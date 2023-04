Quảng Nam nằm trong top 4 điểm đến du lịch xanh hàng đầu Châu Á

Tỉnh Quảng Nam được Wanderlust đánh giá là một trong những điểm đến thân thiện với môi trường đáng để ghé thăm ở Châu Á. Chuyên trang du lịch này đánh giá: Bằng cách đặt các doanh nghiệp tại địa phương làm trung tâm trong phát triển du lịch, tỉnh Quảng Nam đang chứng minh cách làm du lịch bền vững. Nhiều điểm đến xanh và tour du lịch xanh tại tỉnh Quảng Nam được du khách quốc tế đánh giá cao như: Tours Hội An Kayak, đưa du khách chèo thuyền qua rừng dừa nước, trải nghiệm trên những chiếc thuyền đánh cá và thăm các ngôi làng nổi; trong phố cổ Hội An, cửa hàng Refillables bán các nhu yếu phẩm du lịch thân thiện với môi trường, từ dầu gội đầu đến bàn chải đánh răng; nhà hàng không rác thải The Field sử dụng các sản phẩm tự nhiên và hữu cơ của địa phương để chế biến các món ăn dân dã… Ngoài ra, du khách có thể nghỉ qua đêm tại An Villa, thành phố Hội An, nơi giảm thiểu nhu cầu sử dụng đồ nhựa.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam trở thành hình mẫu về phát triển du lịch xanh, nhiều doanh nghiệp, đơn vị du lịch trên địa bàn được cấp Giấy chứng nhận “Điểm đến du lịch xanh” theo Bộ tiêu chí du lịch xanh tỉnh Quảng Nam. Quảng Nam cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh. Bộ tiêu chí này được xây dựng với sự hỗ trợ của Chương trình Du lịch Bền vững Thụy Sỹ (SSTP) trên cơ sở tham khảo các tiêu chí của 25 Bộ tiêu chí du lịch bền vững được áp dụng trên phạm vi quốc tế và được điều chỉnh để phù hợp với doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ và điều kiện kinh doanh thực tế tại Việt Nam.

Theo ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, tỉnh chú trọng bảo tồn các giá trị tự nhiên, bảo vệ môi trường, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử và nâng cao cuộc sống người dân địa phương.

Ông Thanh nói: “Chúng tôi xây dựng các sản phẩm du lịch trên cơ sở khai thác các giá trị mà thiên nhiên ban tặng, những giá trị về văn hóa, vùng đất và con người mà tỉnh Quảng Nam có nhiều ưu thế. Chúng tôi sẽ liên kết với các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước để gắn kết và xây dựng những gói sản phẩm phù hợp để quảng bá hình ảnh du lịch xanh ra bạn bè quốc tế”.