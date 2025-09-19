Carmelina Beach Resort Hồ Tràm - Resort ven biển 4 sao đầu tiên tại Việt Nam với sân Pickleball chuẩn quốc tế

Ẩn mình nơi ấp Hồ Tràm yên bình cách TP.HCM 2 - 3 tiếng đi xe có một điểm đến mang phong vị rất riêng. Đây là nơi không chỉ đem đến trải nghiệm nghỉ dưỡng xanh hòa mình giữa thiên nhiên, mà còn tiên phong kết hợp thể thao thời thượng vào không gian nghỉ dưỡng vô cùng tiện nghi. Đó chính là Carmelina Beach Resort, khu nghỉ dưỡng 4 sao nằm bên bờ biển Hồ Tràm, đang từng bước định hình một phong cách sống mới: thư giãn, khỏe mạnh và đầy cảm hứng.

Carmelina Beach Resort - khu nghỉ dưỡng 4 sao nằm bên bờ biển Hồ Tràm

Một trạm sạc năng lượng xanh độc đáo tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Tọa lạc tại ấp Hồ Tràm cách trung tâm Tp.HCM 120km về phía đông nam, Khu nghỉ dưỡng biển Carmelina Beach Resort là điểm đến hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một chốn thư giãn giữa thiên nhiên yên bình, rời xa bao khói bụi, ồn ào và náo nhiệt nơi đô thị.

Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2013, Carmelina Beach Resort mang đến không gian nghỉ dưỡng 4 sao hiện đại nhưng vẫn chan hòa cùng thiên nhiên bên bờ biển Hồ Tràm hoang sơ. Trải dài trên diện tích 9 hecta, khuôn viên được bao phủ bởi vườn cây xanh mướt, hồ nước và thảm hoa được chăm chút tỉ mỉ, mở ra một bức tranh thiên nhiên trong lành hiếm có. Với 120 phòng Deluxe và 22 Bungalow cao cấp, tất cả đều sở hữu tầm nhìn thoáng đãng hướng ra biển xanh lấp lánh, hồ bơi mát lành hoặc khu vườn đầy sắc màu, Carmelina đem đến cho du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng vừa riêng tư vừa gần gũi.

Carmelina Beach Resort có 120 phòng Deluxe và 22 Bungalow cao cấp

Không ngừng đổi mới qua từng năm,từ việc bổ sung thêm các hạng phòng, xây dựng khu vui chơi trẻ em hiện đại, đến việc phát triển vườn rau hữu cơ tại chỗ. Ngoài nghỉ dưỡng, Carmelina còn có cơ sở hạ tầng để tổ chức giải đấu pickleball, hội nghị, team building, workshop kết hợp du lịch biển. Đặc biệt nhất, Carmelina còn có hệ thống sân đấu Pickleball đạt chuẩn quốc tế. Có thể nói Carmelina Beach Resort là một trạm sạc năng lượng cho du khách nếu muốn tìm về một nơi nghỉ dưỡng ngập sắc xanh lại có đầy đủ tiện nghi và hoạt động thể thao, giải trí.

Đầu tư 15 sân Pickleball chuẩn quốc tế nhân kỷ niệm 10 năm thành lập

Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, Carmelina Beach Resort đã đầu tư xây dựng 15 sân Pickleball quy mô lớn và chuyên nghiệp - một bước đi tiên phong tại Việt Nam. Đây cũng là resort ven biển đầu tiên trong nước sở hữu hệ thống sân Pickleball đạt chuẩn quốc tế, đủ điều kiện đăng cai các giải đấu quốc tế, trong đó có Giải WPC Vietnam (4/2024) và PPA Tour Australia (10/2024).

Tuy nhiên, Carmelina Beach Resort đã vượt lên trên vai trò một địa điểm đơn thuần để trở thành một phần không thể thiếu trong thành công và bản sắc của giải đấu, giúp ban tổ chức và các vận động viên có thể tập trung hoàn toàn vào chuyên môn.

Carmelina Beach Resort đã đầu tư xây dựng 15 sân Pickleball nhân kỷ niệm 10 năm thành lập

Sự phù hợp của Carmelina Beach Resort với giải đấu "Fancy Pickleball" không chỉ đến từ hệ thống sân chuyên nghiệp, mà còn bởi sự cộng hưởng giữa thể thao, thiên nhiên và phong cách sống. Trên khuôn viên rộng hơn 9ha phủ kín sắc xanh, kiến trúc hài hòa cùng biển trời Hồ Tràm đã tạo nên khung cảnh lý tưởng để những trận cầu đỉnh cao diễn ra trong bầu không khí vừa sôi động, vừa giàu tính thẩm mỹ.

Carmelina mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn cho tất cả du khách

Không chỉ dành cho vận động viên, Carmelina còn mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn cho tất cả du khách. Từ ba hồ bơi (gồm một hồ nước biển tự nhiên), công viên nước mini, spa thư giãn, nhà hàng sát biển với ẩm thực tươi ngon, cho đến khu vui chơi trẻ em, phòng họp, không gian sự kiện và nhiều hoạt động giải trí mỗi ngày - tất cả cùng tạo nên một “resort all-in-one” kết hợp nghỉ ngơi, giải trí và thể thao.

Carmelina có hệ thống 3 hồ bơi lớn và nhiều tiện ích khác

Bên cạnh đó, không gian mở của Carmelina còn là lựa chọn hoàn hảo cho gala dinner, teambuilding hay các chương trình wellness retreat với yoga, thiền và thể thao. Nhằm đem đến nhiều cơ hội trải nghiệm, resort hiện triển khai ưu đãi mùa thu Autumn Wellness: chỉ từ 1.400.000 VNĐ/người lớn cho kỳ nghỉ 2 ngày 1 đêm, bao gồm bữa sáng, một bữa chính theo set menu, voucher massage chân thư giãn và 60 phút chơi Pickleball.

Tóm lại, Carmelina Beach Resort hiện lên như một lựa chọn khác biệt, nơi du khách có thể tìm thấy sự cân bằng giữa nghỉ ngơi và vận động. Vừa mang đến những tiện nghi nghỉ dưỡng chuẩn 4 sao, vừa sở hữu hệ thống sân pickleball đạt chuẩn quốc tế hiếm có, Carmelina không ồn ào phô trương mà lặng lẽ trở thành điểm hẹn của những người yêu thiên nhiên, yêu thể thao và mong muốn một kỳ nghỉ đúng nghĩa để nạp lại năng lượng.