có thể nói năm 2025 chứng kiến làn sóng "tái sinh" của các bảo tàng - nơi quá khứ được kể lại bằng ngôn ngữ mới, và tương lai được hình dung bằng nghệ thuật.

Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến đi, hãy chọn điểm đến có bảo tàng mới mở cửa. Bởi đôi khi, chỉ cần một buổi chiều trong không gian tràn ngập cảm hứng, bạn đã có thể trở thành một phần trong nhịp thở mới của văn hóa toàn cầu.