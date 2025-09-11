Du khách nhận xét công tâm tàu Hà Nội 5 Cửa Ô: "Không nghĩ đang đi tàu Việt Nam, dịch vụ chuẩn khách sạn"

Hiện nay, sự ra đời của loạt phương tiện hiện đại đã giúp việc di chuyển giữa các điểm đến du lịch của du khách trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Tuy nhiên, không vì thế mà một loại phương tiện có phần "truyền thống" bị lãng quên. Đó là tàu hỏa.

Xét riêng ở Việt Nam, nhiều năm trở lại đây, ngành đường sắt nước ta liên tục cho ra mắt các sản phẩm mới, nâng cấp những chuyến tàu tưởng chừng đã rất quen thuộc, từ đó đem lại trải nghiệm mới lạ, thú vị hơn cho du khách. Chuyến tàu sau đây là một ví dụ như thế, khai trương vào ngày 19/8 - tàu The Hanoi Train.

Dù được ra mắt từ giữa tháng 8, tuy nhiên tàu The Hanoi Train, hay còn được gọi là tàu 2 tầng Hà Nội 5 Cửa Ô mới chính thức mở bán vé và đón khách thương mại chính thức từ ngày 6/9 vừa qua. Lúc này, du khách mới có thể bắt đầu tự mình đặt vé, trải nghiệm chuyến tàu đặc biệt và đưa ra những nhận xét khách quan nhất.

Ảnh Hanoi Train Official

Du khách nói gì khi đi tàu Hà Nội 5 Cửa Ô?

Đa phần mọi du khách khi mua vé, chuẩn bị trải nghiệm tàu 2 tầng The Hanoi Train đều mang tâm trạng háo hức, mong chờ. Du khách Nguyễn Ngọc Sơn đến từ Hà Nội cũng không phải ngoại lệ. Cảm nhận đầu tiên của nam du khách ngay khi đặt những bước chân đầu tiên lên tàu, đó là "không nghĩ là đang đi tàu ở Việt Nam!".

Những yếu tố khiến du khách phải trầm trồ đó là thiết kế bên trong tàu và những tiện ích, tiện nghi và dịch vụ du khách được trải nghiệm. Đoàn tàu gồm 5 toa được đặt tên theo các Cửa Ô của Hà Nội: Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác, Ô Cầu Giấy và Ô Chợ Dừa, được ghi rõ trên các toa tàu. Thiết kế được nhận xét: "Rất sang trọng mà vẫn đậm chất Hà Nội. Từ sàn mô phỏng đường ray tàu, cho đến nước sơn gợi nhắc chất thép cổ kính của cầu Long Biên", nam du khách tả.

Cũng nhờ thiết kế 2 tầng độc đáo, không gian tàu Hanoi Train đem lại cảm giác rộng rãi hơn so với thông thường. Du khách muốn ngắm cảnh qua ô cửa sổ lớn có thể di chuyển lên khu vực tầng 2.

Một số hình ảnh về nội thất tàu 2 tầng Hà Nội 5 Cửa Ô được du khách ghi lại (Ảnh Nguyễn Ngọc Sơn)

Cả 2 tầng của các toa tàu đều được trang bị điều hòa không khí, đem lại cảm giác mát mẻ tuyệt đối cho du khách. "Không nói điêu chứ lạnh hơn cả đi máy bay!", du khách cảm thán. Ngoài ra, bàn ghế phục vụ du khách đều là dạng ghế ngồi mềm sofa, đem lại cảm giác thoải mái với hành trình du lịch trên đường ray.

Du khách Ngọc Sơn dành thêm lời khen cho khâu tiếp đón, dịch vụ và trải nghiệm trên tàu, đánh giá "chuẩn khách sạn 5 sao". Cụ thể, anh cho biết mỗi vé sẽ được phục vụ 2 đặc sản của Thủ đô, là: Cốm và trà chanh, ở chiều đi. Chiều về sẽ được thay đổi thành: Bánh rán Hàng Chiếu và nước khoáng. Trên tàu du khách được nghe hát quan họ, mua thêm đồ ăn, nước uống nếu có nhu cầu. Không thể không nhắc tới nhà vệ sinh tiện nghi, sạch sẽ với đầy đủ các vật dụng thiết yếu cho du khách từ chỉ nha khoa, chun buộc tóc...

Tóm lại, du khách đánh giá đây là một trải nghiệm rất xứng đáng. "Với số tiền bỏ ra, Sơn thấy rất xứng đáng. Hoạt động này vừa để cho cả gia đình đổi gió cuối tuần, vừa ủng hộ cho ngành đường sắt nước nhà".

