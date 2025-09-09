Đặt đồ ăn không đơn thuần là “giải pháp chống đói”: Người trẻ đang tính toán nhiều hơn bạn nghĩ

Đặt đồ ăn không còn chỉ để "qua bữa"

Trước đây, việc đặt đồ ăn thường gắn với "giải pháp chống đói" tạm thời khi bận rộn, lười nấu bữa ăn nếu chỉ có một mình, hoặc muốn tổ chức bữa ăn tụ tập nhanh gọn. Trong những năm gần đây, đặt đồ ăn qua các ứng dụng đã trở thành thói quen hàng ngày của nhiều người trẻ. Không phủ nhận lợi ích của việc tự nấu ăn, nhưng không có nhiều thời gian chuẩn bị và dọn dẹp, không gian bếp hạn chế, hay áp lực công việc khiến họ tìm đến lựa chọn nhanh - gọn - nhẹ mà vẫn đảm bảo chất lượng bữa ăn.

Câu chuyện của chị Bảo Ngọc (27 tuổi, nhân viên tuyển dụng tại Hà Nội) là một sự "đảo chiều" rất điển hình. Chị từng cố gắng dậy sớm nấu bữa sáng vì ai cũng bảo "tự nấu cho khỏe". Vài tháng sau, chị nhận ra mình ngủ ít đi, hiệu suất làm việc giảm, đồ ăn tự làm cũng chẳng ngon. "Từ ngày chuyển sang đặt đồ ăn sáng và trưa thay cho tự vào bếp, tôi tiết kiệm được 1 tiếng nấu nướng, 30 phút dọn dẹp, 15 phút đi chợ mỗi ngày" - chị Ngọc chia sẻ. Theo chị Ngọc, việc đặt đồ ăn qua các ứng dụng giúp chị "đỡ đau đầu" vì không phải suy nghĩ đến chuyện hôm nay ăn gì, cần mua nguyên liệu nào, hay tính toán thời gian nấu nướng để kịp giờ đi làm.

Không chỉ dân công sở, sinh viên cũng là nhóm người dùng có thói quen đặt đồ ăn trên các nền tảng công nghệ. Ngọc Thùy (21 tuổi, sinh viên năm cuối tại TP.HCM) cho biết: "Lịch học và thực tập của mình rất thất thường. Có hôm ở trường cả ngày, hôm lại về sớm. Đặt đồ ăn giúp mình chủ động hơn, không phải mất thời gian di chuyển hay lo tìm quán giữa giờ, lại có nhiều lựa chọn phù hợp khẩu vị và ngân sách. Những lúc bận ôn thi hay đi thực tập, mình chỉ cần vài thao tác trên ứng dụng là có bữa ăn giao tận nơi."

Đặt đồ ăn cũng cần "chiến lược"

Nếu trước đây, phần lớn người dùng chỉ quan tâm đến giá thành và chất lượng món ăn, thì giờ đây họ còn chú ý đến các tiện ích đi kèm như tính năng như "Đặt đơn nhóm", "Đặt giao sau",... những yếu tố giúp trải nghiệm đặt món thuận tiện và linh hoạt hơn.

Thời gian đầu, Ngọc Thuỳ chỉ xem việc đặt đồ ăn như một giải pháp tiện lợi để xoay xở giữa lịch học và thực tập. Khi đi thực tập, được anh chị đồng nghiệp chia sẻ, cô mới biết đến tính năng đặt đơn nhóm và dần yêu thích tính năng này. Theo Ngọc Thùy, tính năng này giúp cô "gom đơn" ăn trưa của mọi người nhanh chóng hơn, và chia hoá đơn thuận tiện hơn. "Mình chỉ cần tạo đơn rồi gửi link vào nhóm chat cho các anh chị. Vì giá trị đơn lớn nên có thể áp dụng nhiều ưu đãi. Lúc đầu chỉ nghĩ để tiết kiệm hơn thôi, nhưng hóa ra còn giúp mình gần gũi hơn với mọi người," Thùy cho biết. Việc đặt đơn nhóm giúp cô dễ dàng bắt chuyện và gắn kết hơn với mọi người trong công ty - đặc biệt là với một thực tập sinh như cô, đây là dịp quý giá để được các anh chị chia sẻ kinh nghiệm.

Song song đó, chương trình tích điểm cũng trở thành một yếu tố khiến người dùng "tính toán" hơn trong mỗi đơn hàng. "Sau nhiều lần làm trưởng nhóm đặt đơn GrabFood, mình nhận ra làm trưởng nhóm sẽ được tích thêm 200 điểm", Thùy chia sẻ. Theo cô nàng, điểm tích luỹ có thể dùng để giảm giá trực tiếp cho đơn GrabFood tiếp theo. "Mọi người hay trêu mình là chiến thần đặt đồ ăn vì lần nào mình cũng chọn được ưu đãi tốt nhất," Thuỳ cười nói.

Khác với Thuỳ, chị Bảo Ngọc lại có "chiến lược" đặt đồ ăn để vừa tối ưu thời gian, vừa tích thêm điểm thưởng. Chị thường đặt bữa trưa trước 9h sáng và chọn tính năng "Đặt giao sau" để món được giao đúng giờ ăn, tránh phải chờ đợi đơn lâu vì khung giờ trưa cao điểm. "Các đơn GrabFood đặt trong khung 7h–9h sáng, hoặc từ các quán trong bộ sưu tập "Quán ngon đặc tuyển"sẽ được cộng thêm 50 điểm", chị Ngọc chia sẻ.

Nhờ siêng "săn" điểm thưởng, chị Ngọc hiện đã tích lũy được hơn 5.000 điểm Grab trong tài khoản. "Hôm trước, tôi tự thưởng cho mình ly trà sữa 1 lít full topping như một phần thưởng cho sự chăm chỉ tích điểm của mình. Giá ly trà sữa gần 80.000 đồng, nhưng tôi không tốn đồng nào vì đã đổi gần 2.600 điểm," chị hào hứng kể.

Từ chia sẻ của dân công sở như chị Bảo Ngọc đến thực tập sinh Ngọc Thuỳ, có thể thấy việc đặt đồ ăn nay đã vượt xa vai trò "cứu đói". Ở chị Ngọc là sự thoải mái khi không còn phải tất bật chuyện bếp núc, còn ở Thuỳ là niềm vui gắn kết trong những bữa trưa công ty. Điểm chung của cả hai người trẻ này chính là biến mỗi đơn đồ ăn thành lựa chọn thông minh - vừa tiết kiệm thời gian, chi phí, vừa tận dụng trọn vẹn các tính năng và chương trình tích điểm để làm phong phú hơn trải nghiệm ẩm thực hằng ngày.