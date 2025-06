Khánh Hòa đẩy mạnh phát triển du lịch xanh, hướng đến trung tâm du lịch biển quốc tế

Sở hữu đường bờ biển dài với hơn 200 đảo lớn nhỏ cùng các vịnh đẹp vào hàng bậc nhất thế giới như Nha Trang, Cam Ranh, Vân Phong…, Khánh Hòa được mệnh danh là "thủ phủ du lịch biển" của Việt Nam. Tuy nhiên, giữa làn sóng phát triển ồ ạt và những thách thức về môi trường, Khánh Hòa đang chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ là trung tâm du lịch biển đảo, mà còn tiên phong trên con đường phát triển du lịch biển xanh, bền vững.

Việc Khánh Hòa vừa chính thức công bố Bộ tiêu chuẩn du lịch xanh được xem là bước ngoặt quan trọng trong chiến lược tái định hình phát triển ngành du lịch. Bộ tiêu chuẩn này không chỉ là "bộ lọc" giúp phân loại và nâng cao chất lượng dịch vụ, mà còn là cam kết mạnh mẽ của địa phương trong việc bảo vệ tài nguyên biển, gìn giữ bản sắc văn hóa và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Công bố Bộ tiêu chuẩn Du lịch xanh tỉnh Khánh Hòa.

Nhiều năm qua, Khánh Hòa đã chứng minh vị thế của mình khi liên tục được xướng tên trên bản đồ du lịch thế giới: Từ top 15 điểm đến mùa hè hàng đầu thế giới do Mastercard Economics Institute công bố (2025), đến top 8 thiên đường nghỉ dưỡng cho người nghỉ hưu (Travel+Leisure 2024), và mới đây là top những điểm đến "du lịch chậm" lý tưởng châu Á theo Agoda. Đằng sau những danh hiệu ấy là sự đa dạng trong trải nghiệm: từ các khu nghỉ dưỡng cao cấp bên vịnh Nha Trang như Vinpearl, Six Senses, The Anam…, đến những hoạt động du ngoạn du thuyền, thể thao biển, lặn ngắm san hô, tắm bùn khoáng…

Nha Trang, Khánh Hòa - Top 15 điểm đến mùa hè hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, chính tốc độ phát triển nhanh và sự gia tăng áp lực du khách đang khiến môi trường biển đối mặt nhiều nguy cơ: rạn san hô bị suy thoái, rác thải nhựa, hệ sinh thái đảo bị ảnh hưởng... Sự chuyển hướng sang du lịch biển xanh không chỉ là yêu cầu cấp bách, mà còn là lời đáp cho xu hướng tiêu dùng du lịch mới, nơi du khách ngày càng ưu tiên trải nghiệm thân thiện với môi trường, có chiều sâu văn hóa và đóng góp tích cực cho cộng đồng địa phương.

Bộ tiêu chuẩn du lịch xanh tỉnh Khánh Hòa vừa được ban hành là một minh chứng cho cam kết này. Đây sẽ là căn cứ để đánh giá các khu nghỉ dưỡng, doanh nghiệp lữ hành, nhà hàng, bãi tắm, điểm đến… dựa trên các tiêu chí về tiết kiệm năng lượng, sử dụng vật liệu thân thiện, bảo vệ môi trường biển, giảm thiểu rác thải nhựa, tham gia giáo dục cộng đồng và bảo tồn sinh thái.

Bãi Dài, Cam Ranh với bờ biển dài trong xanh.

Phát biểu tại buổi lễ công bố Bộ tiêu chuẩn du lịch xanh tỉnh Khánh Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu cho biết: Đây là kết quả của sự nỗ lực hợp tác giữa chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia và là minh chứng rõ nét cho quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng du lịch phù hợp với xu thế toàn cầu. Khánh Hòa cam kết sẽ chỉ đạo quyết liệt, tạo cơ chế thuận lợi và đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình áp dụng và nhân rộng Bộ tiêu chuẩn du lịch xanh.

Song song đó, tỉnh Khánh Hòa cũng đang xây dựng Chiến lược phát triển du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn 2045, với mục tiêu đưa Nha Trang trở thành trung tâm du lịch biển quốc tế, mang bản sắc riêng biệt của vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Khánh Hòa có tiềm năng trở thành hình mẫu du lịch biển xanh.

Nhiều chuyên gia cho rằng, Khánh Hòa có tiềm năng trở thành hình mẫu du lịch biển xanh của cả nước, nếu biết khai thác đồng bộ từ ba yếu tố: thiên nhiên - con người - công nghệ.

Các doanh nghiệp du lịch Khánh Hòa cũng nhận định: nên đi đầu trong áp dụng năng lượng tái tạo, du lịch không rác thải, đồng thời phát triển các sản phẩm trải nghiệm, chăm sóc sức khỏe, giáo dục môi trường gắn với biển đảo. Những sản phẩm này không chỉ hút du khách quốc tế, mà còn tạo bản sắc riêng biệt cho du lịch Nha Trang giữa bối cảnh cạnh tranh gay gắt trong khu vực.

Mới đây, Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú đã phát động chương trình Du lịch xanh với thông điệp "Đảo sạch, biển xanh - Nhờ bạn giữ gìn". Theo đó, nhằm hướng đến phát triển du lịch xanh và bền vững, đơn vị chính thức áp dụng quy định "Không mang vật dụng bằng nhựa không phân hủy qua Khu du lịch đảo Hoa Lan và Khu du lịch Đảo Khỉ" kể từ ngày 1/6.

Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú với thông điệp: "Đảo sạch, biển xanh - Nhờ bạn giữ gìn".

Ông Trần Minh Đức - Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú chia sẻ: "Chúng tôi phát động chương trình du lịch xanh nhằm tạo dựng môi trường du lịch sinh thái bền vững, văn minh, không rác thải, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và động vật hoang dã. Chúng tôi mong muốn mỗi cán bộ, nhân viên, mỗi du khách chính là một đại sứ môi trường để góp phần lan tỏa thông điệp "Đảo sạch, biển xanh - Nhờ bạn giữ gìn"".

Các thùng rác 2 ngăn được bố trí trên đảo, bến tàu.

Gìn giữ môi trường du lịch xanh trên đảo Hoa Lan.

Từ vị thế "thiên đường nghỉ dưỡng", Khánh Hòa đang vươn mình trở thành "thủ phủ du lịch biển xanh", nơi thiên nhiên được bảo vệ, du khách được truyền cảm hứng sống bền vững. Sự kiện công bố Bộ tiêu chuẩn du lịch xanh không chỉ là dấu mốc chính sách, mà là bước khởi đầu cho hành trình dài hạn, nơi mỗi bước đi đều hướng đến tương lai xanh, bền vững , đẳng cấp.