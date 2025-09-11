Từ thói quen ăn uống hàng ngày đến chiến lược chi tiêu của sinh viên thời 4.0

Sinh viên và bài toán cân bằng giữa lịch học – chi phí – sinh hoạt

Với nhiều sinh viên đại học, đặc biệt là những bạn năm 3 – 4, chuyện ăn uống đôi khi không chỉ đơn giản là để no bụng. Lịch học dày đặc, deadline chồng chất, thêm cả lịch thực tập khiến việc lo bữa ăn trở thành một "bài toán khó".

Hạ Nhi, sinh viên năm cuối (TP.HCM) cũng từng rơi vào cảnh này. Có những ngày, lịch học kín từ sáng đến tối khiến Nhi chẳng còn hơi sức để nấu nướng. Nhiều bữa ăn của cô chỉ gói gọn trong tô mì úp vội. Nếu như hồi năm 2, Nhi còn có thời gian ra quán ngồi ăn, hoặc nấu nướng đổi vị với bạn cùng phòng, thì bước sang năm cuối, nhịp sống thay đổi hoàn toàn: bận rộn hơn và buộc phải tính toán chi tiêu kỹ lưỡng hơn.

Lịch thực tập và khóa luận chiếm hết thời gian khiến Nhi phải thay đổi thói quen ăn uống

Bước vào năm cuối, Nhi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về cách tối ưu thói quen ăn uống hằng ngày. Nhi xây dựng cho mình một "chiến lược đặt đồ ăn qua ứng dụng" để vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa tối ưu chi phí. "Thay vì đặt món ngẫu nhiên, mình bắt đầu cân nhắc đến các tiêu chí như: quán có đánh giá sao cao, thực đơn đa dạng, nhiều mã ưu đãi và tính năng tiện lợi", Hạ Nhi chia sẻ.

Ba bí quyết ăn ngon - tiết kiệm - nhiều tiện ích từ Gen Z

Dù đã xác định rõ các tiêu chí đặt đồ ăn qua ứng dụng, Nhi vẫn chưa thật sự để tâm đến việc ứng dụng chúng mỗi ngày. Mãi đến một lần, Nhi được người bạn cùng phòng "khao" bữa ăn miễn phí nhờ đổi điểm thưởng của Grab, cô mới bắt đầu chú ý đến chương trình tích điểm của ứng dụng. Từ trải nghiệm bất ngờ này, Nhi dần rút ra cho mình ba bí quyết riêng để biến chuyện ăn uống thành chiến lược chi tiêu khéo léo.

Đầu tiên, cô nàng ưu tiên đặt bữa sáng vào khung giờ vàng 7–9h sáng, thay vì vô thức như trước đây. "Mình hay tranh thủ đặt đơn trong khung giờ này vì vừa khớp lịch học, vừa được tích thêm 50 điểm. Vậy là có bữa sáng gọn gàng, dinh dưỡng mà vẫn tiện lợi", Nhi nói. Thói quen này dần trở thành "mẹo nhỏ" để Nhi vừa đảm bảo bữa sáng đầy đủ năng lượng, vừa nhanh gọn vì được shipper giao đến tận trường, lại có thể tích lũy thêm điểm thưởng.

Hạ Nhi tranh thủ đặt bữa sáng vào khung 7h-9h sáng để tiện cho giờ học và được tích thêm điểm của Grab

Thứ hai, Nhi tận dụng tính năng "Đặt đơn nhóm" trên ứng dụng. "Vào bữa trưa hay bữa xế khi ăn cùng nhóm bạn, mình hay mời mọi người vào đơn GrabFood của mình để chia nhau phí ship. Chưa kể, trưởng nhóm như mình cũng tranh thủ tích được thêm 200 điểm", cô nàng cười nói. Theo Hạ Nhi, tính năng này còn giúp trưởng nhóm tiết kiệm thời gian "gom đơn". Trưởng nhóm chỉ cần gửi một đường dẫn vào nhóm chat, hay mọi người quét mã QR là có thể vào đơn, ai ăn gì cũng có thể chủ động ghi chú. Ngoài ra, đơn hàng nhóm có giá trị cao nên cô cũng áp dụng mã ưu đãi đa dạng hơn.

Bí quyết cuối cùng, theo Hạ Nhi chính là bộ sưu tập "Quán ngon đặc tuyển". Nhi chia sẻ: "Mình cứ vào bộ sưu tập này cho nhanh, đỡ lăn tăn chọn quán. Đây là danh sách các quán đã được app "tuyển" nên quán nào cũng có đánh giá sao cao và lượt mua nhiều". Một lý do khác khiến Nhi thích thú với bộ sưu tập này chính là các đơn đều được cộng thêm 50 điểm.

Mỗi lúc họp nhóm, Nhi và các bạn thường tự dùng điểm để "thưởng" cho mình những "bữa xế "0đ".

Câu chuyện của Nhi cũng là hình ảnh quen thuộc của nhiều sinh viên ngày nay: luôn có sự linh hoạt và chủ động khi giải quyết vấn đề trong cuộc sống. Họ biến việc đặt đồ ăn thành một chiến lược chi tiêu hợp lý bằng cách tận dụng các ứng dụng công nghệ, ưu đãi và chương trình tích điểm. Nhờ vậy, chuyện ăn uống không chỉ đáp ứng nhu cầu hàng ngày, mà còn mang lại thêm nhiều giá trị và trải nghiệm đáng nhớ.