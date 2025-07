Du khách tấp nập đến vịnh Hạ Long

Ông Đặng Tuấn Hà - Giám đốc Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu - thông tin, sau sự cố tàu Vịnh Xanh 58, lượng khách tới cảng Tuần Châu sụt giảm so với thời điểm trước đây, đa số là khách nội địa. Sau sự cố, Cảng Tuần Châu đã có văn bản gửi các chủ tàu đề nghị thực hiện kiểm tra giấy tờ, thủ tục, trang thiết bị an toàn, luôn duy trì trạng thái sẵn sàng hoạt động máy móc, các hệ thống bơm nước, bơm cứu hỏa, hệ thống neo, xuồng cứu sinh, phao cứu sinh... để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển khách tham quan vịnh Hạ Long.