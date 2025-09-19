Vẻ đẹp của vịnh Hạ Long được 3 lần UNESCO công nhận là di sản

Với gần 2.000 hòn đảo, núi đá vôi lớn nhỏ, trập trùng mọc lên giữa làn nước xanh ngọc, vịnh Hạ Long khiến cho du khách say đắm ngắm ngắm nhìn trước khung cảnh hùng vĩ mà thiên nhiên ban tặng.


Vịnh Hạ Long nằm ở phía Đông Bắc của Việt Nam, thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh, cách thủ đô Hà Nội 165 km. Vịnh Hạ Long có diện tích 1.553 km2 được kiến tạo bởi 1.969 hòn đảo (trong đó 980 hòn đảo đã có tên) đá vôi lớn nhỏ, trập trùng giữa làn nước xanh ngọc, tạo nên cảnh quan non nước hùng vĩ, ngoạn mục như tinh hoa sắp đặt của tạo hóa nhiều thế kỷ.

Hệ thống hang động đá vôi huyền ảo ẩn sâu dưới những cột đá được bao phủ bởi các thảm thực vật nhiệt đới, toát lên vẻ hoang sơ, huyền bí, cùng với những dấu tích lưu lại của lịch sử phát triển trái đất, cuốn hút du khách trên thế giới tìm đến chiêm ngưỡng và khám phá.

Năm 1994, vịnh Hạ Long là Di sản đầu tiên của Việt Nam được UNESCO ghi tên vào Danh mục Di sản thế giới bởi giá trị ngoại hạng về phương diện cảnh quan, thẩm mỹ. Sáu năm sau (năm 2000), vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận lần thứ 2 về giá trị địa chất địa mạo. Ngày 16/9/2023, vịnh Hạ Long cùng quần đảo Cát Bà (TP. Hải Phòng) được công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới, trở thành Di sản thế giới liên tỉnh, thành phố đầu tiên ở Việt Nam.

Vịnh Hạ Long là di sản thứ 448 trong Danh mục Di sản thế giới và là Di sản thiên nhiên đầu tiên của Việt Nam được ghi vào danh mục này.

Trong đó, khu vực trên vịnh Hạ Long được UNESCO ghi danh có diện tích 434 km2, bao gồm 775 hòn đảo, trong đó có 411 hòn đảo đã được đặt tên với rất nhiều đảo đá, hang động và bãi tắm đẹp. Hiện nay, có khoảng 10 hang động đang được đưa vào khai thác.

Kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long là nơi cư trú của người dân nơi đây suốt hàng nghìn năm, mang trong mình dấu ấn lịch sử lâu đời. Họ không chỉ gìn giữ mà còn quảng bá vẻ đẹp nơi đây tới du khách bằng các nét văn hóa truyền thống độc đáo của khu vực này. Sự hòa quyện giữa văn hóa và thiên nhiên đã tạo nên một bức tranh sinh động về cuộc sống của người dân nơi đây.

Một điều thú vị là không phải tất cả các hòn đảo tại vùng vịnh này đều có thể tiếp cận. Một số hòn đảo được bảo tồn nguyên vẹn để bảo vệ hệ sinh thái và động vật hoang dã. Với hệ sinh thái phong phú, nơi đây là địa điểm sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm. Các loài chim, cá và sinh vật biển khác nhau tạo nên một bức tranh sinh động trong lòng vịnh.

Hiện tại đang có 5 tuyến tham quan vịnh Hạ Long bằng tàu du lịch, trong đó có nhiều du thuyền được đóng theo tiêu chuẩn hiện đại mang đẳng cấp cao.

Nhờ phát huy những thế mạnh của Di sản thế giới, kết hợp với công tác quảng bá, giới thiệu Quảng Ninh “Điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn”, du lịch Hạ Long - Quảng Ninh có sự tăng trưởng ấn tượng sau khi vịnh Hạ Long được ghi danh cho đến nay.

Vịnh Hạ Long được địa phương đầu tư để trở thành một trong những điểm du lịch tốt nhất, chất lượng nhất, bền vững, hiệu quả và thân thiện với du khách và trở thành điểm nhấn quan trọng trong sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và du lịch của tỉnh Quảng Ninh.

Với những giá trị văn hóa và tự nhiên nổi bật, di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long không chỉ là điểm đến hấp dẫn cho du khách mà còn là di sản quý giá của đất nước. Những khung cảnh tuyệt đẹp và di sản văn hóa phong phú nơi đây đã làm say lòng biết bao du khách ghé thăm. Để thương hiệu được “trường tồn” cần sự chung tay góp sức của các ngành, các bên liên quan trong công tác bảo vệ di sản, bảo vệ môi trường “xanh, sạch, đẹp”, xúc tiến, quảng bá hình ảnh di sản sâu rộng hơn nữa, xây dựng sản phẩm du lịch mới gắn liền với giá trị văn hoá di sản, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút các nhà đầu tư lớn, chiến lược…

