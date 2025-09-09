Mục sở thị cuộc sống ở làng chài Cù Lao Xanh giữa biển khơi

Từ một hòn đảo lặng lẽ, Nhơn Châu đang dần thức giấc. Sự trỗi dậy ấy không ồn ào, mà nhẹ nhàng như bình minh trên biển: bắt đầu bằng ánh sáng dịu dàng, rồi bừng lên đầy sức sống. Giữa nhịp sống hiện đại, Nhơn Châu vẫn giữ được bản sắc riêng. Ảnh: Trương Định