Khách Hàn bất ngờ bị tai nạn khi đang du lịch Việt Nam, dù rất sợ nhưng khiến cô thấm thía 1 điều

Việt Nam từ lâu đã trở thành điểm đến trong mơ của nhiều du khách quốc tế. Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc hùng vĩ, văn hóa đặc sắc, mà những trải nghiệm bất ngờ cùng sự ấm áp từ người dân địa phương luôn để lại trong lòng du khách những kỷ niệm khó phai. Và mới đây, câu chuyện của một cô gái Hàn Quốc khi du lịch Việt Nam đã khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Nhân vật chính là Jeon Heesu, 32 tuổi, sở hữu kênh YouTube cá nhân hơn 67.000 người theo dõi. Trong chuyến đi gần đây, Heesu đã ghé thăm nhiều điểm đến nổi tiếng như Hà Nội, Lào Cai, và đặc biệt là "Hà Giang loop" (thuộc Tuyên Quang). Trong đó, tại hành trình khám phá Hà Giang Loop, cô nàng đã bất ngờ gặp tai nạn, nhưng cũng bởi vậy mà tại đây, cô thấm thía được 1 điều.

"Hà Giang loop" (Vòng lặp Hà Giang) là cung đường từng được tờ South China Morning Post (SCMP) vinh danh trong "Top 5 tuyến xe đạp tuyệt nhất châu Á năm 2024". "Hà Giang loop" dài khoảng 350km, khởi hành từ Quản Bạ, qua Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc rồi vòng trở lại điểm xuất phát. Những con đèo uốn lượn, vực sâu thăm thẳm cùng cảnh sắc núi non trùng điệp khiến cung đường này vừa hiểm trở vừa quyến rũ, là điểm đến mơ ước của những tín đồ mê xê dịch.

Mang trong mình niềm háo hức, Heesu thuê xe máy và dự định chinh phục "Hà Giang loop" trong 3 ngày 2 đêm. Nhưng ngay ngày đầu tiên, cách trung tâm chừng 50km, sự cố bất ngờ xảy ra: chiếc xe mất lái, cả người và xe ngã xuống khe rãnh ven đường. Quần áo, tóc tai lấm lem, cô hốt hoảng chia sẻ: "Khoảnh khắc đó xảy ra quá nhanh nên tôi không nhớ gì cả. May mắn là không bị chảy máu".

Giữa lúc bối rối, may mắn thay, một số người dân địa phương phát hiện sự việc. Hai người đàn ông nhanh chóng kéo xe lên, một phụ nữ mời cô về nhà, tận tình rửa mặt, gội đầu và chuẩn bị quần áo sạch sẽ. Đặc biệt, khung cảnh khiến nhiều người xúc động chính là khoảnh khắc người phụ nữ bản địa ân cần gội đầu cho Heesu như con cháu trong nhà.

Không chỉ vậy, một thanh niên địa phương còn mời cô về quán ăn của mình, tự tay nấu một tô mì cay nóng hổi. Vị khách Hàn xúc động thừa nhận đó là "món ngon nhất từng ăn ở Việt Nam". Khi biết bữa ăn được miễn phí, cô càng bàng hoàng và biết ơn, nhưng vẫn kiên quyết trả tiền, không quên dành lời khen ngợi hương vị món ăn và tấm lòng của chủ quán.

Sau tai nạn, dù chỉ bị xây xát nhẹ và xe không hỏng nặng, Heesu quyết định tạm dừng kế hoạch khám phá. Cô thừa nhận có chút tiếc nuối, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng được bù đắp bởi sự quan tâm chân thành từ những con người xa lạ. Đơn vị cho thuê xe cũng gửi lời xin lỗi khi trải nghiệm của cô không trọn vẹn, đồng thời hỗ trợ cô sửa xe, sắp xếp chỗ nghỉ và mời tham dự bữa tiệc tối ấm cúng.

Kết thúc chuyến đi ngắn ngủi, Heesu khẳng định mình vẫn rất may mắn và đặc biệt, cô vô cùng biết ơn vì đã gặp được những người dân bản địa tốt bụng: "Tôi thật sự cảm kích những người dân bản địa đã giúp đỡ mình. Tôi hi vọng sẽ có ngày quay trở lại đây để chinh phục trọn vẹn Hà Giang loop."

Câu chuyện của Heesu một lần nữa cho thấy, ngoài phong cảnh kỳ vĩ, chính tình người Việt Nam mới là thứ níu chân du khách, để mỗi chuyến đi trở thành một hành trình giàu cảm xúc và ký ức đẹp đẽ.