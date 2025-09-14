Đà Nẵng: Cây rỏi mật hơn 500 tuổi thu hút du khách có gì đặc biệt?

Cây rỏi mật nằm ở thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng nay là phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng, được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận Cây di sản Việt Nam Với những giá trị đặc sắc về sinh thái, văn hóa. Ảnh: Hoài Văn.
Cây rỏi mật có tuổi đời trên 500 năm tuổi. Trong kháng chiến chống Mỹ, cây là đài quan sát cảnh giới của du kích Kỳ Anh, dấu ấn lịch sử của thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Cây là nhân chứng lịch sử cho sự thay đổi của dân làng, là cầu nối giữa quá khứ - hiện tại và tương lai nơi đây.
Cây có tuổi đời hơn 500 năm.
Chu vi tại gốc là 2,7m, cao 9,2m.
Thân cây xù xì lưu dấu vết thời gian.
Tán cây che mát cả khoảnh đất rộng.
Hiện nay, cây rỏi mật là điểm tham quan du lịch, du khách đến điểm lịch sử này để hiểu hơn về một thời gian lao mà vẻ vang của dân tộc Việt Nam.