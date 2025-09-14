Thảo nguyên rộng lớn ngay vùng núi phía Bắc, cách Hà Nội 400km: Du khách nhận xét "như Châu Âu thu nhỏ"

Nhắc đến những thảo nguyên xanh ngát rộng mênh mông, dài vô tận đến đường chân trời, phần đông du khách sẽ nghĩ ngay tới những đất nước châu Âu xa xôi. Tuy nhiên cứ mỗi tháng 9, độ thu về, trên các diễn đàn, hội nhóm du lịch, những hình ảnh về một thảo nguyên lại xuất hiện và nhận được sự quan tâm. Quan trọng là, nó không phải ở châu Âu, mà ở ngay miền Bắc nước ta, cách thủ đô Hà Nội khoảng 400km.

Đang được nhắc tới là thảo nguyên Suôi Thầu - Xín Mần, thuộc tỉnh Hà Giang cũ - nay là Tuyên Quang. Ai sau khi xem xong những bức hình về thảo nguyên này cũng phải trầm trồ với vẻ đẹp của nó, không nghĩ ngay trên dải đất hình chữ S lại có địa điểm không thua kém gì nước ngoài như thế. Đặc biệt vào thời điểm hoa tam giác mạch nở rộ, từ khoảng tháng 10 cho đến tháng 12, cảnh vật nơi thảo nguyên Suôi Thầu - Xín Mần sẽ còn hiện lên lung linh, huyền ảo hơn nữa.

Hình ảnh thảo nguyên mới nhất qua ống kính du khách (Ảnh Vũ Quang Thành)

"Một châu Âu thu nhỏ" rực rỡ mùa hoa tam giác mạch

Nằm ở độ cao trên 1.200 mét so với mực nước biển, thảo nguyên Suôi Thầu (xã Nàn Ma, huyện Xín Mần, Hà Giang cũ) từ lâu đã được đông đảo du khách đặt cho biệt danh "châu Âu thu nhỏ" của vùng Đông Bắc. Cách trung tâm Cốc Pài chỉ khoảng 5–6 km, nơi đây trải dài hơn 90hecta đồng cỏ xanh mướt, những triền đồi thoai thoải và nương ngô, ruộng lúa đan xen. Sáng sớm, Suôi Thầu thường phủ một lớp sương mỏng, xa xa là biển mây bồng bềnh, tạo nên khung cảnh huyền ảo hiếm có.

Theo Cổng thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Suôi Thầu còn hấp dẫn nhờ thảm thực vật phong phú, thay đổi theo mùa. Vào khoảng tháng 10 – 12 hằng năm, hoa tam giác mạch nở rộ, phủ tím cả sườn đồi, thu hút du khách khắp nơi đổ về chiêm ngưỡng và chụp ảnh. Cùng với đó là những loài hoa dại như cải vàng, mào gà đỏ, điểm xuyết thêm cho bức tranh thiên nhiên rực rỡ.

Thảo nguyên mờ ảo trong màn sương sớm (Ảnh Vũ Quang Thành, Đàm Thịnh)

Rực rỡ mùa hoa tam giác mạch (Ảnh Đàm Thịnh)

Đến Suôi Thầu, du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị: Dạo bước trên thảo nguyên lộng gió, ngắm bình minh lên trên đỉnh núi, săn mây khi ánh mặt trời bắt đầu rọi xuống, hay cắm trại qua đêm giữa không gian bao la. Nhiều bạn trẻ còn chọn nơi đây để tổ chức picnic, dựng lều, cùng nhau thưởng thức ẩm thực địa phương.

Không chỉ có cảnh quan, Suôi Thầu còn mang đậm dấu ấn văn hóa của đồng bào Mông, từ nếp nhà trình tường, trang phục rực rỡ đến những sản vật núi rừng. Trò chuyện với người dân bản địa, du khách sẽ cảm nhận rõ sự hiếu khách và đời sống mộc mạc, chân tình nơi vùng cao.

