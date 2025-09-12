Review 5 quán trà sữa 10k HOT nhất: Viên Viên top 1 trong lòng sinh viên, Phi Phi bị chê đậm mùi "hoá học"

Trong vài tháng gần đây, hàng loạt thương hiệu trà sữa Đài Loan xuất hiện dày đặc trên nhiều tuyến đường, có thể kể đến như trà sữa Viên Viên, Châu Viên, Phi Phi hay trà sữa Chợ Lớn. Điểm chung của những thương hiệu này là đều mang hương vị gốc Đài Loan và sử dụng loại ly nhựa gần như giống nhau. Ngay cả các hoạt động truyền thông khi khai trương cửa hàng cũng có nhiều nét tương đồng, tạo cảm giác “na ná” giữa các thương hiệu.

Đáng chú ý, phần lớn các quán trà sữa này chỉ tập trung vào hình thức bán mang đi, hầu như không bố trí chỗ ngồi tại chỗ. Yếu tố thu hút đông đảo khách hàng chính là mức giá khá dễ chịu: chỉ từ 10.000 - 20.000 đồng cho một ly và sẽ cao hơn nếu khách chọn thêm topping.

Sự xuất hiện ồ ạt này khiến nhiều thực khách rơi vào tình trạng “bội thực” thương hiệu, khó chọn được quán để thưởng thức. Tuy vậy, giữa “một rừng” cửa hàng mới mở, mỗi thương hiệu vẫn nỗ lực tạo nên dấu ấn riêng với hương vị đặc trưng, không dễ bị hòa lẫn.

1. Trà sữa Viên Viên

Trà sữa Viên Viên là một trong những thương hiệu trà sữa được nhiều bạn trẻ yêu mến, ngay từ khi khai trương mở bán, thương hiệu đã tạo sự chú ý mạnh mẽ đến thực khách khi đưa ra chiến lược giảm giá 7k/ly trong những ngày đầu mở bán.

Trà sữa Viên Viên được nhiều bạn trẻ yêu thích

Trà sữa của Viên Viên mang vị trà sữa truyền thống của Đài Loan và đậm vị trà, hoà quyện cùng với sữa ngọt ngọt béo béo tạo nên một hương vị khá độc đáo và khó quên. Trân châu của Viên Viên dẻo và ngọt nhai rất vui miệng. Nếu lần đầu đến quán mà không biết phải chọn món gì thì hồng trà sữa và lục trà sữa là hai lựa chọn an toàn, dễ làm hài lòng thực khách.

Hồng trà sữa là một sự lựa chọn an toàn nếu bạn không biết gọi món nào

Menu của quán khá đa dạng và các món nước đều có mức giá khá phải chăng, phù hợp cho học sinh sinh viên. Các chi nhánh nhượng quyền của quán có mặt ở nhiều khu vực trong thành phố giúp Viên Viên nhanh chóng chiếm được cảm tình từ giới trẻ.

Ưu điểm: Vị trà đậm, trân châu dẻo ngon, menu đa dạng, giá cả phải chăng. Đặc trưng: Hồng trà sữa và Lục trà sữa là hai món "đinh" của quán. Điểm cộng: Có nhiều chi nhánh nhượng quyền, dễ dàng tìm mua.

2. Trà sữa Châu Viên

Khác với Viên Viên thiên ngọt thì hương vị của Châu Viên lại hướng đến sự thanh nhẹ. Tiuy nhiên, do vị trà khá dịu nên khi đá tan, đồ uống sẽ trở nên nhạt hơn. Trân châu tại Châu Viên được đánh giá là dẻo và dai, mang đến cảm giác dễ chịu khi thưởng thức.

