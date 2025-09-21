‘Thiên đường lồng đèn’ ở TPHCM đông nghịt người 'check-in'

Còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Trung thu, phố lồng đèn Lương Nhữ Học (phường Chợ Lớn, TPHCM) đã nhộn nhịp khách tham quan, mua sắm và check-in giữa không gian đầy màu sắc và tràn ngập không khí lễ hội.
Phụ huynh mua cho con chiếc lồng đèn mới, vừa để vui chơi, vừa để trẻ cảm nhận nét văn hóa truyền thống của dịp Trung thu.
Đến mùa Trung thu, hàng trăm chiếc đèn lồng muôn sắc được treo khắp con phố, biến không gian thành bức tranh lễ hội rực rỡ, nhộn nhịp và hoành tráng, thu hút đông đảo người dân lẫn du khách đến tham quan, mua sắm và chụp ảnh.