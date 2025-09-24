Cảnh tượng diễn ra giữa ruộng bậc thang Mù Cang Chải khiến nhiều người ngỡ ngàng: Hoá ra đây là lý do homestay thi nhau "cháy" phòng

Những ngày cuối tháng 9, ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải (Lào Cai) bắt đầu chớm vào mùa chín. Dù lúa mới ngả vàng nhẹ, xen lẫn sắc xanh non, nhưng cảnh sắc thung lũng đã như một bức tranh thiên nhiên khổng lồ. Điều này nhanh chóng thu hút đông đảo du khách ở khắp nơi đổ về, khiến cho Mù Cang Chải những ngày này rộn ràng hơn bao giờ hết.

Trong các ngày 19-21/9 (cuối tuần trước), lượng khách tăng đột biến đã khiến nhiều tuyến đường vào Mù Cang Chải ùn tắc.

Trên các lối mòn dẫn vào đồi Móng Ngựa, Mâm Xôi lớn, Mâm Xôi nhỏ, dòng người ken đặc, chen nhau từng bước để tìm chỗ ngắm cảnh, chụp ảnh "sống ảo". Những góc ruộng chín sớm trở thành điểm check-in được săn lùng, nơi từng tốp bạn trẻ, cặp đôi hay cả gia đình xếp hàng tạo dáng, lưu lại khoảnh khắc giữa "mùa vàng" Tây Bắc.

Dự kiến, thời gian tới, lượng du khách đến đây sẽ ngày càng đông hơn. Theo khảo sát trên các nền tảng đặt phòng như Booking, Agoda, thời điểm cuối tuần sắp tới (ngày 28-29/9), nhiều homestay nổi tiếng quanh khu vực đã "cháy phòng", hoặc chỉ còn duy nhất 1 phòng. Những cái tên như Garrya Mù Cang Chải, homestay Ngọc Thủy Điểm, House Lữ Khách hay Mù Cang Chải Center Homestay & Tour... đều gần như kín lịch.

Trên mạng xã hội, hình ảnh dòng người chen chúc trên các lối ruộng bậc thang, hay cảnh xe nối đuôi trên những cung đường đèo về Mù Cang Chải liên tục được chia sẻ, cho thấy sức nóng ngày càng lớn của mùa lúa chín năm nay.

Trong năm, Mù Cang Chải có hai mùa đẹp nhất: mùa nước đổ (tháng 5-6) khi những thửa ruộng loang loáng như gương trời, và mùa lúa chín (tháng 9-10) rực rỡ sắc vàng. Cả hai mùa đều khiến du khách bốn phương tìm đến, để chiêm ngưỡng kiệt tác do thiên nhiên và bàn tay con người tạo nên.

Sức hút ngày càng lớn của "mùa vàng" vừa mở ra cơ hội, vừa đặt ra không ít thách thức. Nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh việc khai thác hiệu quả dịch vụ lưu trú, ăn uống, địa phương nên phát triển thêm điểm tham quan mới, phân tán dòng khách để tránh quá tải, đồng thời giữ gìn cảnh quan ruộng bậc thang bền vững.

Bởi lẽ, điều làm nên sức hấp dẫn của Mù Cang Chải không chỉ là sắc vàng mùa lúa, mà còn là nhịp sống bình dị, mộc mạc của núi rừng Tây Bắc - thứ khiến mỗi lần "đến hẹn lại lên", du khách lại chẳng thể cưỡng nổi sức hút của vùng đất này.