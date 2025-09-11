Chủ thương hiệu Highlands Coffee thâu tóm chuỗi Paris Baguette tại Việt Nam

Tập đoàn Viet Thai International (VTI Group), đơn vị sở hữu thương hiệu Highlands Coffee, đã tiếp nhận quyền vận hành chuỗi tiệm bánh Paris Baguette tại Việt Nam kể từ tháng 4/2025. Thông tin này được công bố trên kênh LinkedIn chính thức của tập đoàn. Cùng với đó, Paris Baguette cũng trở thành thương hiệu mới nhất gia nhập hệ thống của VTI.

Paris Baguette, thuộc sở hữu của SPC Group (Hàn Quốc), hiện vận hành hơn 3.500 cửa hàng tại Hàn Quốc và có mặt ở nhiều thị trường như Mỹ, Trung Quốc, Singapore, Pháp và Việt Nam. Công ty đặt mục tiêu đạt khoảng 12.000 cửa hàng Paris Baguette toàn cầu vào năm 2030.

Tại Việt Nam, thương hiệu này bắt đầu hoạt động từ năm 2012 dưới pháp nhân Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam. Trong hơn một thập kỷ qua, chuỗi tiệm đã phát triển mô hình tiệm bánh cao cấp kết hợp không gian cà phê hiện đại, và hiện sở hữu khoảng 9 cửa hàng tập trung tại Hà Nội và TP.HCM. Paris Baguette cũng xây dựng hệ thống nhượng quyền quốc tế và đầu tư đáng kể vào nghiên cứu phát triển sản phẩm cùng hoạt động vận hành.

VTI Group được thành lập năm 1998 bởi ông David Thái, hiện là chủ sở hữu của Highlands Coffee, một trong những chuỗi cà phê lớn nhất tại Việt Nam. Theo báo mới từ YouNet Media, tính tới tháng 6/2025, chuỗi cà phê Highlands hiện đang có 855 cửa hàng, tăng 85 cửa hàng so với cùng kỳ 2024.

Theo quan sát, khác với Highlands Coffee tập trung mạnh vào đồ uống và phủ rộng khắp các đô thị lớn nhỏ, Paris Baguette chọn ngách là tiệm bánh cao cấp kết hợp không gian cà phê, số lượng cửa hàng ít hơn nhưng tập trung tại vị trí trung tâm ở Hà Nội và TP.HCM.

Ngoài ra, tập đoàn còn nắm giữ một số thương hiệu trong lĩnh vực ẩm thực và bán lẻ như Phở 24, The Coffee Bean & Tea Leaf, ALDO, Xu Restaurant & Lounge và Quince Saigon.



