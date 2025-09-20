An Giang: điểm hẹn tâm linh và sinh thái của Đồng bằng sông Cửu Long

Với lợi thế hiếm có khi vừa mang đậm giá trị tâm linh, vừa sở hữu cảnh quan sinh thái phong phú, nơi đây đã trở thành một trong những trung tâm du lịch đặc sắc của khu vực.

Huyền thoại Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam và ước vọng bình an

Nhắc đến An Giang, không thể không nói tới Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam - ngôi miếu nổi tiếng linh thiêng nằm dưới chân núi Sam, phường Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc. Đây là trung tâm tín ngưỡng lớn bậc nhất Nam Bộ, gắn liền với nhiều huyền thoại và dấu ấn văn hóa đặc sắc.

Theo truyền thuyết, pho tượng Bà Chúa Xứ vốn được phát hiện trên đỉnh núi Sam vào đầu thế kỷ XIX. Người dân địa phương đã thỉnh tượng về lập miếu thờ, và từ đó nơi đây trở thành địa điểm tâm linh quan trọng, nơi gửi gắm niềm tin, ước vọng về sự che chở và bình an.

Tượng Bà tại khu vực chánh điện

Hàng năm, hàng triệu lượt khách hành hương tìm về miếu, đặc biệt trong lễ hội Vía Bà Chúa Xứ diễn ra từ ngày 22 - 27/4 âm lịch. Đây vừa là dịp cầu an, cầu lộc, đồng thời cũng là minh chứng sống động cho truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của cư dân Nam Bộ. Nét đặc biệt của lễ hội là sự giao thoa văn hóa giữa cộng đồng người Kinh, Hoa, Khmer và Chăm, tạo nên bản sắc phong phú.

Ngày 4/12/2024, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là lễ hội truyền thống đầu tiên của đồng bằng sông Cửu Long nhận được vinh dự này, mở ra cơ hội mới để An Giang quảng bá hình ảnh văn hóa tâm linh ra thế giới.

Kiến trúc độc đáo của Miếu Bà Chúa Xứ

Rừng tràm Trà Sư - "lá phổi xanh" của miền Tây

Nếu Miếu Bà mang lại sự tĩnh tại tâm linh, thì rừng tràm Trà Sư lại đưa du khách vào không gian thiên nhiên xanh mướt và trong lành. Với diện tích gần 850 ha, nơi đây là khu bảo tồn sinh thái quan trọng, quy tụ hàng trăm loài động thực vật đặc hữu vùng ngập nước, trong đó có nhiều loài chim quý hiếm.

Trà Sư vào mùa nước nổi

Rừng tràm Trà Sư hình thành từ những năm 1980, từng là vùng đất ngập phèn hoang hóa. Nhờ công tác phục hồi và bảo tồn, nơi đây nay trở thành "lá phổi xanh" của vùng Thất Sơn, giữ vai trò điều hòa khí hậu, chống xói mòn, đồng thời bảo vệ sự cân bằng sinh thái cho cả khu vực.

Đến Trà Sư vào mùa nước nổi (từ tháng 9 - tháng 11), du khách sẽ được trải nghiệm xuồng ba lá len lỏi qua những con rạch nhỏ phủ đầy bèo xanh, dưới tán lá tràm rợp bóng. Đó cũng là mùa chim nước tụ hội sinh sản, tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động, hòa quyện giữa sắc xanh mướt của cây cỏ và tiếng chim hót líu lo.

Du khách trải nghiệm chèo xuồng ba lá

Nơi đây mang vẻ đẹp yên bình và mộc mạc

Trà Sư còn là điểm du lịch sinh thái tiêu biểu của đồng bằng sông Cửu Long, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng về bảo tồn môi trường. Đây thực sự là nơi lý tưởng để tìm sự yên bình và cảm nhận trọn vẹn nét đẹp mộc mạc của miền Tây sông nước.

Núi Cấm: hùng vĩ và linh thiêng

Nổi bật trong dãy Thất Sơn, Núi Cấm cao hơn 700m so với mực nước biển, được mệnh danh là "nóc nhà miền Tây". Với khí hậu mát mẻ quanh năm và phong cảnh núi rừng hùng tráng, nơi đây thu hút đông đảo du khách tìm đến tham quan và chiêm bái.

Tượng Phật Di Lặc lớn nhất Việt Nam

Những kiến trúc tâm linh độc đáo

Điểm nhấn của Núi Cấm là tượng Phật Di Lặc cao 33,6m - một trong những tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á. Trên đỉnh núi còn có nhiều công trình kiến trúc tâm linh độc đáo như chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn, hang động và miếu thờ cổ kính. Tất cả tạo nên không gian vừa linh thiêng, vừa mang vẻ đẹp hài hòa giữa bàn tay con người và thiên nhiên.

Chùa Vạn Linh đồ sộ, cổ kính

Những tháp chuông lớn bên trong chùa Vạn Linh

Du khách có thể lựa chọn đi cáp treo để ngắm toàn cảnh An Giang từ trên cao, viếng chùa cầu bình an, hay tham gia những lễ hội gắn liền với đời sống tín ngưỡng cư dân vùng Bảy Núi.

Ngoài cảnh quan kì vĩ, Núi Cấm còn ẩn chứa nhiều huyền thoại kỳ bí, góp phần tăng thêm sức hấp dẫn cho điểm đến này.