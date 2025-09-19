Nếu bắt buộc phải qua đêm tại sân bay Việt Nam thì hãy tìm ngay 3 nơi cực an toàn này!

Sân bay là nơi luôn nhộn nhịp với nhiều người qua lại nhưng đôi khi nơi đây lại trở thành một "khách sạn" bất đắc dĩ. Chẳng ai mong muốn phải qua đêm trên những hàng ghế chờ cứng nhắc, nhưng vì một chuyến bay bị hoãn, một lịch trình nối chuyến kéo dài, hay đơn giản là để tiết kiệm chi phí cho một đêm nghỉ ngắn ngủi, trải nghiệm này lại trở nên quen thuộc với nhiều người.

Những chuyến bay nối chuyến dài hay bị hoãn giờ bay khiến nhiều hành khách bất đắc dĩ phải nghỉ ngơi trên hàng ghế sân bay

Ưu tiên hàng đầu khi phải qua đêm ở một nơi công cộng chính là sự an toàn cho bản thân và tài sản. Kẻ gian có thể lợi dụng lúc các du khách đang say ngủ để hành động. Vì vậy, việc bảo quản đồ đạc cá nhân phải được đặt lên trên hết khi du khách chọn nghỉ ngơi tại sân bay để chờ đợi nhiều giờ cho chuyến bay tiếp theo.

Nhiều sân bay hiện đại có trang bị các tủ khóa trả phí, đây là lựa chọn lý tưởng để cất giữ những vật dụng giá trị như hộ chiếu, tiền bạc hay thiết bị điện tử. Tuy nhiên, trong trường hợp không có tủ khóa, hành khách hãy luôn để ba lô hoặc vali sát vào người, vòng quai của chiếc túi qua tay hoặc chân để giữ tài sản của mình. Một chiếc khóa nhỏ để cố định quai hành lý vào thành ghế cũng là một giải pháp thông minh, giúp ngăn chặn những hành vi trộm cắp diễn ra một cách chớp nhoáng.

Hành khách cần giữ kỷ vali, balo của mình khi nghỉ ngơi

Sau khi đã yên tâm về tài sản, việc tìm kiếm một nơi để nghỉ ngơi tạm thời là bước quan trọng tiếp theo. Các hành khách nên ưu tiên những dãy ghế dài không có tay vịn ở giữa, vì thiết kế này cho phép người nằm có thể duỗi thẳng người một cách thoải mái. Vị trí lý tưởng nên là nơi có đủ ánh sáng và nằm trong tầm quan sát của camera an ninh. Ngược lại, hãy tuyệt đối tránh xa những góc khuất, những khu vực vắng người qua lại, vì đây thường là những điểm tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tìm khu vực nằm trong tầm quan sát của camera an ninh để bảo đảm an toàn

Để có một giấc ngủ chất lượng hơn giữa không gian ồn ào và náo nhiệt, việc chuẩn bị một chiếc bịt mắt sẽ có tác dụng ngăn chặn ánh sáng từ các bảng hiệu và đèn điện, một cặp nút bịt tai hoặc tai nghe chống ồn sẽ tạo ra một không gian yên tĩnh riêng, giúp hành khách có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, đừng quên điều quan trọng nhất là hãy đặt báo thức. Mỗi người nên cài đồng hồ dậy sớm hơn giờ lên máy bay (boarding time) ít nhất một tiếng rưỡi. Khoảng thời gian này là cực kỳ quan trọng để hành khách có thể đề phòng những thay đổi đột xuất về cổng ra máy bay hoặc những sự cố trì hoãn không lường trước.

Đối với những ai mong muốn một sự riêng tư và thoải mái tuyệt đối, các dịch vụ hộp ngủ (sleeppod) trả phí là một lựa chọn đáng cân nhắc. Nhiều sân bay lớn, như sân bay Nội Bài ở Hà Nội, đã cung cấp dịch vụ tiện ích này ở cả nhà ga quốc tế và quốc nội. Các hộp ngủ này mang đến một không gian riêng tư, yên tĩnh với giường nệm êm ái, cho phép khách thuê theo giờ hoặc cả ngày. Đây là giải pháp hoàn hảo để nạp lại năng lượng một cách trọn vẹn trước khi tiếp tục hành trình.

Hành khách có thể thuê các sleeppod để nghỉ ngơi

Được biết, giá thuê theo giờ của những hộp ngủ tại sân bay nội bài có giá từ 561 nghìn đến 663 nghìn đồng cho một giờ, phòng có một giường đơn. Đối với phòng có 2 giường đơn thì có mức giá sẽ nhỉnh hơn từ 646 nghìn - 748 nghìn đồng cho 1 giờ.

Chi phí của Sleeppod tại sân bay Nội Bài

Qua đêm tại sân bay không còn hiếm gặp, nhất là khi lịch trình bay kéo dài hoặc phát sinh chậm trễ. Tuy nhiên, hình thức nghỉ tạm này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không chuẩn bị kỹ. Hành khách được khuyến nghị bảo vệ tài sản cá nhân, chọn vị trí an toàn để nghỉ, theo dõi sát lịch trình bay và cân nhắc sử dụng các dịch vụ hộp ngủ trả phí để đảm bảo sức khỏe trước khi tiếp tục hành trình.