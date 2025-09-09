Mục sở thị cuộc sống ở làng chài Cù Lao Xanh giữa biển khơi

Trương Định, Theo Tiền Phong 19:50 09/09/2025
Nếu Quy Nhơn được ví như “thiên đường biển” miền Trung thì đảo Nhơn Châu, còn gọi là Cù Lao Xanh lại như hòn ngọc ẩn mình giữa đại dương mang đến một nét đẹp khác biệt: Hoang sơ, mộc mạc và đang dần thức giấc với nhịp sống mới.

Nằm cách phố biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc tỉnh Bình Định) khoảng 24 km về phía đông, làng chài cổ Cù Lao Xanh﻿, còn được biết đến với tên gọi Nhơn Châu, là một hòn đảo xinh đẹp với vẻ hoang sơ﻿, mộc mạc hiếm có. Ảnh: Trương Định.

Cù Lao Xanh, một làng chài cổ với lưng tựa núi, mặt hướng ra biển. Ảnh: Dũng Nhân.

Toàn xã có 605 hộ, 2.325 nhân khẩu. Người dân sinh ở đây sống chủ yếu bằng nghề khai thác nuôi trồng thủy sản ven bờ, chiếm 65% tổng số hộ, số hộ dân còn lại mưu sinh với các loại nghề buôn bán nhỏ. Ảnh: Dũng Nhân - Trương Định.

Từ một hòn đảo lặng lẽ, Nhơn Châu đang dần thức giấc. Sự trỗi dậy ấy không ồn ào, mà nhẹ nhàng như bình minh trên biển: bắt đầu bằng ánh sáng dịu dàng, rồi bừng lên đầy sức sống. Giữa nhịp sống hiện đại, Nhơn Châu vẫn giữ được bản sắc riêng. Ảnh: Trương Định

Khoảng 5 năm trở lại đây, một luồng gió mới đã thổi vào đời sống nơi đảo xa. Du lịch và dịch vụ bắt đầu vươn mình, chiếm tới 45% cơ cấu kinh tế. Những tour trải nghiệm chèo SUP, lặn ngắm đáy biển... đã ngày một níu chân du khách﻿. Ảnh: Trương Định

Diện mạo của xã đảo cũng đang đổi thay từng ngày. Thời gian qua, địa phương đã chú trọng đầu tư hạ tầng, như nâng cấp mở rộng tuyến đường dọc bãi biển, cải tạo cảnh quan bãi trước UBND xã, xây dựng các phòng học chức năng và công trình phụ trợ trường Mẫu giáo công lập xã… góp phần làm thay đổi bộ mặt của xã đảo. Ảnh: Trương Định

Cột cờ thanh niên tại xã đảo Nhơn Châu cao hơn 22 m. Nhìn từ xa, cột cờ vươn cao, sừng sững với lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió. Đây là một công trình ý nghĩa, thu hút hàng ngàn lượt du khách tham quan, thể hiện chủ quyền biển đảo và lòng yêu nước của tuổi trẻ. Ảnh: Trương Định.

Ngọn hải đăng trên đảo. Ảnh: Trương Định.

Sự chuyển mình của Nhơn Châu không làm mất đi nét mộc mạc vốn có. Ngược lại, chính những giá trị truyền thống đang được gìn giữ, hòa quyện cùng hướng phát triển mới. Ảnh: Trương Định

Cây bàng vuông trên đảo Nhơn Châu. Ảnh: Trương Định

Buổi sáng trên đảo Nhơn Châu với những sinh hoạt mộc mạc của người dân địa phương. Ảnh: Trương Định.

