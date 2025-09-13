Còn 3 ngày: Biển người đổ về "Triển lãm 80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" bất chấp nắng nóng

Chỉ còn đúng 3 ngày nữa là triển lãm "80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) sẽ kết thúc. Chính vì vậy, nhiều người dân đã tranh thủ dịp cuối tuần để đến tham quan, khiến nơi đây trở nên vô cùng sôi động. Dù kỳ nghỉ lễ đã qua, sức hút của triển lãm vẫn không hề giảm nhiệt, minh chứng là khung cảnh "biển người" vẫn nườm nượp kéo đến.

Dòng người đổ về Trung tâm Triển lãm Quốc gia

Triển lãm thu hút đông đảo du khách vào cuối tuần

Ban đầu, triển lãm dự kiến chỉ diễn ra đến hết ngày 5/9. Tuy nhiên, do sức hút của triển lãm quá lớn, triển lãm đã được kéo dài đến ngày 15/9. Nhờ đó, người dân vẫn có cơ hội đến tham quan và trải nghiệm, khiến nơi đây trở thành "điểm nóng" thu hút đông đảo du khách vào cuối tuần này.

Trên những tuyến đường dẫn vào, xe cộ nối đuôi nhau tấp nập. Bên trong khuôn viên rộng lớn, du khách gần như kín lối, tạo nên một "biển người" thực sự, đông đúc chẳng khác nào đang trong kỳ nghỉ lễ. Dù thời tiết Hà Nội hiện đang rất nắng và nóng nhưng mọi người vẫn đến triển lãm rất đông và không ngại xếp hàng để vào tham quan.

Dù thời tiết Hà Nội hiện đang rất nắng và nóng nhưng mọi người vẫn đến triển lãm rất đông và không ngại xếp hàng để vào tham quan

Ngay từ cổng vào, các bác cựu chiến binh, nhiều nhóm bạn trẻ, các gia đình, người lớn tuổi, các bạn học sinh cũng hào hứng bước qua cánh cổng lớn được trang trí rực rỡ. Có thể thấy, các bạn trẻ hăng hái chụp ảnh check-in để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ, trong khi các gia đình nhiều thế hệ thì cùng nhau ghi lại những tấm ảnh kỷ niệm. Tiếng nói cười hòa lẫn với tiếng thuyết minh từ các khu vực triển lãm, tạo nên một không khí rộn ràng, tưng bừng.

Không khí rộn ràng, tưng bừng tại khu vực triển lãm

Trong các khu trưng bày, từng dòng người di chuyển chậm rãi để ngắm nhìn những hiện vật lịch sử quý giá và lắng nghe những câu chuyện ý nghĩa. Có thể thấy những người tham gia triển lãm, từ người trẻ đến người lớn tuổi, đều đang rất tập trung trải nghiệm. Ngoài ra, khách tham quan còn được đeo kính thực tế ảo để đắm mình vào những thước phim lịch sử hào hùng của dân tộc. Ở một góc khác, khu trải nghiệm công nghệ hiện đại lại thu hút giới trẻ. Họ kiên nhẫn xếp hàng để thử các trò chơi tương tác như bắn súng mô phỏng.

Khách tham quan trải nghiệm những hoạt động thú vị

Có thể nói, triển lãm "80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" là một hành trình đầy cảm xúc, chạm đến trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Nhìn thấy "biển người" hào hứng đến tham quan, có lẽ chúng ta cũng cảm nhận được niềm tự hào và sự xúc động khi cùng nhau ôn lại những dấu mốc lịch sử. Triển lãm mở cửa hoàn toàn miễn phí từ 9h sáng đến 22h mỗi ngày, hứa hẹn sẽ tiếp tục là điểm đến không thể bỏ qua tại Hà Nội trong những ngày cuối này.

Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước - "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Triển lãm 95 Năm Cờ Đảng Soi Đường do báo Nhân Dân thực hiện, diễn ra từ ngày 28/8/2025 đến ngày 15/9/2025 sẽ mang đến một cái nhìn toàn cảnh về lịch sử đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng thông qua ngôn ngữ của thực cảnh, công nghệ và trải nghiệm đa giác quan. Lấy cảm hứng từ kết cấu của thành Cổ Loa xa xưa, không gian triển lãm được thiết kế như một hành lang xoắn ốc, đi qua 8 phân khu trưng bày, chia theo từng giai đoạn lịch sử, tái hiện sống động các dấu mốc trong hành trình đầy vẻ vang của 95 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, sự góp sức của các đơn vị: VCcorp,Viettel High Tech, VinMotion, VTT, Plus Studio... đã mang đến triển lãm chuyên đề về Đảng được số hóa toàn diện đầu tiên tại Việt Nam, tích hợp cả không gian thực và không gian số, áp dụng hàng loạt công nghệ tiên tiến: sách tương tác mapping; tường "Triệu cánh tay – Một niềm tin; công nghệ thực tế tăng cường AR và công nghệ thực tế ảo VR. Chỉ với một chiếc điện thoại kết nối internet, hệ thống triển lãm trực tuyến 3D kết hợp không gian thực giúp người dân khắp mọi miền Tổ quốc và kiều bào ở nước ngoài có thể "dạo bước" qua từng phân khu, tương tác với hình ảnh chân thực, sống động chẳng khác nào đứng ngay tại triển lãm. Bên cạnh đó, hệ thống Chat AI và robot hỗ trợ chỉ dẫn, giải đáp thắc mắcvà gợi mở thêm những lát cắt lịch sử một cách gần gũi, thân thiện.



