Tiết lộ về vòm đá nghìn năm được xếp hạng di tích quốc gia

Cổng Tò Vò hình thành từ hoạt động phun trào của núi lửa Giếng Tiền cách đây cách đây khoảng 3.000-4.000 năm. Khi dung nham nhập vào biển, nó nguội và đông lại, tạo nên lớp đá bazan dày. Sự bào mòn qua thời gian và sóng biển đã khoét phần đá yếu, để lại một vòm đá tự nhiên mang hình dáng tổ ong, được dân địa phương gọi là cổng Tò Vò.

Cổng Tò Vò hiện có chiều cao khoảng 2,5 m (có thể đạt tới 5-6 m phụ thuộc vào thủy triều) và chiều dài vòm từ 8 đến 9m, bề mặt gồ ghề, nhiều lớp đá chồng lên nhau. Nơi đây còn góp phần tạo dựng môi trường lý tưởng cho cỏ biển và san hô phát triển, là nguồn lợi thủy sản khởi sắc cho cộng đồng địa phương.

Theo đánh giá, thắng cảnh Cổng Tò Vò hội tụ đầy đủ các giá trị: lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ và dịch vụ-du lịch, tạo nên cơ sở vật chất quan trọng và là động lực cổ vũ phát triển kinh tế - du lịch của Quảng Ngãi nói riêng và của cả nước nói chung.

Vòm đá bazan độc đáo này từ lâu đã trở thành biểu tượng của Lý Sơn và là điểm “check-in” được đông đảo du khách lựa chọn. Các cơ quan chức năng đã đề xuất đầu tư nâng cấp hạ tầng khu vực, như cải thiện đường đi và bố trí khu dịch vụ hỗ trợ du khách, nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch ngày càng tăng.

Ngoài ra, hiệu ứng từ mạng xã hội cũng góp phần làm tăng độ nhận diện của điểm đến, khi hàng nghìn bức ảnh và video về Cổng Tò Vò liên tục xuất hiện trên các nền tảng trực tuyến. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp nguyên sơ, giá trị địa chất đặc biệt và hiệu ứng truyền thông đã giúp Cổng Tò Vò trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển du lịch Lý Sơn và gia tăng nguồn thu cho cộng đồng địa phương.

Cổng Tò Vò hiện là một trong những thắng cảnh thu hút lượng khách cao nhất tại Quảng Ngãi

Khoảng từ tháng 5 đến tháng 8 hằng năm được xem là thời điểm đẹp nhất để khám phá Cổng Tò Vò, khi Lý Sơn bước vào mùa nắng khô, bầu trời cao trong và nước biển trong xanh như ngọc. Đây cũng là giai đoạn thời tiết ổn định, ít mưa bão, thuận lợi cho các hoạt động tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm biển đảo.

Buổi sáng sớm và chiều muộn là hai thời điểm “vàng” để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vòm đá bazan kỳ vĩ, khi ánh nắng rọi qua tạo nên hiệu ứng thị giác độc đáo, làm nổi bật kết cấu tự nhiên của đá và sắc xanh ngọc của biển.

Theo TS. Nguyễn Văn Tân (Trường ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội), việc công nhận Cổng Tò Vò là di tích quốc gia đã khẳng định giá trị thiên nhiên đặc biệt mà nơi này sở hữu.

Không chỉ là kiệt tác địa chất độc nhất, cổng còn là biểu tượng sống động của sức mạnh thiên nhiên, niềm tự hào cộng đồng và nguồn cảm hứng bất tận cho du lịch văn hóa - sinh thái. Các chính sách bảo tồn và khai thác bền vững sẽ góp phần làm nổi bật thêm giá trị di sản và thúc đẩy du lịch Lý Sơn ngày càng phát triển.