Trà sữa Châu Viên có một hương vị khá đặc trưng

Nhìn chung, với mức giá hợp lý và hương vị nhẹ nhàng, Châu Viên là lựa chọn lý tưởng cho những ai chỉ đơn giản muốn tìm một ly trà sữa để giải khát cho ngày hè nắng nóng. Đặc biệt, các cửa hàng nhượng quyền của Châu Viên cũng xuất hiện dày đặc ở nhiều khu vực trong thành phố

Nguồn: @eatwithcheesie

Ưu điểm: Hương vị thanh nhẹ, trân châu dẻo và dai. Lưu ý: Vị trà dịu nên khi đá tan sẽ dễ bị nhạt. Phù hợp: Team thích uống trà sữa ít ngọt, thanh mát.

3. Hồng trà sữa Tam Hảo

Trước làn sóng trà sữa Đài Loan, Tam Hảo nổi bật như một ngôi sao sáng nhờ phong cách thiết kế cửa hàng độc đáo. Trên mạng xã hội, Tam Hảo được nhiều thực khách biết đến nhờ phong cách trang trí cửa hàng độc đáo, khiến nhiều người liên tưởng đến Hong Kong xưa. Đặc biệt, một trong những cửa hàng đầu tiên của thương hiệu cũng toạ lạc tại phường Chợ Lớn.

Nguồn: @kimyein, @eatwithcheesie

Về hương vị, trà sữa Tam Hảo được nhiều thực khách đánh giá là đậm vị trà, vị sữa thì thơm béo tạo nên trải nghiệm đặc sắc hơn so với nhiều thương hiệu khác cùng phân khúc giá rẻ.

Hồng trà sữa Tam Hảo được đánh giá là đậm vị trà. Nguồn: @eatwithcheesie

Ưu điểm: Thiết kế quán độc đáo, hương vị đậm đà, thơm béo. Điểm nhấn: Phong cách trang trí quán "ăn ảnh", phù hợp để check-in. Vị trí: Một trong những chi nhánh đầu tiên nằm tại khu vực Chợ Lớn.

4. Trà sữa Phi Phi

Nếu đánh giá về mức độ đậm vị của Viên Viên, Châu Viên và Phi Phi thì Phi Phi có hương vị nhạt hơn 2 thương hiệu còn lại. Chính vì thế, Phi Phi chính là một sự lựa chọn lý tưởng cho những ai thích uống trà sữa ít ngọt nhưng vẫn ngon. Đặc biệt, trân châu của Phi Phi được nhiều thực khách đánh giá là khá dẻo và dai.

Nguồn: @eatwithcheesie

Uống một ngụm trà sữa Phi Phi dễ làm người ta nhớ về hương vị tuổi thơ, gợi lại ký ức về những ly trà sữa đơn sơ hay bán trước cổng trường. Dù giá cả phải chăng, độ ngọt vẫn được cân đối rất vừa phải. Có thể bạn sẽ không cảm nhận rõ vị trà nguyên bản vì hương liệu có phần nổi bật hơn, nhưng chính cái chất mộc mạc, thân quen này lại tạo nên nét đặc trưng khiến nhiều người yêu thích.

Nguồn: @eatwithcheesie

Ưu điểm: Vị ít ngọt, trân châu dẻo và dai. Điểm trừ: Vị trà không đậm, hương liệu có phần nổi bật hơn. Cảm nhận: Mang đến cảm giác hoài niệm, phù hợp với team thích hương vị "tuổi thơ".

5. Trà sữa Chợ Lớn

Một ngôi sao của quận 6 cũ, trà sữa Chợ Lớn có hương vị giữ trọn nét truyền thống cùng mức giá bình dân, thương hiệu này tiếp tục duy trì được sức hút của mình giữa vô vàn “tân binh” mới nổi.

Nguồn: @eatwithcheesie

Theo đánh giá của nhiều thực khách, Trà sữa Hong Kong là món không nên bỏ lỡ khi ghé quán. Món nước này được mô tả là có vị trà đậm đà, hòa quyện với hương thơm đặc trưng đầy hấp dẫn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng gợi ý nên gọi thêm phần trân châu đen gia truyền cỡ lớn để thưởng thức. Loại topping này nhận được phản hồi tích cực nhờ độ dẻo và dai vừa phải, giúp ly trà sữa thêm trọn vị.

Nguồn: @eatwithcheesie