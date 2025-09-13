48 giờ săn mây, ngắm lúa, ăn gà ở Y Tý

48 giờ trải nghiệm đáng nhớ ở Y Tý: Săn mây, ngắm lúa chín, ăn gà đen.

Nằm ở độ cao 2.000m so với mực nước biển, Y Tý luôn được sương mù bao phủ quanh năm. Vào mùa lúa chín, Y Tý khoác lên mình sắc vàng óng ả, trải dài trên những triền núi uốn lượn. Sáng sớm ở Y Tý, mây trắng dày đặc bao phủ núi rừng, tạo khung cảnh huyền ảo như chốn bồng lai.



Đường đến Y Tý hiện đã thuận lợi hơn trước, phù hợp nhất với xe gầm cao. Xe gầm thấp có thể đi nhưng sẽ vất vả hơn do còn một số đoạn đang sửa chữa, rải đá dăm. Từ Hà Nội, du khách có thể bắt xe khách giường nằm lên Lào Cai rồi thuê xe máy để khám phá, hoặc tự chạy xe theo cung đường: Hà Nội - Lào Cai - Bản Vược - Mường Hum - Y Tý.



Ngải Thầu được ví như “ban công mùa vàng” đẹp nhất Y Tý, nơi ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp ôm sát sườn núi, uốn lượn như sóng lúa đổ về tận chân trời. Trong khi đó, cung đường chữ S huyền thoại ở A Lù lại mê hoặc du khách với sắc vàng óng ả trải dài theo triền núi, trở thành điểm săn mây, ngắm lúa chín và check-in nổi tiếng nhất Y Tý.

Choản Thèn là điểm ngắm lúa gần trung tâm xã Y Tý nhất, nên khá thuận tiện cho du khách. Nơi đây được biết đến rộng rãi với tên gọi "công viên Choản Thèn". Tại đây có một bãi đất rộng, nổi bật với hai cây tình yêu - biểu tượng sống ảo được nhiều bạn trẻ yêu thích. Lưu trú giữa lòng ruộng bậc thang, du khách có thể ngắm trọn cảnh mây trời và mùa vàng ngay từ ban công homestay. Du khách có nhiều lựa chọn lưu trú với mức giá dao động từ 500.000 đồng đến 750.000 đồng/phòng.



Chợ phiên Y Tý họp vào cuối tuần, là nơi đồng bào Hà Nhì, H’Mông, Dao… tụ hội, buôn bán nông sản và trao đổi hàng hóa. Những sản vật địa phương như thảo quả, mật ong rừng, ngô, rau rừng… được bày bán khắp các gian hàng.

Ẩm thực của Y Tý rất đa đạng, du khách có thể cùng chủ nhà thưởng thức bữa cơm dân dã và tìm hiểu nét văn hóa bản địa độc đáo. Gà đen - đặc sản nổi tiếng của Y Tý, thịt chắc, da giòn, có thể chế biến thành nhiều món như nướng, lẩu, hay luộc chấm muối tiêu là món ăn du khách nhất định phải thử khi đến Y Tý. Nồi lẩu gà đen có giá khoảng 950.000 đồng cho 6 người ăn, lẩu cá tầm 1,2 triệu đồng đủ để nhóm bạn ngồi nhâm nhi chuyện trò rôm rả cả buổi.

Ngải Thầu Thượng là điểm săn mây lý tưởng, nơi mây núi quyện vào nhau như dải lụa trắng vắt ngang trời.

Khoảnh khắc “chạm tay vào mây” khiến du khách mê mẩn và coi Y Tý là thiên đường săn mây của Tây Bắc.