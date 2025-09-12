Người Mỹ hú hét liên tục khi thử cà phê Việt Nam, bày tỏ đây là thứ giúp họ vượt qua được khó khăn lớn

Cà phê Việt Nam là một trong những món nước mà nhiều du khách quốc tế thương nhớ khi đến Việt Nam du lịch. Ngay cả nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng mê đắm cà phê Việt Nam. Mới đây, cà phê Việt Nam lại một lần nữa khiến cho khách Tây phải bất ngờ.

Khách Tây lần đầu tiên thử cà phê Việt Nam

Trong video của quán First Phin First - thương hiệu cà phê Việt bán tại New York, quán đã tổ chức một sự kiện nhỏ và cho mọi người dùng thử cà phê Việt Nam. Quán đã cho một vị khách Tây dùng thử cà phê Việt Nam của quán. Ngay khi thử ngụm đầu tiên, vị khách Tây này đã hú hét lên. Vị khách Tây đã nhận xét rằng: “Ly cà phê này có vị vừa đắng vừa ngọt”.

Vị khách Tây hú hét liên tục khi thử ngụm đầu tiên

Ông mô tả hương vị của cà phê

Chưa để chủ quán giải thích về hương vị bên trong ly cà phê, vị khách đã tiếp tục thưởng thức ngụm thứ hai và nói: “Bạn không cần phải cho thêm đường vào cái này đâu, đúng không?”. Chủ tiệm cà phê đã xác nhận rằng ly cà phê này không cho thêm đường.

Cũng chính câu trả lời này đã khiến cho vị khách Tây phải bất ngờ vì vô cùng hợp khẩu vị của ông. Ông đã gật gù tâm đắc nói thêm rằng: “Tôi rất thích vị nhẹ và ngọt của nó. Vị của nó vốn đã nhẹ và ngọt sẵn rồi”.

Vị khách chia sẻ rằng rất thích hương vị của cà phê Việt Nam

Sự tò mò của vị khách tiếp tục được đẩy lên cao khi ông chú ý đến lớp bọt kem mịn màng trên bề mặt ly cà phê. Khi được giải thích rằng đó là lớp kem được làm từ "heavy cream" (kem béo), ông lại một lần nữa gật gù khen ngợi: "Ồ, lớp kem béo này ngon thật!". Cuối cùng, ông còn khám phá ra một hương vị thú vị khác, mô tả nó có vị "chocolatey" (như sô-cô-la).

Ông phấn khích chia sẻ thêm về hương vị độc đáo này

Ngay khi video được đăng tải, phản ứng của vị khách Tây trong video đã khiến nhiều người thích thú. Thậm chí, còn có nhiều người chia sẻ trải nghiệm tương tự khi thử cà phê Việt Nam:

- Cà phê Việt Nam đỉnh nhất!

- Ai đó sẽ cần tuyển dụng vị khách Tây này để làm nhân viên thử món ăn.

- Thì ra đây chính là cảm giác khách Tây uống cà phê Việt Nam mình.

- Chủ quán kiếm được vị khách tuyệt vời nhất quả đất rồi đó.

- Cà phê Việt Nam là thứ giúp tôi vượt qua những đêm thức trắng ở trường Đại học.

Có thể thấy, cà phê Việt Nam có một hương vị rất riêng khiến cho ai thưởng thức cũng nhớ nhung. Nhiều người còn chia sẻ rằng, cà phê Việt mạnh đến mức chỉ cần một ly nhỏ cũng đủ giúp họ tỉnh táo suốt cả ngày, như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới để bắt đầu công việc. Với hương vị đậm đà, ngọt nhẹ nơi hậu vị và hương thơm đặc trưng không lẫn vào đâu được, cà phê Việt Nam không chỉ là một thức uống quen thuộc mỗi sáng mà còn trở thành một “trải nghiệm văn hóa” đặc sắc, để lại dư vị khó quên trong lòng du khách quốc tế.

Nguồn: TikTok @firstphinfirst