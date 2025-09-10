“Ngôi nhà JAPANDi” tại Đà Nẵng: Điểm đến khó quên của hành trình nối dài cảm hứng sống tinh tế

Tiếp tục hành trình lan tỏa phong cách sống với gam màu của sự tinh giản, tiện nghi và cân bằng, Toshiba mang đến thành phố biển Đà Nẵng một phiên bản "Ngôi nhà JAPANDi" với nhiều trải nghiệm mới, chủ đề "Toshiba Japandi Style – All Fit Natually" (Vừa vặn không gian – Trọn vẹn khoảnh khắc). "Ngôi nhà JAPANDi" cùng những hoạt động đặc sắc được thiết kế trong khuôn khổ sự kiện đã mang đến cho người dân Đà Nẵng cơ hội chạm tay đến khái niệm Japandi một cách tự nhiên, sống động và tràn đầy cảm hứng.

Giữa guồng quay của cuộc sống náo nhiệt, một nơi ở chốn về hài hòa, có sự phối trộn đầy dụng ý từ vật liệu thiên nhiên, từ những gam màu trầm ấm, hay trắng sáng thuần khiết thường đem lại tính ứng dụng cao nhất, cũng như giúp cơ thể và trí óc được thư giãn hoàn toàn. Toshiba thiết kế nên "Ngôi nhà JAPANDi" với khái niệm "vừa vặn" nhằm mục đích truyền tải thông điệp rằng phong cách sống tinh tế, tiện nghi và thư thái này có thể phù hợp với tất cả mọi người.

"Ngôi nhà JAPANDi" gồm 4 khu vực chính: The Minimal Life (Cuộc sống tối giản) mang lại cho người tham quan góc nhìn về sự gọn gàng, tinh tươm với sắc màu tối sang trọng làm chủ đạo; Khu The Balanced Life (Cuộc sống cân bằng) lại khơi gợi cảm xúc an yên, thư thái bằng sự kết hợp khéo léo của vật liệu gỗ tự nhiên; Khu The Fulfilled Life (Cuộc sống trọn vẹn) mang đến trải nghiệm về "tính Japandi" rõ nét nhất thông qua dụng ý bố trí không gian rộng thoáng, mở rộng tầm nhìn, sắc trắng thuần thiết của nội thất được nhấn nhá bài bản.

Thiết kế đa chiều của "Ngôi nhà JAPANDi" với chủ ý thay đổi tầm nhìn của người tham quan từ thành thị đến đường bờ biển dài, tạo nên trải nghiệm lý thú chưa từng có.

Chia sẻ tại sự kiện, Huỳnh Anh (Đà Nẵng) cho biết: "Bước chân vào từng không gian, mình cảm nhận được dụng ý thiết kế rất riêng. Mỗi một căn phòng lại mang đến cho mình một ấn tượng khác biệt, nơi thì như một ốc đảo nhỏ dành riêng cho cá nhân, nơi thì gợi nhắc về không gian sống sang trọng, lý tưởng, có sự kết hợp giữa yếu tố hiện đại của thành thị giao hòa cùng với thiên nhiên… Cách sắp xếp đồ dùng nội thất ở đây có sự kết nối với nhau vô cùng liền mạch, hài hòa, tạo cảm giác dễ chịu cho đôi mắt. Khác với suy nghĩ trước đây của mình về lối sống Japandi có phần đơn điệu, sự kiện này giúp mình có cái nhìn mới mẻ hơn về phong cách sống này, giúp mình có thêm ý tưởng để cải tạo ngôi nhà tiện nghi hơn và cũng vừa vặn với gu thẩm mỹ của cá nhân."

Bước chân qua từng gian phòng, người tham quan có cảm giác được dẫn dắt một cách liền mạch qua từng giai đoạn khác nhau của cuộc đời – hành trình của sự thay đổi cả về trạng thái lẫn cảm xúc.

Diễn ra trong không khí hân hoan đón chào đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9, Toshiba còn tổ chức nhiều hoạt động thú vị cho khách tham quan như cơ hội tham gia lớp Morning Zen Yoga trên bãi biển, workshop "Yêu Nước" và "Floral Living" với trải nghiệm pha chế đồ uống, cắm hoa theo phong cách Japandi. Ngoài ra, các hoạt động chia sẻ từ đại diện thương hiệu dành cho các bạn trẻ, hay chương trình Toshiba Cooking Show, không gian âm nhạc Happy Time cùng nhiều thử thách vui trong từng căn phòng đã mang đến nhiều trải nghiệm phong phú, những phần quà độc đáo.

Thực hành yoga sáng là một hoạt động mà qua đó Toshiba mong muốn mọi người hiểu rằng, trong một khoảnh khắc tâm trí thoải mái nhất thì con người ta cảm thấy được kết nối nhất, cảm nhận cuộc sống trọn vẹn nhất.

Sau tất cả, Japandi không chỉ đơn thuần là một lựa chọn về lối sống, mà là một trải nghiệm sống, một sự sắp đặt để con người được gần hơn với nhau – và gần hơn với chính mình.

Khoảnh khắc cùng nhau hát lên những ca khúc của tình yêu cuộc sống, của tình yêu quê hương – đất nước, sự kết nối giữa những con người tưởng chừng xa lạ phút chốc trở nên thân quen. Chẳng hẹn mà gặp, mọi người đã cùng nhau có những trải nghiệm tĩnh tại, cân bằng, những niềm vui và niềm hân hoan khó tả ngay tại "Ngôi nhà JAPANDi". Chẳng cần quá sức để tìm thấy sự thoải mái, chẳng cần "gồng mình" để giữ trong tay những giá trị thiết thực của cuộc sống: đây cũng chính là thông điệp mà hẳn là bất kỳ ai đặt chân vào "Ngôi nhà JAPANDi" đều tìm thấy.

Trạm dừng Đà Nẵng đã khép lại, chuyến đi của "Ngôi nhà JAPANDi" tiếp tục thẳng tiến về phía trước!

"Ngôi nhà JAPANDi" của Toshiba đã hoàn thành sứ mệnh truyền cảm hứng đến người dân Đà Nẵng về một lối sống mới tinh ý, giản đơn, khơi gợi nơi con người niềm xúc cảm trong trẻo nhất. Cũng thông qua sự kiện này, Toshiba khẳng định câu chuyện thẩm mỹ của không gian sống đâu chỉ là vẻ đẹp biệt đãi dành cho đôi mắt, mà còn là bản nhạc với những giai điệu có thể chạm đến trái tim, là tấm gương phản chiếu cho phong cách của gia chủ, là sự liên kết giữa văn hóa, con người cùng với nhịp điệu của tự nhiên. Đặt chân vào địa hạt của phong cách sống Japandi, con người sẽ đón nhận được nguồn năng lượng tích cực tái tạo mỗi ngày.

Hơn 10,000 phần quà hấp dẫn được trao tay và 5,000 lượt check-in online lan tỏa thông điệp "Vừa vặn không gian - Trọn vẹn khoảnh khắc" đã minh chứng cho sức hút cực lớn của "Ngôi nhà JAPANDi" tại Đà Nẵng. Hành trình Japandi của Toshiba vẫn đang tiếp tục với một vùng đất mới, cùng chờ đón nhé!