Du khách vô cùng hài lòng với những trải nghiệm và dịch vụ, tiện ích trên tàu The Hanoi Train (Ảnh Nguyễn Ngọc Sơn)

"Không chỉ là 1 hành trình đi tàu đơn thuần "

Bên cạnh du khách Ngọc Sơn, một du khách khác tên Phương Việt Trần, hay còn được biết đến là travel blogger Travip cũng đã tự mình trải nghiệm và đưa ra những cảm nhận khách quan về chuyến tàu The Hanoi Train. "Theo mình đây không phải là 1 hành trình đi tàu đơn thuần. Đây là 1 tour trọn gói".

Đúng như những gì du khách nói, du khách không chỉ đi tàu theo cách thông thường. Tàu khởi hành từ ga Hà Nội, đi qua ga Long Biên, ga Gia Lâm, ga Yên Viên rồi đến đích là ga Từ Sơn. Tại đây, hành trình của du khách chưa phải là kết thúc.

Sẽ có xe buýt chờ sẵn ở ga Từ Sơn, đưa du khách đến thăm Đền Đô - Di tích lịch sử - văn hóa và tâm linh, nơi thờ 8 vị Vua triều Lý trong lịch sử Việt Nam, hiện nay còn lưu giữ nhiều giá trị kiến trúc, văn hóa tinh xảo. Năm 2014, Đền Đô được công nhận là Khu Di tích Quốc gia đặc biệt.

Tới Đền Đô, du khách không chỉ dâng hương, tham quan, còn được xem hát quan họ tại Thủy Đình, trải nghiệm làm tranh dân gian Đông Hồ, gói bánh phu thê. Kết thúc chuyến đi, lúc này du khách mới lên xe, quay lại ga và trở về Hà Nội.

Ảnh Phương Việt Trần

Du khách sẽ được tới Đền Đô tham quan khi tới Từ Sơn (Ảnh Nguyễn Ngọc Sơn)

Trang chủ Hanoi Train Official giới thiệu, đây chính là hành trình "Thăng Long - Kinh Bắc", trọn cả một hành trình chỉ trong 1 tấm vé. Chuyến tàu đang trở thành một lựa chọn độc đáo để du khách khám phá Thủ đô theo cách mới mẻ.

Để chuyến đi được trọn vẹn, hành khách cần lưu ý một số thông tin quan trọng. Trước hết, vé phải trùng khớp với giấy tờ tùy thân như căn cước công dân hoặc hộ chiếu; đồng thời, thông tin trên vé điện tử cần được xác nhận và khớp với hệ thống bán vé. Du khách cũng nên kiểm tra kỹ số hiệu tàu, ngày giờ khởi hành để tránh nhầm lẫn và lỡ chuyến.

Theo hướng dẫn từ đơn vị vận hành, hành khách cần có mặt tại ga Hà Nội ít nhất 15 phút trước giờ khởi hành. Khi đi tàu, chỉ nên mang hành lý gọn nhẹ và tuyệt đối không mang theo thức ăn, đồ uống, thú cưng, vũ khí, chất cháy nổ, hóa chất hay các vật dụng bị cấm theo quy định của Đường sắt Việt Nam. Vé điện tử được gửi kèm mã QR qua tin nhắn sau khi hành khách hoàn tất thanh toán và xác nhận giao dịch. Hiện nay, du khách có thể đặt vé qua hotline 1900 2695, website chính thức hoặc tại quầy vé trực tiếp tại ga.

Ảnh Hanoi Train Offcial

Về giá vé, các toa Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy và Ô Đống Mác có mức giá từ 550.000 đồng đến 650.000 đồng tùy tầng, trong khi toa Ô Chợ Dừa (VIP) đồng giá 750.000 đồng/vé. Trẻ em dưới 6 tuổi (cao dưới 1m2) được miễn phí nếu ngồi chung với người lớn; nhóm từ 6 – 10 tuổi (cao dưới 1m32) được giảm 15% so với giá vé người lớn; từ 10 tuổi trở lên áp dụng giá vé người lớn. Các đoàn khách sẽ được tính theo quy định riêng trong hợp đồng.

Với những quy định rõ ràng và dịch vụ chỉn chu, The Hanoi Train hứa hẹn mang đến cho du khách một trải nghiệm thú vị, vừa lưu giữ nét xưa của 5 cửa ô, vừa đảm bảo sự tiện nghi và an toàn trong từng chuyến hành trình.