Du lịch số và du lịch xanh: 2 trụ cột phát triển du lịch bền vững

Mới đây, diễn đàn du lịch cấp cao với chủ đề "Định hình tương lai ngành du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh" đã diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế TP Hồ Chí Minh năm 2025.

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nhận định: chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là "chìa khóa vàng", hai "trụ cột chiến lược" để kiến tạo phát triển du lịch bền vững. Trong đó, chuyển đổi số không chỉ là công nghệ, mà là cơ hội để tạo ra trải nghiệm du lịch thông minh, chuyển đổi xanh là xu hướng, là trách nhiệm với một điểm đến bền vững.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính cũng chia sẻ một số định hướng cho sự phát triển nhanh, bền vững của ngành du lịch trong thời gian tới. Đó là tiếp tục hoàn thiện thể chế, đổi mới tư duy về phát triển du lịch, chuyển từ tư duy "tăng trưởng bằng mọi giá" sang tư duy "phát triển bền vững". Tăng cường hành động và mở rộng hợp tác quốc tế theo hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Ngoài ra cần đẩy mạnh liên kết vùng và liên kết ngành, đầu tư mạnh mẽ vào phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đặc biệt là định hướng cam kết và hành động toàn cầu.

Xây dựng một bộ nguyên tắc về du lịch số và du lịch xanh để du lịch phát triển hài hòa.

Cần nghiên cứu xây dựng một bộ nguyên tắc về du lịch số và du lịch xanh, một khuôn khổ chuẩn mực chung, khuyến khích các quốc gia và doanh nghiệp áp dụng, để du lịch toàn cầu phát triển hài hòa, có trách nhiệm và bền vững.