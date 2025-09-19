Vẻ đẹp của vịnh Hạ Long được 3 lần UNESCO công nhận là di sản

Với những giá trị văn hóa và tự nhiên nổi bật, di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long không chỉ là điểm đến hấp dẫn cho du khách mà còn là di sản quý giá của đất nước. Những khung cảnh tuyệt đẹp và di sản văn hóa phong phú nơi đây đã làm say lòng biết bao du khách ghé thăm. Để thương hiệu được “trường tồn” cần sự chung tay góp sức của các ngành, các bên liên quan trong công tác bảo vệ di sản, bảo vệ môi trường “xanh, sạch, đẹp”, xúc tiến, quảng bá hình ảnh di sản sâu rộng hơn nữa, xây dựng sản phẩm du lịch mới gắn liền với giá trị văn hoá di sản, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút các nhà đầu tư lớn, chiến lược…