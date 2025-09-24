Grand Prix Season Singapore 2025 và những cuộc vui trải dài từ sáng đến đêm dành cho mọi du khách

Từ ngày 26/9 đến 5/10/2025, Singapore sẽ trở thành điểm hẹn toàn cầu khi Grand Prix Season Singapore (GPSS) trở lại. Không đơn thuần là giải đua xe công thức 1 (F1), GPSS 2025 còn là sự kiện văn hóa - giải trí đa chiều với âm nhạc, văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, cuộc sống về đêm và những trải nghiệm độc bản. Với du khách Việt Nam, chỉ cần một chuyến bay ngắn, bạn đã có thể hòa mình vào 10 ngày sôi động và bùng nổ nhất năm, trong một sự kiện không thể bỏ lỡ tại Đảo quốc Sư tử.

Quẩy tung Singapore với đại tiệc âm nhạc – giải trí thịnh soạn, bùng nổ từng phút giây

Kể từ khi ra mắt năm 2008 và được biết đến là đường đua đêm đầu tiên trong lịch sử F1, Singapore Grand Prix đã nhanh chóng trở thành một trong những sự kiện thể thao thường niên được mong chờ ở khu vực và quốc tế, thu hút hàng trăm ngàn khán giả đam mê tốc độ. Sức hút của sự kiện không chỉ đến từ sự kịch tính của đường đua F1 huyền thoại, mà còn ghi dấu bởi những đại nhạc hội đình đám, với sự góp mặt của dàn sao hạng A nổi bật, mang đến bữa tiệc giải trí đa dạng, đủ sức chinh phục mọi gu âm nhạc.

Tâm điểm là chuỗi hòa nhạc quốc tế tại khu vực đường đua Marina Bay kéo dài ba đêm liên tiếp, từ 3 đến 5/10. Đêm mở màn (3/10) quy tụ G-Dragon, CL và Clean Bandit, mang đến sức hút đặc trưng của K-pop kết hợp cùng nhịp điệu điện tử hiện đại. Sang đêm thứ hai (4/10), khán giả được tiếp tục "cháy" hết mình cùng Foo Fighters, Alan Walker và Crowded House trong bầu không khí sôi động không ngừng nghỉ. Đỉnh cao khép lại ở đêm cuối (5/10), khi Elton John, Lewis Capaldi và The Smashing Pumpkins cùng hội tụ, dẫn dắt khán giả qua các giai điệu từ pop ballad sâu lắng đến rock kinh điển, mang lại những khoảnh khắc lắng đọng khó quên.

Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2025

Địa điểm: Marina Bay Street Circuit

Thời gian: 3/10 đến 5/10

Website: singaporegp.sg

Trước đó, trong 2 ngày 27 và 28/9, Resorts World Sentosa sẽ vô cùng sôi động với sự kiện JAM OFF 2025 diễn ra tại Universal Studios Singapore. Hai đêm đại nhạc hội mở màn cho tuần lễ GPSS hứa hẹn sẽ khiến khán giả bùng nổ, đặc biệt với sự góp mặt của Bi Rain – biểu tượng đi cùng những bản hit sôi động và vũ đạo cuốn hút như Raining, Rainism.

Không khí lễ hội thêm náo nhiệt tại Palawan Green, nơi được hô biến thành festival village đầy màu sắc với ẩm thực theo chủ đề đua xe, pop-up bán lẻ, trò chơi đua xe tương tác và nhiều hoạt động giải trí khác. Đáng chú ý, JAM OFF còn mang đến các thương hiệu streetwear nổi tiếng do nghệ sĩ châu Á sáng lập như Team Wang (Jackson Wang), Phantaci (Jay Chou) và Stay Real (Ashin) kết hợp cùng các nhà thiết kế Singapore, tạo nên không gian giao thoa giữa âm nhạc, thời trang và phong cách sống sôi động.

Jam Off 2025

Địa điểm: Universal Studios Singapore, 8 Sentosa Gateway

Thời gian: 27/9 và 28/9, đại nhạc hội diễn ra từ 7:30 PM - 10:00 PM

Website mua vé: Ticketmaster (ticketmaster.sg hoặc gọi 6018-7645)

Trải nghiệm nghệ thuật, văn hóa và ẩm thực trong khuôn khổ GPSS 2025

Không chỉ có âm nhạc và tốc độ, GPSS 2025 còn mang đến một hành trình đa giác quan kết hợp nghệ thuật, văn hóa và ẩm thực, giúp du khách khám phá nhiều khía cạnh khác nhau của Singapore trong mùa lễ hội.

