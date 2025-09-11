Cảnh tượng vòng tròn kỳ lạ bằng chai nước bao quanh những người say rượu ở Nhật: Không ngờ lý do phía sau cực nhân văn

Đến Nhật Bản du lịch, có thể các du khách sẽ bắt gặp những hình ảnh rất lạ lẫm và bất ngờ, điển hình như cảnh tượng một người say nằm gục trên vỉa hè và xung quanh họ xuất hiện những vòng tròn bằng chai nước. Thoạt nhìn, cảnh tượng này vừa lạ vừa bí ẩn, nhưng ẩn sau đó lại là một nét văn hóa vô cùng tinh tế và giàu tính cộng đồng của người Nhật.

Ở Nhật Bản, uống rượu sau giờ làm là việc không hề lạ lẫm. Sau một ngày làm việc căng thẳng, việc cùng đồng nghiệp hay bạn bè kéo nhau đi uống vài ly rượu sake, bia hay cocktail đã trở thành thói quen quen thuộc của họ. Đây không chỉ là dịp để thư giãn, mà còn là cách để kết nối, duy trì mối quan hệ công việc và tình bạn. Nhưng đôi khi, những buổi nhậu lại đi quá đà. Thế nên cảnh tượng một ai đó ngủ gục ở ga tàu, ghế công viên hay ngay trên lề đường ở các khu phố sầm uất như Shibuya hay Shinjuku không hề hiếm.

Chính trong những tình huống ấy, một hành động đầy nhân văn xuất hiện. Người qua đường sẽ để lại vài chai nước suối hoặc nước giải khát quanh người say, xếp thành hình vòng tròn nhỏ. Khi tỉnh dậy, người kia sẽ thấy ngay "món quà" bất ngờ ấy, có thể uống để bù nước, lấy lại tỉnh táo và tiếp tục hành trình về nhà.

Một bức ảnh từng lan truyền mạnh mẽ trên Twitter đã minh chứng rõ nét điều này: một chàng trai trẻ gục bên lề đường, xung quanh là những chai nước được sắp đặt ngay ngắn. Bức ảnh không chỉ khiến cộng đồng mạng xúc động mà còn khiến nhiều du khách quốc tế ngưỡng mộ sự tử tế của người Nhật. Với họ, đây không phải là một hành động lớn lao, mà chỉ đơn giản là sự quan tâm dành cho người lạ - một điều vốn dĩ bình thường trong văn hóa ứng xử nơi đây.

Hành động đặt chai nước tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại phản ánh sâu sắc tinh thần cộng đồng của Nhật Bản: không bỏ mặc ai trong lúc khó khăn, ngay cả khi đó chỉ là một người say xa lạ. Nó cũng cho thấy sự lịch sự và tinh tế - vốn là những giá trị mà xã hội Nhật luôn đề cao.

Văn hóa uống rượu ở Nhật không chỉ là chuyện nâng ly và cười nói. Nó còn ẩn chứa cả những câu chuyện về cách con người đối xử với nhau sau buổi tiệc. Và chính những vòng tròn chai nước lặng lẽ ấy đã trở thành minh chứng đẹp đẽ cho một xã hội coi trọng sự an toàn, sức khỏe và sự quan tâm dành cho người khác - dù chỉ trong khoảnh khắc rất đời thường trên đường phố đêm.