Đà Nẵng mở bến tàu du lịch vào làng gốm 500 năm tuổi

Sản phẩm làng gốm Thanh Hà - làng gốm hơn 500 năm tuổi nổi tiếng Đà Nẵng.

Bến tàu đặt tại Km1+600 trên nhánh phụ 2 sông Thu Bồn, thuộc phường Hội An Tây, gồm cầu cập tàu, đường dẫn, nhà chờ, nhà quản lý và hạng mục phụ trợ. Công trình đạt tiêu chuẩn cầu cảng cấp 3, có thể đón tàu thuyền chở tối đa 40 khách.

Trước đây, tàu thuyền đưa khách vào làng gốm chủ yếu hoạt động tự phát, tiềm ẩn rủi ro an toàn. Việc xây dựng và đưa bến tàu vào khai thác không chỉ giải quyết vấn đề này mà còn tạo điều kiện đa dạng hóa dòng khách, gia tăng thu nhập cho cộng đồng làng nghề.

Làng gốm Thanh Hà hiện là điểm đến làng nghề thu hút nhất Đà Nẵng.

Làng gốm Thanh Hà hiện là điểm đến làng nghề thu hút nhất Đà Nẵng, mỗi năm đón khoảng 300.000-400.000 lượt khách, riêng năm 2019 đạt kỷ lục 650.000 lượt, mang lại doanh thu hàng chục tỉ đồng. Du lịch phát triển không chỉ góp phần bảo tồn hiệu quả làng nghề mà còn tạo sinh kế bền vững cho người dân, thông qua hoạt động trình diễn nghề phục vụ khách và bán sản phẩm lưu niệm. Đây là mô hình tiêu biểu cho việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch.