Ngủ trên vách núi cao chót vót - Trào lưu mạo hiểm mới của giới trẻ Trung Quốc

Trend du lịch “thót tim” gây sốt ở Trung Quốc

Những năm gần đây, Trung Quốc liên tục cho ra đời hàng loạt sản phẩm du lịch độc - lạ, khiến cả thế giới phải tò mò. Nếu như trước kia nhắc đến du lịch đất nước tỷ dân, người ta nghĩ ngay đến Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành hay những thành phố hiện đại như Thượng Hải, Bắc Kinh, thì giờ đây, các xu hướng “có một không hai” mới là thứ tạo nên sức hút.

Trong số đó, Cliff Bed Experience - dịch vụ cho du khách trải nghiệm chiếc giường treo ở vách núi cao 1.600m tại Đỉnh Ngũ Chỉ, Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam, đang trở thành ý tưởng độc đáo thu hút khách trải nghiệm tại Trung Quốc. Chỉ với 98 tệ (khoảng 360.000 VNĐ) bao gồm cà phê và chụp ảnh, du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác cheo leo, thư thái trên chiếc giường nhỏ với gối, đệm, dây an toàn, được cố định vào vách đá dựng đứng.

Khác với những khách sạn sang trọng, chiếc giường ngủ lơ lửng này lại mang đến trải nghiệm vừa sợ hãi vừa phấn khích. Chỉ cần tưởng tượng cảnh nằm giữa trời mây, gió thổi vi vu, ánh đèn thành phố nhấp nháy phía xa, đã đủ khiến những người yêu mạo hiểm muốn thử một lần trong đời. Các bức ảnh, video ngắn check-in về dịch vụ này nhanh chóng lan truyền và được bàn luận sôi nổi trên các mạng xã hội của Trung Quốc như Weibo, Douyin…

Cliff Bed Experience - trải nghiệm chiếc giường độc đáo giữa vách núi (Ảnh: Vương Nghi)

Cliff Bed có thực sự an toàn?

Cliff Bed không dành cho tất cả mọi người. Để có thể tham gia trải nghiệm này, du khách cần đảm bảo những yếu tố về sức khỏe như tuổi tác, cân nặng và không mắc các bệnh liên quan đến tim mạch, thần kinh… Hoạt động này cũng chỉ diễn ra theo lượt vào ban ngày, không triển khai chương trình ngủ qua đêm.

Theo đơn vị tổ chức tại Khu danh thắng Ngũ Chỉ, toàn bộ chiếc giường này đều được gắn cố định bằng thiết bị riêng biệt, chịu tải trọng lớn và được kiểm tra kỹ lưỡng định kỳ. Du khách bắt buộc phải đảm bảo những điều kiện an toàn, đeo dây bảo hộ leo núi chuyên dụng và được giám sát kỹ càng bởi người có chuyên môn trong suốt quá trình tham gia.

Tuy nhiên, một số chuyên gia du lịch cho rằng việc biến trải nghiệm mạo hiểm thành dịch vụ đại chúng luôn tiềm ẩn rủi ro. Chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể gây hậu quả khôn lường. Dù vậy, cũng không thể phủ nhận rằng chính sự “rùng rợn” này lại là yếu tố hút khách, nhất là trong thời đại mà ai dám thử cái mới sẽ nổi bật trên mạng xã hội.

Du khách sẽ được đeo dây bảo hộ và giám sát trong suốt quá trình tham gia (Ảnh: Xi Xi)

Giới trẻ Trung Quốc nói gì?

Trên Weibo, những bức ảnh check-in “ngủ lơ lửng” nhận về hàng trăm nghìn lượt bình luận. Có người tỏ ra thích thú, khẳng định “nhất định phải thử một lần trong đời”, nhưng cũng có không ít ý kiến hài hước:

“Tôi còn chưa dám đứng gần ban công tầng 10, nói gì đến chuyện ngủ trên trời thế này.”

