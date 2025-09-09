Cảm thấy nói "Tôi yêu Việt Nam" cũng chưa đủ, khách Tây thốt lên câu nói huyền thoại của nhiều người Việt

Tình yêu dành cho Việt Nam của du khách quốc tế từ lâu không còn là điều xa lạ. Ai từng ghé thăm đều dễ dàng say mê cảnh sắc núi non, bờ biển hiền hòa, nụ cười thân thiện của người dân hay hương vị ẩm thực khó quên. Thế nhưng, có những du khách không chỉ dừng lại ở sự thích thú của kẻ qua đường, mà còn thật sự cảm nhận được chiều sâu văn hóa và tinh thần Việt. Và đôi khi, chính họ lại nói ra những điều chạm đến trái tim nhiều người Việt Nam.

Mới đây, một vị khách Tây đã có chia sẻ đầy xúc động: "Người Việt Nam không nói: Tôi yêu Việt Nam. Mà họ nói: Kiếp sau, chúng ta hãy tiếp tục là người Việt Nam. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao họ lại nói như vậy".

Và anh chàng Tây này giải thích: "Bởi vì tình yêu cho quê hương không chỉ là lời nói, mà là từ mạch máu. Đó là hương thơm của bát phở nghi ngút khói mỗi buổi sáng. Là 'sức mạnh vô hình' trong cách người Việt cầu khấn trước bàn thờ tổ tiên. Là tiếng cười của những đứa trẻ chạy chân trần trên nền đất…"

Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy lại gói trọn tinh thần dân tộc mà người Việt luôn tự hào. "Nếu có kiếp sau, hãy làm người Việt Nam" từ lâu đã là câu nói huyền thoại mà nhiều người Việt hay nói mỗi khi muốn thể hiện tình yêu quê hương, như cách người Việt nhìn quê hương không chỉ bằng đôi mắt mà còn bằng cả trái tim và ký ức. Đó là tình yêu không cần phô trương, không cần phải hô hào, mà hiện diện trong từng khoảnh khắc đời thường: trong mùi khói bếp bay lên buổi chiều quê, trong giai điệu dân ca, trong giọt nước mắt của những người con xa xứ khi nghe tiếng trống làng hay khi ngửi thấy mùi hoa sữa nơi phố lạ...

Chia sẻ của vị khách Tây càng trở nên đặc biệt hơn khi anh không chỉ nói suông. Trên kênh TikTok cá nhân, anh thường xuyên ghi lại những trải nghiệm chân thật ở Việt Nam: từ những bữa cơm dân dã bên hàng xóm, những chuyến xe máy len lỏi giữa phố phường, cho đến khoảnh khắc cùng người dân thả đèn hoa đăng trên sông. Mỗi đoạn clip đều toát lên cảm giác anh đã trở thành một phần của nơi này, không còn là người ngoại quốc "đến chơi" mà là một người bạn thực sự, hòa mình vào nhịp sống bản địa.

Có thể nói, để hiểu rằng vì sao người Việt lại nói như vậy, anh chàng Tây này cũng đã có quá nhiều trải nghiệm, và hơn thế nữa, anh dành một tình cảm đặc biệt cho mảnh đất này. Đó không chỉ là sự mến mộ, mà là niềm trân trọng với cả một đất nước, một nền văn hóa và những con người anh đã gắn bó.

Với nhiều người Việt, nghe một người bạn nước ngoài nói lên câu ấy không chỉ mang lại niềm vui, mà còn như một lời nhắc nhở dịu dàng: chúng ta đang sống trên một mảnh đất đáng để yêu thương đến mức muốn gắn bó… thêm một kiếp nữa.