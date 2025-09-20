Từ khoá “Đà Nẵng” xuất sắc đạt hơn 20 tỷ lượt xem, khách Hàn Quốc là người đóng góp nhiều nhất

Đà Nẵng luôn là địa điểm du lịch quen thuộc của nhiều du khách quốc tế, không khó để bắt gặp những video review địa điểm và check-in của du khách nước ngoài về thành phố này trên mạng xã hội. Chính vì càng ngày nhiều du khách quốc tế tìm đến Đà Nẵng và đăng tải video mà Đà Nẵng đã trở thành địa điểm được tìm kiếm với con số vô cùng vượt trội, đạt được hơn 20 tỷ lượt xem trên TikTok.

Hơn 20 tỷ lượt xem về Đà Nẵng

Trong đó phải nhắc đến sự đóng góp không nhỏ đến từ cặp đôi người Hàn khi quay video trên bờ biển Đà Nẵng. Đoạn video này đã thu hút hơn 25 triệu lượt xem và hơn 2,6 triệu lượt yêu thích từ cư dân mạng.

Một cặp đôi người Hàn Quốc đóng góp hơn 25 triệu lượt xem

Cụ thể, trong video cặp đôi đã quay cảnh đuổi bắt vô cùng tình cảm. Cặp đôi đang thực hiện thử thách cô gái chạy trước 3 giây để xem chàng trai có đuổi kịp hay không. Sau khi hết 3 giây, chàng trai mắt đầu chạy vào chưa đầy 10 giây sau, chàng trang đã đuổi kịp cô gái. Trò chơi này đã khiến cho cư dân mạng phải xôn xao vì cả hai quá dễ thương, có người còn chúc phúc cho cặp đôi và mong muốn mình cũng có một mối tình đáng yêu như thế.

Video của cặp đôi người Hàn nhận được sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng

Nhưng điều đáng nói ở đây đó chính là phong cảnh phía sau của cặp đôi. Cảnh biển ở Đà Nẵng trong video khiến cho nhiều người ấn tượng đã họ đã để lại một số bình luận như: “Chào mừng đã đến với Việt Nam”. Một số cư dân mạng Việt cũng để lại bình luận trên các trang mạng xã hội và nhận ra đây chính là biển Đà Nẵng.

Bên cạnh video của cặp đôi người Hàn trên thì địa điểm Đà Nẵng trên TikTok còn có nhiều video thuộc nhiều thể loại khác nhau mà được ghi hình tại Đà Nẵng. Bao gồm những video như vlog du lịch, gợi ý địa điểm các món ăn ngon, địa điểm vui chơi,... và nhiều các dạng nội dung khác nhau.

Những video về Đà Nẵng được người dùng đăng tải

Đơn cử như một video đang nhận được nhiều lượt xem lớn nhất từ địa điểm Đà Nẵng. Đây là 1 video ghi lại khoảnh khắc 1 dancer nhí đang tham gia một cuộc thi nhảy quốc tế được tổ chức tại Đà Nẵng. Video này hiện đang nhận được hơn 100 triệu lượt xem và hơn 10 triệu lượt thích.

Video nhận được nhiều lượt xem có vị trí ở Đà Nẵng

Song song đó, nhiều nhà sáng tạo nội dung quốc tế cũng chọn Đà Nẵng làm điểm dừng chân dài ngày để sản xuất nội dung nhờ chi phí sinh hoạt hợp lý, an ninh an toàn, không khí trong lành và sự thân thiện của người dân địa phương.

Có thể thấy, Đà Nẵng không chỉ là điểm đến du lịch quốc tế nổi bật của Việt Nam mà còn đang từng bước khẳng định vị thể trên bản đồ du lịch quốc tế, nhờ vào cảnh đẹp thiên nhiên của Đà Nẵng, cơ sở hạ tầng ngày càng hiện đại và sức lan toả mạnh mẽ từ các nền tảng mạng xã hội.