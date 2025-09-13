Nhiều người Việt đổ xô đến Singapore vì có sự xuất hiện của giải đấu thể thao được mong đợi nhất hành tinh

Singapore luôn nằm trong danh sách những điểm đến nổi bật của khu vực Đông Nam Á với nhịp sống hiện đại, hệ thống giao thông thuận tiện và nhiều trải nghiệm đa dạng. Từ Gardens by the Bay với những “siêu cây” khổng lồ, đài quan sát Marina Bay Sands nhìn toàn cảnh thành phố, cho tới các khu vui chơi giải trí như Sentosa hay những khu phố văn hóa đặc sắc như Chinatown và Little India, đảo quốc sư tử mang đến nhiều lựa chọn cho mọi loại hình du lịch.

Mùa thu năm nay, Singapore càng trở nên sôi động hơn khi trở thành điểm dừng chân của Giải đua Công thức 1 (F1), đây là một trong những sự kiện thể thao thường niên được mong đợi nhất.

Singapore là một trong những điểm đến thu hút nhiều du khách quốc tế nhờ sự kết hợp giữa không gian đô thị hiện đại và các khu vực văn hóa đa dạng. Một số địa điểm thường được nhắc đến trong các hành trình du lịch tại đây gồm:

Gardens by the Bay là khu vườn nhân tạo có diện tích lớn, nổi bật với hệ thống Supertree với những cấu trúc kim loại cao từ 25 đến 50 mét được phủ cây xanh. Du khách có thể đi bộ trên cầu treo OCBC Skyway để quan sát toàn cảnh khu vực này từ trên cao. Vào buổi tối, khu vườn tổ chức trình diễn ánh sáng kết hợp âm thanh, thu hút đông người theo dõi.

Ngay bên cạnh là Marina Bay Sands, đây là một khu phức hợp bao gồm khách sạn, trung tâm thương mại, casino và đài quan sát Sands SkyPark ở tầng 57. Từ đây, có thể nhìn toàn cảnh đường chân trời của Singapore.

Sentosa là hòn đảo nhân tạo nằm ở phía nam trung tâm thành phố, được quy hoạch như một khu giải trí tổng hợp. Trên đảo có các điểm nổi bật như công viên chủ đề Universal Studios Singapore, thuỷ cung S.E.A Aquarium và một số bãi biển dành cho du khách tắm biển hoặc tham gia thể thao dưới nước.

Về mặt văn hóa, Chinatown là khu phố người Hoa lâu đời với nhiều đền chùa cổ, cửa hàng truyền thống và các quầy ẩm thực đường phố. Những món ăn đặc trưng có thể tìm thấy tại đây gồm cơm gà Hải Nam và món súp sườn Bak Kut Teh. Little India nằm cách đó không xa, là khu dân cư của cộng đồng người Ấn với các ngôi đền Hindu, cửa hàng gia vị, vải sari và các quán ăn đặc trưng Ấn Độ.

Ngoài ra, khu Kampong Glam với con hẻm Haji Lane cũng thường xuất hiện trong các gợi ý tham quan, nổi bật với tranh tường đường phố, các quán cà phê nhỏ và cửa hàng thời trang độc lập.

Sự kiện đua xe Công thức 1 (F1) là một trong những điểm nhấn của Singapore trong tháng 9. Với những người yêu thích bộ môn thể thao tốc độ, đây là một dịp để trải nghiệm không khí sôi động của chặng đua danh giá này.

Marriott Bonvoy, với vai trò đối tác của đội đua Mercedes-AMG PETRONAS F1, cung cấp một số đặc quyền dành cho các hội viên. Cụ thể, thông qua chương trình “1-Point Drop”, hội viên có cơ hội gặp gỡ tay đua Kimi Antonelli bằng cách sử dụng 1 điểm Marriott Bonvoy. Gói trải nghiệm này cũng bao gồm một đêm nghỉ tại khách sạn The Ritz-Carlton, Millenia Singapore.

Nằm ở khu vực vịnh Marina, The Ritz-Carlton, Millenia Singapore là một khách sạn sang trọng nổi tiếng với kiến trúc hiện đại và bộ sưu tập nghệ thuật đương đại đồ sộ. Được thiết kế bởi kiến trúc sư lừng danh Kevin Roche, khách sạn mang đến không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp với tầm nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp ra đường chân trời thành phố và vịnh Marina. Ngoài ra, nơi đây còn sở hữu vị trí lý tưởng để bạn tận hưởng trọn vẹn bầu không khí cuồng nhiệt của một trong những chặng đua F1 danh giá nhất hành tinh.

Chương trình sẽ mở bán 10 gói đặc quyền vào 19h ngày 17/9/2025 (giờ Việt Nam) dành cho 10 hội viên đăng ký sớm nhất. Ngoài ra, Marriott Bonvoy Moments cũng tổ chức đấu giá bằng điểm thành viên để có cơ hội tham gia sự kiện tương tự.

Với sự kết hợp giữa các điểm đến đặc trưng và bầu không khí thể thao sôi động từ giải đua F1, mùa thu năm nay được dự đoán sẽ đánh dấu giai đoạn cao điểm du lịch tại Singapore. Lượng khách quốc tế có thể tăng đáng kể khi sự kiện thu hút đông đảo người hâm mộ từ nhiều quốc gia đổ về đảo quốc.