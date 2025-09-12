Khi hàng không gọi tên AI, wifi, VNeID...

Theo Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), từ lâu các hãng hàng không hàng đầu đã sớm nhận ra tiềm năng của công nghệ. Singapore Airlines tiên phong sử dụng dữ liệu lớn và AI để phân tích hành vi, dự đoán nhu cầu hành khách; tối ưu hóa lịch trình bay, giảm đáng kể chi phí nhiên liệu và vận hành. AI còn giúp hãng này dự đoán nhu cầu bữa ăn, giảm lãng phí thực phẩm nên hãng tiết kiệm được hàng triệu USD mỗi năm chỉ sau 18 tháng áp dụng.

Đối với trải nghiệm hành lý , từ năm 2000 Air France đã thí điểm công nghệ RFID tại sân bay Paris-Charles de Gaulle. Mỗi hành lý ký gửi được gắn chip, cho phép nhận diện từ xa và theo dõi hành trình theo thời gian thực qua ứng dụng điện thoại, giúp giảm 25% tình trạng thất lạc hành lý.

Sân bay Changi ở Singapore. Ảnh: VJ.

Một trong những tiện ích được hành khách mong đợi nhất là kết nối Internet tốc độ cao trên chuyến bay. Với sự xuất hiện của Starlink, nhiều hãng hàng không như Qatar Airways, Hawaiian Airlines, và United Airlines đã có thể cung cấp wif i siêu nhanh với tốc độ tải xuống gấp hàng trăm lần trước đây.

Không kém cạnh quốc tế, các hãng bay Việt Nam đang có những bước tiến mạnh mẽ trong việc ứng dụng công nghệ mới, liên tục mang đến nhiều sản phẩm và dịch vụ đột phá.

Từ năm 2012, Hãng hàng không Vietjet đã tiên phong đưa các kiosk check-in đầu tiên vào sử dụng, phát triển web/app cho phép hành khách tự chủ động làm thủ tục.

Vietjet cũng là hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng SkyBreathe - nền tảng tiên tiến sử dụng AI và thuật toán dữ liệu lớn để phân tích dữ liệu chuyến bay. Công nghệ này giúp tối ưu hóa việc sử dụng nhiên liệu, giảm tiêu thụ nhiên liệu đến 2% và giảm phát thải ra môi trường hơn 96.000 tấn CO2 mỗi năm.

Hành khách bay Vietjet xác thực sinh trắc học, giảm thiểu thời gian làm thủ tục tại sân bay. Ảnh: VJ.

Hiện tại, Vietjet đang hướng tới mô hình “Digital Airlines” trên nền tảng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, triển khai giải pháp ví điện tử , Mobile App, Web kết hợp thương mại điện tử.

Từ ngày 5/8, Vietnam Airlines bắt đầu thử nghiệm dịch vụ kết nối internet trên các chuyến bay quốc tế khai thác bằng máy bay Airbus A350 đã được lắp đặt hệ thống kết nối vệ tinh.

Dịch vụ này cho phép hành khách truy cập internet ngay trong chuyến bay qua wifi từ thiết bị cá nhân, với các gói dữ liệu linh hoạt: Gói nhắn tin 5 USD không giới hạn, gói duyệt web 10 USD (một giờ) và gói 20 USD không giới hạn (toàn bộ chuyến bay).

Vietnam Airlines bắt đầu thử nghiệm dịch vụ kết nối Internet trên các chuyến bay quốc tế bằng máy bay Airbus A350 được lắp đặt hệ thống kết nối vệ tinh. Ảnh: VNA.

Từ đầu năm nay, các hãng hàng không Việt Nam đều đã triển khai công nghệ định danh sinh trắc học (eKYC) tích hợp trên VNeID để check-in trực tuyến và xác thực sinh trắc học tại nhiều sân bay. Điều này giúp hành khách di chuyển thẳng đến máy bay một cách dễ dàng, thuận tiện, không cần qua các khâu truyền thống như lấy vé tại quầy, qua đó rút ngắn thời gian làm thủ tục, tăng cường an ninh, giảm ùn tắc và tạo môi trường bay hiện đại, văn minh.

Những bước tiến công nghệ không chỉ là lời khẳng định năng lực cạnh tranh mà còn thể hiện nỗ lực đưa hàng không Việt tiệm cận chuẩn quốc tế , góp phần nâng tầm hình ảnh hàng không Việt trên bản đồ toàn cầu.