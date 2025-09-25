Ken đặc người tiếc nuối ghé thăm nhà sách Cá Chép ngày cuối, nhân viên tiết lộ 1 điều cực bất ngờ

Chỉ còn ngày hôm nay, nhà sách Cá Chép cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai sẽ chính thức ngừng hoạt động sau hơn 10 năm gắn bó cùng các độc giả tại TP.HCM. Nhiều độc giả quen mặt với nhà sách đều bày tỏ sự tiếc nuối khi phải nói lời tạm biệt với một nơi quen thuộc với mình đã lâu.

Nhiều độc giả ghé thăm nhà sách Cá Chép vào ngày hoạt động cuối cùng

Ghi nhận vào ngày cuối cùng hoạt động, nhà sách Cá Chép có rất nhiều độc giả ghé thăm để mua sách. Cổng nhà sách đã treo thêm banner có dòng chữ “Cảm ơn các bạn”, “Cá Chép Minh Khai chào tạm biệt”, “Giảm đến 80%”. Ngay cửa ra vào là biển hiệu: “Hẹn gặp lại các bạn tại chi nhánh Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ”.

Bên trong nhà sách Cá Chép, nhiều kệ sách đặc biệt là các khu vực trưng bày sản phẩm ở tầng 2, 3 đã trống trơn, độc giả tập trung ở tầng trệt để mua sách. Ngay tại không gian tầng 1, các chồng sách lớn được bày ra với tấm biển giảm giá 50%, 80%, thu hút nhiều bạn trẻ và học sinh vây quanh để tìm kiếm cuốn sách mà mình ưng ý. Nhiều bạn trẻ tranh thủ lựa những cuốn sách ảnh, bách khoa toàn thư vì có mức giá khá hời.

Khu vực tầng 1 của nhà sách Cá Chép là khu vực bán văn phòng phẩm. Từng là không gian rực rỡ màu sắc với đủ loại bút, sổ và dụng cụ học tập, giờ đây nhiều kệ trưng bày đã trống hoàn toàn. Ngay cả những chiếc tủ trưng bày bút màu có biển giảm giá 10% cũng đã vơi đi phân nửa, đối diện là khu vực trưng bày sản phẩm Thiên Long thì hoàn toàn hết sạch. Vào ngày cuối, nhiều bạn học sinh tranh thủ giờ tan trường để ghé mua vài chiếc bút và văn phòng phẩm.

Ngay cả khu vực tầng 2, nơi mà nhiều trẻ em yêu thích nhất cũng mang sắc thái ảm đạm lạ thường. Không gian này vốn là thế giới rực rỡ sắc màu dành cho các độc giả nhí. Những chiếc kệ trưng bày giờ đây đã gần như trống trơn, chỉ còn một số khu vực là còn nhiều sách. Tương tự với không gian tầng 3, đây là nơi trưng bày những quyển sách về kinh tế, ngoại văn. Những dãy kệ gỗ uốn lượn đặc trưng vốn đầy ắp sách vở, giờ đây cũng chỉ còn lại những khoảng trống.

Bạn Huỳnh Ngọc Minh Khuê (Phường Diên Hồng, TP.HCM) chia sẻ, cảm thấy hơi tiếc vì lần đầu đến nhà sách Cá Chép cũng là lần cuối nhà sách hoạt động: “Em cũng cảm thấy hơi tiếc vì cái ngày mình lần đầu đến thì cũng là cái ngày mà nhà sách dừng hoạt động. Nhưng mà em hy vọng, dù là lần đầu hay lần cuối thì mọi người vẫn có thể tìm được những đầu sách mà mình ưng ý”.

Ngày cuối hoạt động, rất nhiều bạn trẻ đã đến đây để ghi lại kỷ niệm cuối cùng với nhà sách, lựa những đầu sách mà mình ưng ý tại chi nhánh Nguyễn Thị Minh Khai. Chia sẻ từ bạn Minh Tâm (Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM): “Em cũng cảm thấy tiếc nuối vì đây cũng từng là một nhà sách mà gắn với rất nhiều kỷ niệm của em. Đó là những lần tan học, em đi chơi với bạn bè hay rủ mọi người đến đây để cùng nhau trao đổi về sách”.

Trao đổi trực tiếp với nhân viên cửa hàng vào ngày 22/9, những cuốn sách được trưng bày là toàn bộ những cuốn sách mà nhà sách Cá Chép hiện tại đang sở hữu. Nhà sách Cá Chép không bổ sung thêm sách cho đến ngày 24/9, khi đóng cửa hoàn toàn. Nhân viên của nhà sách Cá Chép cũng cho biết thêm,nhiều người tranh thủ dịp khuyến mãi để sở hữu các đầu sách yêu thích, vừa là một cách ủng hộ vừa để lưu giữ kỷ niệm với nhà sách.

Bạn Huỳnh Tiến Thịnh (Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM) từng ghé nhà sách Cá Chép 2 hôm trước nhưng vẫn quyết định quay lại để lưu giữ những khoảnh khắc cuối: “Cách đây 2 hôm thì em đã cùng bạn ghé nhà sách, em thấy không khí hôm ấy rất là đông, sách hôm đó cũng còn khá là nhiều. Mọi người tấp nập lựa để mua. Còn hôm nay là đã vơi dần sách và mọi người đã lựa được những đầu sách ưng ý cho mình rồi thì hôm nay ngày cuối cùng, em cũng ghé nhà sách để lưu lại khoảnh khắc cuối cùng ở đây.”

Theo bài đăng của Nhà sách Cá Chép, đơn vị này cho biết việc đóng cửa chi nhánh tại số 223 Nguyễn Thị Minh Khai là để tập trung nguồn lực và nâng cao chất lượng phục vụ tại chi nhánh 211 - 213 Võ Văn Tần chứ không phải đóng cửa nhà sách hoàn toàn. Ngoài ra, nhà sách Cá Chép cũng chia sẻ thêm, đây chính là bước đi tất yếu trong bối cảnh hành vi người tiêu dùng thay đổi mạnh mẽ.

Bài đăng của nhà sách Cá Chép

Có thể nói, việc đóng cửa nhà sách Cá Chép đã khiến cho nhiều người khác tiếc nuối và không khỏi nhớ lại những kỷ niệm. Bởi nơi đây không chỉ được biết đến với kho tàng đầu sách đa dạng thể loại, mà còn là không gian văn hoá sống động khi thường xuyên diễn ra các buổi tọa đàm, giao lưu cùng tác giả, ký tặng sách và nhiều chương trình dành cho thiếu nhi. Với nhiều độc giả, nhà sách Cá Chép đã vượt ra khỏi ý nghĩa một nhà sách thông thường, trở thành chốn để tìm chút bình yên, lưu giữ kỷ niệm tuổi trẻ và những lần rong ruổi cùng bạn bè.