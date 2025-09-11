Trung Quốc từng phá 13 ngọn núi, chi hơn 2.965 tỷ đồng để xây dựng “bản sao” 1 địa điểm nổi tiếng: Bán vé cao gấp 3 lần “bản gốc” nhưng vẫn nườm nượp khách

Phim trường Hoành Điếm ở Chiết Giang, Trung Quốc, là phim trường lớn nhất thế giới với diện tích khoảng 10 km². Tổng thể phim trường vô cùng ngoạn mục với hệ thống cảnh quan và kiến trúc từ cổ điển đến hiện đại, từ hoành tráng đến giản đơn và đa dạng sắc màu văn hóa. Trung bình mỗi năm có hàng trăm đoàn làm phim từ khắp nơi đến đây quay phim. Bất cứ khi nào đến Hoành Điếm, du khách cũng có thể dễ dàng bắt gặp những ngôi sao lớn như Lý Liên Kiệt và Lưu Đức Hoa trong phim trường hoặc trên đường phố. Khung cảnh nhộn nhịp nơi đây còn khiến Phim trường Hoành Điếm được ví như Hollywood của Trung Quốc.

Trong số những công trình nổi bật ở phim trường Hoành Điếm, không thể không nhắc đến “Minh Thanh Cung Uyển”. Công trình đồ sộ, nổi bật này được mệnh danh là Tử Cấm Thành thứ hai của Trung Quốc, đồng thời cũng là điểm tham quan du lịch cấp quốc gia 5A ở đất nước tỷ dân.

Minh Thanh Cung Uyển là một trong 6 thắng cảnh kinh điển tại phim trường Hoành Điếm. Hơn 100 bộ phim điện ảnh và phim truyền hình bom tấn như Hậu Cung Như Ý Truyện, Diên Hy Công Lược, Hoàng Kim Giáp, Ngọa Hổ Tàng Long… đã được quay tại đây. Vì được xây dựng mô phỏng theo Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh với tỷ lệ 1:1, để phân biệt với bản gốc, nó được gọi là Minh Thanh Cung Uyển.

Cung điện này được thiết kế bởi Dương Chiêm Gia, một bậc thầy nghệ thuật điện ảnh nổi tiếng của Trung Quốc. Việc xây dựng Minh Thanh Cung Uyển bắt đầu vào năm 1998 và hoàn thành vào năm 2006, tổng cộng mất 8 năm với số vốn đầu tư lên tới 800 triệu NDT (khoảng hơn 2.965 tỷ đồng). Do kích thước lớn, 13 ngọn núi đã bị phá bỏ để lấy đất xây dựng khu phức hợp có diện tích 1.500 mẫu Trung Quốc này.

Ảnh do AI hỗ trợ thực hiện

Minh Thanh Cung Uyển chia thành nhiều điểm tham quan chính như điện Thái Hòa, Càn Thanh Môn, Càn Thanh Cung, Khôn Minh Cung, Dưỡng Tâm Điện, Di Hòa Viên, trường đua ngựa…Trong số rất nhiều công trình kiến trúc, chỉ có bản sao của Quảng trường Thiên An Môn là không được xây dựng theo tỷ lệ 1:1. Công trình này nhỏ hơn “bản gốc” ở Bắc Kinh khoảng 20%, nhưng vẫn giữ nguyên tên gọi “Thừa Thiên Môn” từ thời Minh – Thanh.

Mặc dù chỉ là "bản sao", nhưng sự tinh xảo và mức độ chân thực của những công trình trên vẫn khiến du khách phải kinh ngạc, tạo nên cảm giác sống động như thật. Mỗi mái ngói, mỗi bức tường đều gợi lại hơi thở lịch sử, mang đến cho du khách cảm giác sống động đến khó tin. Đặc biệt, nhiều công trình từng biến mất ở Bắc Kinh cũng được phục dựng nguyên vẹn tại đây, giúp tái hiện ký ức của kinh đô ngàn năm.

Không chỉ phục vụ cho các đoàn làm phim, Minh Thanh Cung Uyển còn thúc đẩy ngành du lịch ở tỉnh Chiết Giang. Với không gian tái hiện tráng lệ, nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn chiêm ngưỡng cung điện hoàng gia, tìm hiểu lịch sử triều Minh – Thanh.

Kể từ khi mở cửa, Minh Thanh Cung Uyển đã thu hút du khách và đoàn làm phim từ khắp cả nước nhờ thiết kế độc đáo, kiến trúc tráng lệ và di sản văn hóa sâu sắc. Hơn 100 bộ phim điện ảnh và phim truyền hình đã được quay tại đây, bao gồm "Vô Song", "Kim Hoa Nguyền", "Mỹ Nhân Tranh Bá", "Lộc Đỉnh", "Minh Hoàng", "Hoàng Hậu Cung" và "Scarlet Heart".

Ảnh do AI hỗ trợ thực hiện

Để vào Minh Thanh Cung Uyển, du khách sẽ phải bỏ ra hơn 150 NDT (hơn 500.000 đồng) để mua vé. Giá vé này đắt hơn 3 lần so với vé vào Tử Cấm Thành thật. Dù vậy, nơi đây vẫn thu hút rất nhiều du khách đến tham quan, tạo ra doanh thu đáng kể cho phim trường Hoành Điếm hàng năm. Theo Sohu, lượng khách du lịch đến thăm Minh Thanh Cung Uyển đã vượt quá 100 triệu người/năm, điều này cho thấy sức hút mạnh mẽ của nó.

Trên thực tế, không chỉ Minh Thanh Cung Uyển, các điểm tham quan khác tại phim trường Hoành Điếm cũng có giá vé tương đương hoặc cao hơn. So với mức chi trả cho các dịch vụ du lịch khác, giá vé ở Hoành Điếm được nhiều người đánh giá là hợp lý, bởi những gì họ nhận lại là trải nghiệm độc đáo, khó tìm ở nơi khác.

Ảnh do AI hỗ trợ thực hiện

Ngoài việc tham quan, nơi đây còn có các hoạt động biểu diễn, tour chụp ảnh cổ trang, sự kiện văn hóa. Du khách có thể vừa du lịch, vừa hóa thân thành nhân vật trong những thước phim cung đấu hay kiếm hiệp, thậm chí có cơ hội gặp gỡ diễn viên nổi tiếng ngay tại phim trường. Chính sự kết hợp giữa điện ảnh – văn hóa – du lịch đã khiến Minh Thanh Cung Uyển nói riêng và phim trường Hoành Điếm nói chung giữ sức hút mạnh mẽ, bất chấp giá vé cao.

(Theo Sohu)