Dù mới được biết đến rộng rãi vài năm trở lại đây, Suôi Thầu đang dần trở thành điểm “check-in” nổi bật của Hà Giang, nhất là vào mùa hoa tam giác mạch. "Không phải dốc Thẩm Mã, không phải Mã Pí Lèng hay sông Nho Quế, có một Hà Giang trông rất khác, rất đỗi thơ mộng, được ví như 'châu Âu thu nhỏ' đó chính là thảo nguyên Suôi Thầu- Xín Mần", du khách có tài khoản tên Tố Quyên chia sẻ.

Du khách check in ở thảo nguyên Suôi Thầu, cảnh được ví như "Châu Âu thu nhỏ" (Ảnh Tố Quyên, Thùy Linh, Check in Vietnam)

Làm thế nào để tới thảo nguyên Suôi Thầu - Xín Mần?

Để đến Suôi Thầu, du khách có thể di chuyển theo cung đường Hà Nội – Hà Giang – Xín Mần. Từ trung tâm Hà Giang đi khoảng 200km về phía tây, qua Hoàng Su Phì, sẽ đến Cốc Pài. Từ đây, chỉ cần thêm 5–6 km đường đồi núi là tới thảo nguyên.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Sở Khoa học và Công nghệ, một số đoạn đường đất còn khá khó đi, đặc biệt vào mùa mưa dễ trơn trượt, vì vậy khách cần chuẩn bị phương tiện phù hợp hoặc thuê xe máy địa hình để đảm bảo an toàn.

Thời điểm đẹp nhất để khám phá Suôi Thầu là vào mùa thu – đông, đặc biệt từ tháng 10 đến tháng 12, khi hoa tam giác mạch nở rộ. Ngoài ra, mùa lúa chín cũng là lúc thảo nguyên khoác lên màu vàng óng ả, mang lại trải nghiệm khác biệt. Hay theo nhiều chia sẻ của nhiều du khách vừa có chuyến đi tới thảo nguyên, khung cảnh xanh mướt hiện tại tại đây cũng đã đủ "đẹp xiêu lòng người".

Ảnh Check in Vietnam

Sức hút của Suôi Thầu ngày càng thể hiện rõ qua số liệu du lịch. Theo Cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), năm 2017 huyện Xín Mần đón khoảng 28.000 lượt khách. Con số này tăng nhanh trong những năm gần đây: 10 tháng đầu năm 2022 đã đạt hơn 45.000 lượt, trong đó gần 6.000 lượt khách quốc tế. Sang năm 2023, chỉ trong 6 tháng đầu năm, Xín Mần đã ghi nhận trên 100.000 lượt khách.

Đặc biệt, năm 2024, báo Tuyên Quang dẫn thông tin cho biết huyện Xín Mần đón hơn 110.000 lượt khách, trong đó riêng thảo nguyên Suôi Thầu chiếm tới 70% tổng lượng khách, tức khoảng hơn 77.000 lượt. Con số ấn tượng này cho thấy Suôi Thầu đang trở thành “thỏi nam châm” du lịch mới của địa phương, bên cạnh những điểm quen thuộc như Đồng Văn, Mèo Vạc hay Hoàng Su Phì.

Đây cũng là cơ sở để chính quyền địa phương định hướng phát triển Suôi Thầu thành khu du lịch sinh thái, gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa, đồng thời kêu gọi đầu tư hạ tầng, dịch vụ để phục vụ du khách ngày một tốt hơn.

Ảnh Thế Giới Ảnh

Trong bức tranh du lịch Hà Giang (nay là Tuyên Quang) vốn đã nổi tiếng bởi cao nguyên đá và những mùa hoa rực rỡ, Suôi Thầu nổi lên như một “báu vật” mới mẻ, mộc mạc nhưng đầy quyến rũ. Và vào những ngày cuối năm, khi tam giác mạch tím biếc trải dài, thảo nguyên Suôi Thầu - Xín Mần hứa hẹn sẽ là điểm dừng chân lý tưởng cho bất cứ ai yêu thiên nhiên, văn hóa và khát khao khám phá những vùng đất còn giữ nguyên nét hoang sơ.