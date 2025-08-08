Vì sao phải bỏ laptop ra ngoài khi kiểm tra an ninh ở sân bay?

Nhiều hành khách thấy rất phiền hà khi phải tháo giày, cởi thắt lưng , đồng hồ, mắt kính... lúc bước qua cửa an ninh sân bay. Ngoài ra, máy tính xách tay (laptop) cũng bị nhân viên an ninh yêu cầu lấy ra khỏi kiện hành lý xách tay và đặt vào khay trước khi đi qua hệ thống băng chuyền.

Tại sao lại có quy định này?

Bỏ laptop ra khỏi kiện hành lý, đặt vào khay riêng khi qua máy soi chiếu là thủ tục bắt buộc tại nhiều sân bay trên thế giới. (Ảnh: CNN)

Khả năng che khuất hình ảnh

Lý do đầu tiên và quan trọng nhất đến từ chính cấu tạo vật lý của laptop. Máy soi chiếu an ninh tại sân bay là máy chụp tia X. Chúng hoạt động dựa trên nguyên lý: Tia X sẽ xuyên qua hành lý để phát hiện vật cấm và cảm biến ghi nhận mức độ hấp thụ tia của từng vật liệu. Kim loại hấp thụ tia X rất mạnh, nhựa và vải hấp thụ yếu hơn. Dữ liệu này sau đó được máy tính xử lý và hiển thị thành hình ảnh màu sắc – thường là cam (hữu cơ), xanh lá (kim loại nhẹ), và xanh dương (kim loại nặng).

Laptop là khối thiết bị dày đặc có lớp vỏ kim loại, bên trong chứa bảng mạch, pin lithium, ổ cứng và nhiều linh kiện điện tử. Khi được để trong balo hoặc vali, nó có thể che khuất các vật thể nằm phía sau hoặc bên cạnh, tạo ra các vùng “bóng mờ” trong ảnh X-quang. Đây là điều đặc biệt nguy hiểm, kẻ xấu có thể lợi dụng để giấu vũ khí, thuốc nổ, chất cấm trong hoặc dưới laptop mà nhân viên an ninh không thể phát hiện rõ ràng.

Theo Cơ quan An ninh Vận tải Hoa Kỳ (TSA), các vật dụng có cấu trúc đặc hoặc phức tạp như máy tính xách tay, máy ảnh DSLR, hoặc máy chiếu mini phải được đặt riêng ra khay để dễ kiểm tra hình ảnh và tránh làm sai lệch nhận diện tia X.

Khả năng cải trang thành thiết bị nổ

Trên thực tế, laptop từng bị lợi dụng để giấu bom. Sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001, Mỹ siết chặt toàn bộ hệ thống an ninh hàng không, kiểm tra kỹ các thiết bị điện tử như laptop. Quy định bắt buộc hành khách lấy laptop ra khỏi hành lý xách tay và để vào khay riêng khi soi chiếu được áp dụng rộng rãi từ khoảng năm 2006–2007.

Năm 2016, một hành khách mang lên máy bay của hãng Daallo Airlines (Somalia) chiếc laptop cải trang chứa thuốc nổ. Thiết bị này phát nổ sau khi cất cánh, tạo ra một lỗ thủng trên thân máy bay.

May mắn là máy bay hạ cánh khẩn cấp an toàn, nhưng vụ việc khiến nhiều quốc gia siết chặt hơn quy trình kiểm tra laptop. Năm 2017, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ban hành lệnh cấm mang laptop trong hành lý xách tay trên các chuyến bay đến từ một số quốc gia Trung Đông vì lo ngại chúng bị dùng để giấu bom.

Chính vì lý do đó, nhân viên an ninh sân bay cần phải nhìn rõ toàn bộ cấu trúc bên trong laptop, tách biệt khỏi các vật khác, để đảm bảo không có bất thường.

Laptop có nhiều linh kiện, dễ dàng cải tạo thành thiết bị nổ nên an ninh sân bay cần phải soi chiếu kỹ càng thiết bị này. (Ảnh minh họa: Rayo)

Tăng tốc độ kiểm tra và giảm sai sót

Nếu bạn từng đi qua một sân bay đông đúc vào giờ cao điểm, bạn sẽ nhận thấy các máy soi chiếu làm việc với tốc độ rất cao, mỗi hành khách chỉ được kiểm tra vài giây. Việc để laptop lẫn trong hành lý khiến hình ảnh phức tạp hơn, nhân viên soi chiếu sẽ mất thời gian phân tích, hoặc tệ hơn, phải yêu cầu kiểm tra lại bằng tay.

Khi laptop được đặt riêng, hình ảnh hiển thị rõ ràng, dễ đọc, tăng độ chính xác và giảm tỉ lệ kiểm tra lại. Điều này vừa giúp an ninh hoạt động hiệu quả hơn, vừa tránh gây chậm trễ cho hành khách.

Không chỉ laptop, một số thiết bị khác như máy chơi game cầm tay, máy ảnh DSLR, thiết bị phát sóng không dây… cũng có thể bị yêu cầu lấy ra khỏi túi hành lý, tùy theo quy định của từng sân bay. Do đặc thù về kích thước và mật độ linh kiện, laptop được xem là thiết bị nguy cơ và có khả năng che khuất cao hơn, nên gần như bắt buộc phải đặt riêng tại mọi trạm kiểm tra an ninh.

Máy tính bảng, máy chơi game mỏng hơn, ít kim loại hơn, không có ổ cứng cơ và pin thường nhỏ hơn laptop. Khi đặt trong balo, chúng không gây cản trở đáng kể cho hình ảnh tia X. Tuy nhiên, ở một số sân bay, nhất là tại Mỹ hoặc Israel, iPad cỡ lớn và một số mẫu máy tính bảng cũng có thể bị yêu cầu lấy ra ngoài nếu nhân viên nghi ngờ.

Đọc thêm