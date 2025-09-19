Bánh dẻo thành trung tâm "thị phi" mùa Trung thu: Từ loại cán dẹt 300k/chiếc đến kiểu "lòng se điếu" gây tranh cãi

Trung thu vốn là mùa của bánh nướng, bánh dẻo với những hương vị quen thuộc gắn liền với nhiều người Việt từ xưa đến nay. Thế nhưng, trong khi bánh dẻo ít được chú ý hơn thì năm nay lại bỗng chiếm "spotlight". Từ những biến tấu độc đáo, thậm chí kỳ lạ, đến giá thành khiến nhiều người phải tròn mắt, bánh dẻo bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán khắp mạng xã hội.

Bánh dẻo nhân sen trứng muối cán dẹt 300k/chiếc

Đây chính là chiếc bánh "thị phi" nhất kể từ đầu mùa Trung thu 2025. Không chỉ bởi mức giá "chát" - 300k/chiếc (590k/cặp) - mà còn vì cách ăn cực kỳ khác lạ.

(Ảnh: Facebook)

Điểm gây chú ý đầu tiên là kích thước: một chiếc bánh dẻo nặng tới 400g, chứa tận 4 lòng đỏ trứng muối bên trong. Thay vì cắt ra và thưởng thức ngay như thường lệ, người ta lại truyền tay nhau mẹo… cho vào tủ lạnh, sau đó cán dẹt rồi mới cắt. Cách ăn này khiến trứng muối được dàn đều khắp mặt bánh, giúp miếng nào cũng có vị bùi mặn xen kẽ vị ngọt, tạo cảm giác cân bằng và lạ miệng hơn hẳn.

Không ít người thử xong phải thốt lên: "Ăn kiểu này cuốn hơn gấp nhiều lần!". Thế nhưng, chính sự nổi tiếng ấy lại kéo theo tranh cãi. Một bên cho rằng giá 300k/chiếc là quá cao, chất lượng chưa thực sự xứng tầm. Bên còn lại phản bác: với kích thước lớn, 4 trứng muối, lại có trải nghiệm ăn thú vị, mức giá như vậy là "hợp lý". Và thế là, chiếc bánh dẻo sen trứng muối cán dẹt nghiễm nhiên trở thành tâm điểm "thị phi" nhất năm.

Có rất nhiều ý kiến trái chiều về chiếc bánh này (Ảnh chụp màn hình)

Bánh dẻo sợi, còn gọi là bánh dẻo "lòng se điếu"

Nếu bánh cán dẹt gây sốc bởi cách ăn, thì bánh dẻo sợi lại khiến dân tình ngạc nhiên bởi ngoại hình. Những chiếc bánh được vê thành từng sợi dài, nhân nằm bên trong. Hình dáng lạ mắt này nhanh chóng gợi liên tưởng… lòng se điếu, và thế là dân mạng gọi vui thành "bánh dẻo lòng se điếu".

Hình thức độc lạ khiến nhiều người tò mò đặt thử. Thậm chí, một hộp còn có nhiều "sợi bánh" với đủ hương vị khác nhau, nên dễ dàng trải nghiệm nhiều loại nhân trong cùng một lần. Tuy nhiên, nhiều người sau khi ăn thử lại không đánh giá cao, cho rằng bánh chưa ngon như kỳ vọng vì nhiều nơi bán chỉ "đu trend" chứ hương vị hơi nhạt nhòa.

Điểm thú vị là, khi loại bánh này xuất hiện, cộng đồng làm bánh handmade thi nhau sáng tạo và chia sẻ cách làm. Cảnh tượng ai cũng thử sức với "bánh dẻo lòng se điếu" khiến mạng xã hội tràn ngập hình ảnh lạ lẫm nhưng cũng đầy vui nhộn.

(Ảnh minh hoạ, nguồn: Học làm bánh Savoury days - Happie.vn)

Bánh dẻo nhân kem trứng muối

Ngoài "cán dẹt" và "lòng se điếu", mùa Trung thu năm nay còn có một phiên bản cũng gây tò mò không kém: bánh dẻo nhân kem trứng muối.

Khác với bánh truyền thống, phần nhân được làm từ trứng muối tán nhuyễn trộn cùng kem whipping, tạo thành lớp nhân mịn, béo, bùi, thơm hơn và lan tỏa đều trong mỗi miếng bánh. Với kiểu nhân này, người ăn không bị ngán vì miếng trứng muối quá to, mà lại cảm nhận được hương vị trứng muối len lỏi trong từng miếng nhỏ.

Tất nhiên, hương vị này cũng gây tranh luận: có người khen ngon và lạ, có người chê mất đi nét truyền thống. Nhưng nhìn chung, đây vẫn là một lựa chọn đáng thử, đặc biệt với những ai thích vị béo bùi và muốn trải nghiệm cảm giác mới mẻ trong mùa Trung thu.

(Ảnh minh hoạ, nguồn: Tiệm bánh Lâm Thuỷ)

Có thể thấy, bánh dẻo - từ món ăn dân dã gắn bó bao đời - nay đã trở thành tâm điểm sáng tạo lẫn tranh luận mỗi mùa Trung thu. Từ bánh cán dẹt trứng muối, bánh dẻo "lòng se điếu" cho đến bánh nhân kem, tất cả đều cho thấy một điều: người Việt không ngừng tìm tòi cách làm mới để thổi sức sống vào món bánh truyền thống. Và dù còn "thị phi", cũng chính nhờ vậy mà Trung thu năm nay rộn ràng và thú vị hơn hẳn.