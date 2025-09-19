Kiểu bán tạp hóa quá tin tưởng vào khách của người miền Tây, cửa mở tan hoang vẫn không sợ ai lấy trộm gì

Trên các nền tảng mạng xã hội, nơi những nội dung giật gân và được dàn dựng công phu thường chiếm ưu thế, một đoạn video ngắn ghi lại cảnh một tiệm tạp hóa ven sông ở miền Tây lại bất ngờ tạo nên một làn sóng quan tâm mạnh mẽ.

Bối cảnh của video là một không gian quen thuộc với bất kỳ ai từng đặt chân đến miền Tây. Một căn nhà cấp bốn với phần hiên rộng, nền gạch hoa, nằm sát mép một con kênh màu nâu phù sa. Nơi đây không chỉ là không gian sinh hoạt của một gia đình mà còn kiêm luôn vai trò của một cơ sở kinh doanh tiệm tạp hoá.

Tiệm tạp hoá miền Tây

Mọi thứ được bày biện theo một trật tự tự nhiên, không cầu kỳ. Kệ hàng chứa đủ các mặt hàng thiết yếu, từ vài chai nước ngọt, gói bánh, cho tới những vật dụng lao động như chổi, thau nhựa, và đặc biệt là những cuộn lưới đánh cá treo lủng lẳng. Nổi bật ở một góc là những can nhựa lớn màu vàng, chứa đầy xăng và dầu, phục vụ như một trạm cung cấp nhiên liệu thiết yếu cho vô số ghe, xuồng mỗi ngày vẫn ngược xuôi trên dòng kênh này.

Tiệm tạp hoá kế bên sông

Nam reviewer trong chuyến đi khám phá, đã dừng lại với mục đích đơn giản là đổ xăng. Tuy nhiên, chính sự vắng lặng của tiệm đã khiến anh ngạc nhiên. Anh bước vào không gian mở, đi một vòng nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng chủ quán.

Sự kinh ngạc của anh được thể hiện rõ qua lời bình luận tự nhiên: "Nhưng mà vô tiệm tạp hóa thì không thấy ai hết luôn á". Điểm nhấn của đoạn video nằm ở câu nói so sánh đầy dí dỏm ngay sau đó: "Ở đây mà nếu giả sử ở thành phố lớn nha, mà tiệm tạp hóa mà không có ai vậy là chắc chắn là sẽ bay mất một thùng bia hay là mất mất cái gì đó".

Căn nhà sạch sẽ thoáng mát khiến dân tình khen không ngớt

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Một số người đã đẻ lại nhiều bình luận đáng yêu như:

- Loạt video về miệt thứ này coi thích quá trời

- Anh Sơn quay về miền tây đẹp xĩu luôn,coi clip nào cũng thấy nó đẹp nó bình yên

- Phong cảnh hiền hòa biết bao ôi quê hương miền Tây mình đẹp làm sao

- Ê để ý cái nhà sạch sẽ thoáng mát quá trời quá đất.

Có thể thấy, miền Tây luôn ghi dấu ấn trong lòng nhiều người bởi vẻ mộc mạc, bình dị nhưng cũng không kém phần hiện đại, khi ngày càng nhiều bạn trẻ Gen Z chọn nơi đây làm điểm đến. từ những khu du lịch nổi tiếng đến những khoảnh khắc dừng chân bên dòng sông yên ả.

Nguồn: TikTok @nhadep4phuong