Du lịch Việt Nam 2025: Lập kỷ lục nhờ chính sách thông thoáng và sự kiện quốc gia

Du lịch Việt Nam 2025: Lập kỷ lục thu hút du khách nhờ chính sách thông thoáng và sự kiện quốc gia.

Tính đến hết tháng 8, cả nước đã đón hơn 13,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,7 % so với cùng kỳ năm 2024. Du lịch nội địa cũng ghi nhận 106 triệu lượt khách, đưa tổng doanh thu toàn ngành đạt 707 nghìn tỉ đồng.

Đà tăng trưởng này đến từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố: chính sách thị thực cởi mở, mở rộng kết nối hàng không, đầu tư hạ tầng, cùng với chiến dịch quảng bá quốc gia nhân dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Chính phủ đã mở rộng diện áp dụng thị thực điện tử cho tất cả quốc tịch với thời hạn 90 ngày, cho phép nhập cảnh nhiều lần, đồng thời tăng cường miễn thị thực cho nhiều thị trường trọng điểm. Cùng lúc, các đường bay thẳng từ châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Đông liên tục được khai thác, giúp Việt Nam trở thành điểm đến dễ tiếp cận và hấp dẫn hơn trong khu vực.

Việt Nam trở thành điểm đến dễ tiếp cận và hấp dẫn trong khu vực.

Sự kiện 50 năm thống nhất đất nước cũng góp phần tạo sức hút đặc biệt. Các chương trình quảng bá “Việt Nam: Hành trình thống nhất” đưa du khách đến với những địa danh lịch sử, kết hợp cùng cảnh quan thiên nhiên nổi tiếng như Hạ Long, Sa Pa, tạo nên sức hấp dẫn mạnh mẽ cả với khách nội địa lẫn quốc tế.

Bên cạnh du lịch truyền thống, Việt Nam còn chú trọng khai thác các thị trường ngách. Du lịch Halal đang được đầu tư bài bản nhằm thu hút khách từ Indonesia, Malaysia và Trung Đông. Song song đó, loại hình du lịch mạo hiểm, du lịch chăm sóc sức khỏe, sinh thái, cùng trải nghiệm “phượt” bằng xe máy tiếp tục mở rộng, thu hút nhiều nhóm du khách trẻ tìm kiếm sự khác biệt.

Du khách trẻ tìm kiếm sự trải nghiệm khác biệt.

Ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu phát triển bền vững với các ưu tiên trọng tâm được xác định gồm: thúc đẩy du lịch xanh, khai thác công nghệ số, mở rộng quảng bá đến những vùng đất ít được biết đến như Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long... đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.