Từ ngày 1 đến 7/10, triển lãm Quantum Perspective: The Art of Interference tại The Arts House chính là điểm đến độc đáo, dành cho những tâm hồn yêu khoa học. Triển lãm do nghệ sĩ Singapore và Ý đồng thực hiện, được tổ chức trong khuôn khổ UNESCO International Year of Quantum Science. Phòng trưng bày sẽ đưa các khái niệm khoa học lượng tử như tốc độ, ánh sáng, thời gian vào không gian nghệ thuật thị giác, qua đó, khán giả vừa được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật, vừa được tiếp cận những ý tưởng khoa học mang tính tương lai.

Bảo tàng Đồ chơi MINT cũng góp mặt với chuỗi hoạt động độc đáo, đưa khán giả quay trở lại dấu mốc lịch sử, khi Singapore lần đầu tổ chức Grand Prix vào năm 1961 với tên gọi Orient Year Grand Prix. Chuỗi hoạt động đặc biệt mang tên Celebrate SG60 with MINT sẽ tái hiện lại chặng đường khởi nguồn ấy qua nhiều trải nghiệm tương tác. Khách tham quan có thể chiêm ngưỡng bộ sưu tập xe đua cổ, tự tay lắp ráp và sơn mô hình xe gỗ, hay tham gia những cuộc đua board game sôi động. Đặc biệt, thử thách F1 Racing Grand Prix Track Set Challenge sẽ khiến những tín đồ tốc độ mê mẩn khi được thử sức thi đấu để giành chiến thắng trên đường đua mô hình.

Ẩm thực cũng là một phần không thể thiếu của GPSS. Từ 26/9 đến 5/10, ba nhà hàng tại Sofitel Singapore Sentosa gồm The Cliff, Kwee Zeen và LeBar sẽ mang đến thực đơn đặc biệt lấy cảm hứng từ các chặng đua F1 toàn cầu. Đặc biệt, trong ba ngày cuối tuần (3–5/10), du khách còn có cơ hội tham gia Race Car Simulator Challenge, vừa thưởng thức ẩm thực, vừa hòa mình vào trải nghiệm tốc độ và giành lấy phần thưởng hấp dẫn.

Trải nghiệm độc bản tại GPSS 2025

Sự hấp dẫn của GPSS 2025 không chỉ đến từ quy mô hoành tráng mà còn ở những trải nghiệm độc bản, mang đến dấu ấn khó quên cho du khách. Một trong những hoạt động nổi bật chính là workshop Fuel Your Senses của Oo La Lab tại Alexandra. Tại đây, du khách sẽ được Oo La Mixologist hướng dẫn pha chế nước hoa phiên bản giới hạn, lấy cảm hứng từ đường đua, với những nốt hương đầy cá tính như nhựa đường, khói, da thuộc, kết hợp cùng champagne và hoa lan. Thành phẩm là một chai Eau de Parfum 50ml được cá nhân hoá bằng tên hoặc thông điệp riêng, trở thành kỷ vật độc đáo mang đậm dấu ấn GPSS.

Song song với đó, hàng loạt hợp tác sáng tạo cũng góp phần định hình sự khác biệt của GPSS. Trong đó có thể kể đến Tanglin Gin tại Dempsey ra mắt cocktail GPSS và quà lưu niệm gin phiên bản giới hạn, hay như Glenfiddich kết hợp cùng Aston Martin tại Changi mang đến trải nghiệm thưởng thức whisky cao cấp trong khi nhìn ngắm dàn siêu xe F1. Đây không chỉ là sự kiện thể thao hay âm nhạc, mà còn là một nền tảng giao thoa đa ngành, nơi các thương hiệu lớn cùng hội tụ để tạo nên một tuần lễ sôi động chưa từng có.

Trong suốt 10 ngày, Singapore như một sân khấu mở khổng lồ, với âm nhạc, ánh sáng, ẩm thực và nghệ thuật len lỏi khắp từng con phố. Từ những đại nhạc hội sôi động, đường đua F1 "nghẹt thở" tại Marina Bay đến bầu không khí náo nhiệt ở Sentosa; từ không gian nghệ thuật hiện đại đến workshop nước hoa độc bản, GPSS 2025 hứa hẹn mang đến cho du khách một kỳ nghỉ đánh thức mọi giác quan cùng những trải nghiệm "có một không hai". Đừng chần chừ, xếp gọn vali và lên đường, sẵn sàng bung xõa hết mình trong lễ hội sôi động nhất năm tại Đảo quốc Sư tử thôi.