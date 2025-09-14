"Bánh dẻo thị phi" là gì mà mới đầu mùa Trung thu đã rần rần khắp nơi?

Mỗi năm, cứ vào khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8 âm lịch, thị trường bánh Trung thu lại trở nên nhộn nhịp. Người thì háo hức săn bánh truyền thống, kẻ lại hóng hớt xem năm nay có trend bánh mới lạ gì để "đu". Chỉ cần lướt qua TikTok, Facebook hay Instagram những ngày này, ai cũng dễ dàng bắt gặp những chiếc hộp bánh lung linh, những video review đủ kiểu, khiến không khí Trung thu như đã đến sớm hơn thường lệ.

Trong muôn vàn loại bánh đang được rao bán, nổi bật hơn cả là một cái tên đang viral khắp các nền tảng mạng xã hội: bánh dẻo nhân sen dẻo trứng muối - hay còn được dân tình gọi vui là "bánh dẻo thị phi".

(Ảnh chụp màn hình TikTok)

"Bánh dẻo thị phi" có gì mà khiến dân mạng rần rần?

Điểm đầu tiên gây chú ý chính là kích thước và trọng lượng "khủng". Không phải kiểu nhỏ hay kích cỡ thông thường, chiếc bánh này gây ấn tượng khi nặng tới 400g và chứa 4 lòng đỏ trứng muối bên trong.

Cách ăn bánh cũng tạo nên sự khác biệt. Thay vì cắt ra thành miếng hình tam giác và ăn ngay, nhiều video hướng dẫn trên mạng chỉ cách cho bánh vào tủ lạnh, sau đó cán dẹt rồi mới cắt miếng. Cách này giúp trứng muối bên trong được dàn đều, khiến miếng nào cũng có vị bùi mặn đặc trưng. Nhờ thế, chiếc bánh không chỉ đỡ ngọt hơn mà còn có sự cân bằng vị rất thú vị. Không ít người đã thử và công nhận: "Ăn kiểu này cuốn hơn hẳn!".

Thế nhưng, cũng chính từ sự nổi tiếng này mà chiếc bánh lại vướng phải những luồng ý kiến trái chiều, để rồi gắn luôn mác "bánh dẻo thị phi".

Hình ảnh đang được lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội

Vì sao chiếc bánh dẻo này lại gây tranh cãi?

Trước hết là về hương vị. Một bộ phận người ăn cho rằng bánh rất ngon, mềm dẻo, thơm mùi sen, trứng muối béo bùi, nhất là khi ăn theo cách "cán dẹt" thì lại càng thấy thú vị. Nhưng ngược lại, cũng có không ít ý kiến cho rằng bánh chẳng có gì mới mẻ, vị chẳng khác gì bánh dẻo bình thường, thậm chí còn hơi ngấy.

Tiếp theo là giá thành. Chiếc bánh dẻo này được bán với mức giá khoảng 300.000 đồng/chiếc (bán theo cặp là 590.000 đồng), cũng bởi thế mà trở thành tâm điểm bàn luận. Một bên cho rằng với kích thước lớn và nguyên liệu nhiều trứng muối, hạt sen còn là loại sen Huế như vậy thì giá cả là hợp lý. Nhưng phía còn lại lại thấy mức giá này "không đáng", bởi hương vị chưa thực sự nổi trội để xứng đáng với số tiền bỏ ra.

Và thế là, chỉ trong thời gian ngắn, chiếc bánh đã được gắn luôn biệt danh: "bánh dẻo thị phi" - bởi cứ nhắc đến là y như rằng sẽ nổ ra tranh luận.

(Ảnh: Facebook)

Trên thực tế, chuyện này không phải hiếm. Trước đó, đã từng có nhiều món ăn "hot trend" cũng trở thành tâm điểm bàn cãi. Bởi lẽ, khẩu vị mỗi người là khác nhau nên không tránh khỏi các ý kiến khác biệt, nhất là khi một món ăn được đưa lên mạng xã hội và viral thì càng dễ nhận về đủ kiểu ý kiến khen - chê trái ngược.

Bên cạnh những luồng tranh luận trái chiều, chiếc bánh dẻo này dường như cũng đang khiến cho "trend" ăn bánh dẻo cán dẹt trở nên viral hơn. Không ít người áp dụng "trend cán dẹt" cho cả những chiếc bánh dẻo loại khác, tạo nên cách thưởng thức mới lạ, vui vui dù vẫn mang lại những nhận xét trái ngược.