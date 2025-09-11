“Ai cũng muốn đi phụ hồ” khi gặp chủ nhà miền Tây hào sảng, ngày nào cũng đãi thợ tôm hùm, cua hoàng đế

Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền đoạn video của một nam TikToker chủ nhà đang có nhà đang được xây dựng, tự tay chuẩn bị những bữa ăn thịnh soạn cho các cô chú đang làm việc tại nhà của mình. Không đơn thuần là những bữa cơm nhà bình thường, nam TikToker này đã chuẩn bị nhiều món ăn vô cùng phong phú và khiến cộng đồng mạng phải bất ngờ vì sự có tâm.

Xem lướt qua “menu” mà anh chàng đã chuẩn bị cho các cô chú thợ xây, dân tình không khỏi phải xuýt xoa. Nào là bún thịt nước tương, mì trộn hải sản, mì cay, bún Thái, phở bò chuẩn vị, và đỉnh điểm là những món ăn sang trọng như mì xào tôm hùm và súp cua nguyên con.

Nam TikToker làm 60 món ăn đãi các công nhân xây nhà

Anh chàng chia sẻ rằng anh biết rõ các cô chú công nhân làm việc vất vả cả ngày cũng chỉ kiếm được khoảng 350.000 đến 400.000 đồng. Số tiền này có khi còn không đủ để mua một con tôm hùm hay vài con cua tươi ngon. Vì thương mọi người chẳng bao giờ dám chi tiền cho những món ăn đắt đỏ như vậy, anh đã quyết định mua về để ai cũng được thưởng thức một bữa thật ngon và đủ đầy. Tấm lòng chu đáo và sự thấu hiểu này thực sự đáng quý.

Có các món có các nguyên liệu như tôm hùm, cua

Trong video, nam TikToker cũng chia sẻ rằng, những món mà anh nấu cho các cô chú thợ ăn toàn là những món mà anh lần đầu tiên nấu. Không chỉ đãi các cô chú thợ xây ăn các món chính mà nam TikToker này còn tự tay chuẩn bị những món tráng miệng như Tàu hủ Singapore và chuẩn bị cà phê đem đến công trường.

Bên cạnh các món chính, nam TikToker còn đãi các cô chú các món tráng miệng

Ngay sau khi video được đăng tải, nó đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Rất nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tấm lòng của chàng trai. Thậm chí, không ít bình luận hài hước xin "một chân" phụ hồ tại công trình của anh để được ăn ngon mỗi ngày. Một số bình luận hài hước của cư dân mạng như:

- Biết vậy đi làm hồ rồi.

- Chắc cô chú xây xong cô chú nhớ nhà anh lắm.

- Về kể đi làm hồ ăn cua biển, ăn tôm hùm mà bà hàng xóm hỏng tin.

- Chủ nhà có tâm nhất quả đất

- Công nhận món Việt Nam mình đa dạng thật.

Hình ảnh các cô chú ăn những món mà nam TikToker này nấu

Một trong những chi tiết thú vị nhất được lan truyền là lời khen chân thật từ một chú thợ, nói rằng anh chủ nhà còn nấu ăn ngon hơn cả vợ của chú ở nhà. Ngoài ra, đoạn video của anh chàng còn ghi lại nhiều khoảnh khắc các cô chú vui vẻ ăn món ăn của anh chàng nấu.

Được biết, nam TikToker này đã nấu 60 món cho các cô chú ăn, đặc biệt là không món nào giống với món nào. Ngày cuối đoạn video, nam TikToker này còn hài hước nói rằng bản thân mình rất giàu nhưng mà là giàu tình cảm. Có thể thấy, nam TikToker này đã rất quan tâm đến những người giúp mình xây nhà và đồng thời thể hiện được những món ăn Việt Nam rất đa dạng và phong phú.

Nguồn: TikTok @lequoc19997