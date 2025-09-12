“Một chạm là gần” - Hành trình tân sinh viên “mở khóa” bản đồ TP. HCM

Trí Nhân - chàng tân sinh viên ĐH KHXH&NV TP.HCM đã quyết định dành một ngày để khám phá thành phố theo cách riêng của mình. Thay vì chọn xe máy hay taxi, Nhân thử "đi tour" thành phố bằng bộ tứ Metro - Xe buýt - Xe đạp công cộng - Buýt sông, tất cả chỉ gói gọn trong một ngày.

Với Nhân, đây không chỉ là chuyến đi để "làm quen" của một tân sinh viên, mà còn là lời chào đầu tiên gửi đến thành phố mà cậu sẽ gắn bó trong suốt những năm tháng sắp tới.

Và "chìa khóa đa năng" đồng hành cùng Trí Nhân suốt hành trình chính là thẻ Sacombank MultiPass - chỉ một chạm để kết nối mọi điểm đến: metro lướt nhanh, xe buýt tiện lợi, xe đạp công cộng thong dong hay buýt sông mát rượi - gói trọn cả hành trình trong một ngày.

Không cần đến Ngân hàng, các bạn tân sinh viên như Trí Nhân có thể mở thẻ và nhận ngay tại máy STM Sacombank ở Ga Bến Thành. Chỉ 5 phút là sẵn sàng bắt đầu hành trình khám phá thành phố.

Một chạm đầu tiên - Sẵn sàng unlock bản đồ cả thành phố.

Bật mí, tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đang áp dụng hệ thống thu soát vé tự động với công nghệ Open-loop do Sacombank và các đối tác triển khai, cho phép hành khách chỉ cần một chạm bằng thẻ ngân hàng, ví điện tử, mã QR hoặc CCCD là có thể di chuyển.

Đặc biệt, thẻ Sacombank MultiPass hiện được miễn phí thường niên trọn đời và tặng 100% phí khi chạm thanh toán Metro, Bus đến hết năm 2025 - tân sinh viên tha hồ mở thẻ và khám phá thành phố mà không lo chi phí.

Check-in Ga Đại học Quốc Gia - background xịn sò cho tấm hình đầu ngày.

Metro lướt êm, tranh thủ check-in "sống ảo" cùng biểu tượng của thành phố - Landmark 81.

Check-in cầu Ba Son: Gió sông Sài Gòn nhẹ nhàng xua đi cái nóng nực, vội vã.

"Teleport" tới trạm xe buýt, nhanh chóng di chuyển tiếp tục hành trình "check-in" khắp thành phố.

Hiện hơn 30 tuyến xe buýt đã chấp nhận thanh toán không tiền mặt, dự kiến tiếp tục mở rộng, phủ khắp tất cả các tuyến buýt còn lại trong thành phố.

Với hệ thống máy POS Sacombank, một chạm thanh toán - nhanh gọn lẹ, khỏi lo lục ví tìm tiền lẻ.

Lên xe, nhìn dòng người vội vàng lướt qua khung cửa sổ.

Vừa xuống bus, là đổi ngay sang xe đạp, tranh thủ lượn vài vòng quanh trung tâm, tìm góc đẹp check-in.

Hoàn toàn có thể mua vé xe đạp công cộng qua app TNGo và chọn thanh toán qua thẻ Sacombank MultiPass

Ghé Bưu điện Trung tâm Sài Gòn – nơi lưu giữ nét đẹp Sài Gòn xưa.

Chụp ảnh đăng Locket - Chứng nhận chính thức "giải ngố" bản đồ thành phố cùng thẻ Sacombank MultiPass

Nhưng chưa về đâu, ghé ngay tuyến buýt sông để "đổi gió" cuối ngày.

Qua ô cửa, thành phố êm đềm trôi như thước phim điện ảnh - kết thúc ngày dài bằng những Cutscene không cần filter.

Qua metro, xe buýt, xe đạp công cộng rồi buýt sông, Trí Nhân đã có một ngày khám phá TP.HCM theo cách thú vị và mới mẻ. Mỗi phương tiện, mỗi điểm dừng đều mở ra một góc nhìn khác về thành phố - hiện đại, năng động nhưng vẫn rất gần gũi. Đây không chỉ là chuyến đi của một tân sinh viên, mà còn là lời khởi đầu cho những ngày tháng gắn bó, học tập và trải nghiệm hết mình giữa trái tim của miền Nam.