“Đây không phải du lịch nữa mà là thử thách sinh tồn.”

“Một bên run rẩy, một bên cố tạo dáng để có ảnh sống ảo, đúng là giới trẻ rồi.”

Điểm chung là ai cũng tò mò và muốn chứng kiến tận mắt, dù không phải ai cũng đủ dũng cảm trải nghiệm. Xu hướng này phản ánh rất rõ sở thích của một bộ phận giới trẻ Trung Quốc hiện nay: không chỉ du lịch để ngắm cảnh, mà còn để thử thách và chinh phục giới hạn của bản thân, tạo ra những khoảnh khắc khác biệt trên mạng xã hội.

Những bức ảnh check-in tại đây thu về hàng nghìn lượt yêu thích (Ảnh: Vương Nghi)

Du lịch ngày càng “dị” nhưng hút khách

Cliff Bed chỉ là một trong nhiều minh chứng cho sự sáng tạo không giới hạn của ngành du lịch Trung Quốc. Trước đó, quốc gia này từng gây sốt với những dịch vụ như:

Cầu kính Trương Gia Giới: cây cầu trong suốt lơ lửng giữa trời, khiến ai đi qua cũng “run chân” nhưng không thể ngừng check-in.

Tour “đi đày biệt giam”: Trải nghiệm bị áp giải với gông cổ, xiềng xích như những tội phạm thời phong kiến.

Trải nghiệm làm cung nữ: Hóa thân thành công chúa, hoàng hậu, cung nữ, thậm chí là nô tì tại các cố cung.

Quán bar nhà tù: nơi khách hàng được mặc áo tù nhân, ký vào “bản thú tội”, nhận hồ sơ tội phạm và được dẫn vào ngồi trong buồng giam uống cà phê.

Những sản phẩm này đều có điểm chung là độc - lạ - gây tò mò - cực dễ viral. Và dường như, đó chính là bí quyết để Trung Quốc giữ vững vị trí một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á.

Theo bà Mai Dung, đại diện của Nam Thanh Travel, đơn vị có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành du lịch - lữ hành cho biết: “Điều khiến Trung Quốc trở thành điểm đến không bao giờ nhàm chán chính là khả năng biến những trải nghiệm tưởng chừng kỳ lạ thành sản phẩm du lịch hấp dẫn và thu hút. Thực tế cho thấy, ngày càng nhiều khách hàng, đặc biệt là giới trẻ, tìm đến những sản phẩm mang tính thử thách hoặc mới mẻ thay vì chỉ tham quan thông thường.”

Bà Nguyễn Thị Thủy Chung đến từ Etrip4u - đơn vị cung cấp các tour du lịch Trung Quốc cũng đồng tình với quan điểm này và chia sẻ thêm: “Chúng tôi nhận thấy du khách Việt không chỉ quan tâm đến những hành trình kinh điển như Bắc Kinh - Thượng Hải hay gần đây nhất là Giang Nam, mà còn mong muốn được thử thách bản thân, trải nghiệm nhiều điều độc đáo hơn. Chính vì vậy, chúng tôi cũng luôn nỗ lực làm mới tour tuyến của mình. Điển hình là hành trình Trương Gia Giới với trải nghiệm đi cầu kính lơ lửng giữa không trung. Đây là điểm nhấn vừa thót tim, vừa phấn khích, khiến nhiều khách hàng chia sẻ rằng đó là kỷ niệm khó quên nhất trong chuyến đi”.

Điều đó cho thấy, du khách đến với Trung Quốc không đơn giản chỉ muốn ngắm cảnh, mà còn muốn thử sức với những trải nghiệm độc đáo, sáng tạo tại quốc gia tỷ dân này. Và với xu hướng trên, có lẽ trong tương lai, chúng ta sẽ còn chứng kiến thêm nhiều sản phẩm độc lạ có 1-0-2 ra đời hơn, đủ sức khiến du khách toàn cầu bàn tán không ngừng.