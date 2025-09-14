Đà Nẵng: Cây rỏi mật hơn 500 tuổi thu hút du khách có gì đặc biệt?

Hoài Văn, Theo Tiền Phong 14:22 14/09/2025
Cây rỏi mật có tuổi đời hơn 500 năm, là nhân chứng lịch sử, cầu nối giữa quá khứ, hiện tại với tương lai và là niềm tự hào của người dân địa phương khi giới thiệu với du khách đến tham quan

Đà Nẵng: Cây rỏi mật hơn 500 tuổi thu hút du khách có gì đặc biệt?- Ảnh 1.

Cây rỏi mật nằm ở thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng nay là phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng, được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận Cây di sản Việt Nam﻿ Với những giá trị đặc sắc về sinh thái, văn hóa. Ảnh: Hoài Văn.

Đà Nẵng: Cây rỏi mật hơn 500 tuổi thu hút du khách có gì đặc biệt?- Ảnh 2.

Cây rỏi mật có tuổi đời trên 500 năm tuổi. Trong kháng chiến chống Mỹ, cây là đài quan sát cảnh giới của du kích﻿ Kỳ Anh, dấu ấn lịch sử của thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đà Nẵng: Cây rỏi mật hơn 500 tuổi thu hút du khách có gì đặc biệt?- Ảnh 3.

Cây là nhân chứng lịch sử cho sự thay đổi của dân làng, là cầu nối giữa quá khứ - hiện tại và tương lai nơi đây.

Đà Nẵng: Cây rỏi mật hơn 500 tuổi thu hút du khách có gì đặc biệt?- Ảnh 4.

Đà Nẵng: Cây rỏi mật hơn 500 tuổi thu hút du khách có gì đặc biệt?- Ảnh 5.

Đà Nẵng: Cây rỏi mật hơn 500 tuổi thu hút du khách có gì đặc biệt?- Ảnh 6.

Cây có tuổi đời hơn 500 năm.

Đà Nẵng: Cây rỏi mật hơn 500 tuổi thu hút du khách có gì đặc biệt?- Ảnh 7.

Chu vi tại gốc là 2,7m, cao 9,2m.

Đà Nẵng: Cây rỏi mật hơn 500 tuổi thu hút du khách có gì đặc biệt?- Ảnh 8.

Đà Nẵng: Cây rỏi mật hơn 500 tuổi thu hút du khách có gì đặc biệt?- Ảnh 9.

Đà Nẵng: Cây rỏi mật hơn 500 tuổi thu hút du khách có gì đặc biệt?- Ảnh 10.

Đà Nẵng: Cây rỏi mật hơn 500 tuổi thu hút du khách có gì đặc biệt?- Ảnh 11.

Thân cây xù xì lưu dấu vết thời gian.

Đà Nẵng: Cây rỏi mật hơn 500 tuổi thu hút du khách có gì đặc biệt?- Ảnh 12.

Tán cây che mát cả khoảnh đất rộng.

Đà Nẵng: Cây rỏi mật hơn 500 tuổi thu hút du khách có gì đặc biệt?- Ảnh 13.

Hiện nay, cây rỏi mật là điểm tham quan﻿ du lịch, du khách đến điểm lịch sử này để hiểu hơn về một thời gian lao mà vẻ vang của dân tộc Việt Nam.

