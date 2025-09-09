Top 6 những món tráng miệng ngọt ngào biến thành cơn ác mộng ẩm thực

Thông thường, tráng miệng là "happy ending" cho mỗi bữa ăn - ngọt ngào, nhẹ nhàng, đánh thức vị giác và mang đến cảm giác thư giãn. Thế nhưng trong danh sách những món tráng miệng kỳ lạ nhất hành tinh, khái niệm ấy đã bị đảo ngược hoàn toàn. Không bơ, không sữa, cũng chẳng có socola hay vani, thay vào đó là những nguyên liệu mà chỉ nghe thôi đã thấy gai người.

Dưới đây là 6 món tráng miệng có một không hai, được gọi tên trong danh sách "kinh dị nhất thế giới":

1. Pho mát giòi (Casu Marzu)

Đứng đầu bảng chính là món pho mát "khét tiếng" đến từ đảo Sardinia, Ý. Để tạo nên món ăn này, người ta cố tình để ruồi đẻ trứng vào pho mát, rồi chờ giòi nở ra và ăn chất béo bên trong. Kết quả là phần pho mát mềm, sệt, có vị nồng và cay. Điều đáng nói là khi ăn, những con giòi còn… ngọ nguậy ngay trong miệng. Ai can đảm có thể ăn luôn, còn không thì gạt ra, nhưng dù thế nào thì trải nghiệm này chắc chắn không dành cho người yếu tim.

2. Kem tôm hùm

Tưởng chừng kem thì luôn ngọt ngào, nhưng kem tôm hùm lại là một "cú lừa" vị giác. Được bán phổ biến tại Maine và Massachusetts (Mỹ), món kem này hòa quyện giữa sữa béo ngậy với thịt tôm hùm luộc. Nghe sang chảnh nhưng hương vị lại tanh ngai ngái, khiến nhiều người phải chật vật lắm mới nuốt nổi cả ly.

3. Bánh pie giấm

Thoạt nhìn, bánh pie giấm chẳng khác gì một chiếc pie hấp dẫn thường thấy. Nhưng khi cắn vào, vị chua gắt từ giấm dội thẳng vào vị giác, biến chiếc bánh vốn gắn liền với sự ngọt ngào thành một trải nghiệm… khó quên. Chính vì thế, nhiều tờ báo ẩm thực đã gọi đây là "ác mộng" trong thế giới bánh tráng miệng.

4. Bánh rán từ tiết bò, lợn (Blodplättar)

Ở Thụy Điển và Phần Lan, loại bánh rán này khá phổ biến. Thành phần gồm tiết động vật (bò hoặc lợn) trộn cùng bột mì, chiên vàng giòn. Bánh có cấu trúc giống pancake nhưng hương vị lại mặn và hơi tanh, thường được ăn kèm thịt tuần lộc hoặc thịt lợn. Với người bản địa thì đây là món "ngon khó cưỡng", nhưng với du khách lần đầu, trải nghiệm này có thể là cú sốc ẩm thực.

5. Bánh cá chình (Lamprey Pie)

Cá chình vốn được coi là loại cá đắt đỏ, bổ dưỡng, nhưng khi đem làm nhân bánh pie thì lại trở thành "trải nghiệm khó nhằn". Bánh cá chình có lớp vỏ giống bánh táo truyền thống, nhưng phần nhân lại là cá chình với mùi tanh đậm, cực nồng vị cá. Đây là món từng xuất hiện trong nhiều bữa tiệc hoàng gia châu Âu, nhưng không phải ai cũng đủ dũng khí để thử.

6. Kem mỡ tuần lộc và hải cẩu (Akutaq)

Thoạt nhìn, kem Akutaq trông chẳng khác gì một ly kem dâu hay việt quất hấp dẫn. Nhưng nguyên liệu chính lại là mỡ hải cẩu, mỡ tuần lộc, cá trộn cùng tuyết và quả mọng. Nghe thôi đã thấy… lạnh gáy. Vậy mà đây lại là món tráng miệng truyền thống của người Alaska và có giá "trên trời" trong các nhà hàng sang trọng.

Ẩm thực thế giới vốn đa dạng, nhưng đôi khi lại khiến người ta hoang mang khi gọi những món "đáng sợ" này là tráng miệng. Với nhiều người, trải nghiệm thử một lần có lẽ đã là quá đủ - vừa để kể lại như một kỷ niệm khó quên, vừa để thêm trân trọng những món bánh ngọt, ly kem quen thuộc đầy ngọt ngào mà ta vẫn thường thưởng thức.