Mùa hạt dẻ phải ghim ngay mẹo này để tách vỏ: Hóa ra đơn giản, nhanh chóng lại không đau tay

Hiện nay là mùa hạt dẻ được bày bán với số lượng lớn trên thị trường. Hạt dẻ, được mệnh danh là "vua của các loại hạt khô", không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn có nhiều cách chế biến, đặc biệt là hạt dẻ nướng mật ong, được mọi người vô cùng yêu thích.

Tuy nhiên, khi nhắc đến vỏ hạt dẻ, nhiều người lại rất "đau đầu". Hầu hết tất cả chúng ta đều thấy khó khăn vì không biết cách bóc vỏ hạt dẻ tươi mua về. Hôm chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn một phương pháp bóc vỏ hạt dẻ đơn giản. Bạn có thể dễ dàng bóc một lượng hạt dẻ lớn chỉ trong khoảng thời gian ngắn, mà từng hạt vẫn còn nguyên vẹn. Vừa đơn giản, nhanh chóng lại không làm đau tay.

Đầu tiên sau khi mua hạt dẻ về, bạn cho vào chậu rửa sạch. Trong quá trình vận chuyển và bảo quản, hạt dẻ có thể tích tụ bụi bẩn, tạp chất. Vì vậy việc rửa hạt dẻ là rất cần thiết. Sau khi đã rửa hạt dẻ bằng nước, bạn thêm vào chậu nước sạch một ít baking soda và một ít muối.

Baking soda rất hiệu quả trong việc loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu và làm sạch. Mục đích của việc thêm baking soda vào bước này là tận dụng tính chất hóa học của baking soda để phân hủy và loại bỏ hết các tạp chất và dư lượng thuốc trừ sâu còn sót lại trên bề mặt vỏ hạt dẻ, đồng thời loại bỏ một số vết bẩn cứng đầu, giúp bề mặt hạt dẻ sạch hơn.

Muối có tác dụng khử trùng và diệt khuẩn tốt. Việc thêm muối có thể tiêu diệt vi khuẩn và vi sinh vật bám trên bề mặt hạt dẻ, đảm bảo vệ sinh hơn nữa cho hạt dẻ.

Ngâm hạt dẻ trong nước này sẽ làm sạch bụi bẩn bám trên vỏ. 5 phút là đủ, nhưng mục đích là để baking soda và muối phản ứng hoàn toàn và hòa tan bụi bẩn bám trên vỏ, đồng thời không ngâm quá lâu gây mất chất dinh dưỡng hoặc ảnh hưởng đến hương vị.

Sau 5 phút, bạn có thể dùng tay chà xát hạt dẻ để dễ dàng loại bỏ bụi bẩn trên bề mặt. Bước này giúp loại bỏ trực tiếp bụi bẩn đã được baking soda và muối phân hủy và làm mềm, giúp bề mặt hạt dẻ sạch hơn.

Sau đó, rửa sạch hạt dẻ 2 lần nữa với nước. Thao tác này đảm bảo rằng baking soda, muối và tạp chất còn sót lại sau khi chà xát đều được rửa sạch hoàn toàn, chỉ còn lại hạt dẻ sạch sẽ và sẵn sàng để nấu hoặc ăn.

Sau khi rửa sạch hạt dẻ, bạn có thể bắt đầu bóc vỏ.

Cách 1: Dùng dao rọc giấy hoặc dao gọt hoa quả rạch một đường trên hạt dẻ. Việc này giúp nhiệt bên trong thoát ra ngoài trong quá trình chế biến tiếp theo, giảm áp suất bên trong và giúp tách vỏ khỏi thịt hạt dẻ dễ dàng hơn. Hãy nhẹ nhàng, chỉ rạch sâu khoảng một milimét; đừng rạch quá sâu.

Cắt quá sâu có thể làm hỏng phần thịt hạt dẻ, ảnh hưởng đến độ nguyên vẹn và hương vị của hạt. Sau khi cắt, hãy cho hạt dẻ vào ngăn đông tủ lạnh trong nửa giờ. Mục đích chính của việc đông lạnh hạt dẻ là để giảm độ co rút của phần thịt và vỏ hạt dẻ ở các mức độ khác nhau, tạo ra khoảng cách giữa hai phần này và giúp việc bóc vỏ dễ dàng hơn.

Sau khi đông lạnh nửa tiếng, cho hạt dẻ vào nồi hấp và hấp ở lửa lớn trong 10 phút. Lửa lớn giúp hạt dẻ chín nhanh mà vẫn giữ được độ ẩm cần thiết. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy hạt dẻ không chỉ dễ bóc vỏ mà lớp vỏ nâu bên trong cũng bám chặt vào vỏ, rời khỏi lớp thịt. Nhờ vậy, hạt dẻ sau khi bóc vỏ vẫn còn nguyên vẹn và sạch sẽ, rất thích hợp để nấu ăn hoặc chế biến các món ăn ngon khác.

Cách 2: Đầu tiên, dùng dao nhà bếp thật sắc nhẹ nhàng cắt một lát từ phần đuôi hạt dẻ, phần mềm, màu nâu xám. Phần này được chọn vì tương đối mỏng và mềm, dễ cắt và giảm thiểu hư hại cho phần thịt hạt dẻ. Sau khi cắt xong, cho hạt dẻ vào nồi nước sôi khoảng 10 phút.

Luộc hạt dẻ trong nước sôi sẽ nhanh chóng làm mềm vỏ và nới lỏng liên kết giữa vỏ và thịt. Sau khi nấu chín, hạt dẻ sẽ rất dễ bóc vỏ. Phương pháp này tương đối đơn giản và hiệu quả để bóc vỏ dễ dàng.

Cách 3: Đặt hạt dẻ lên thớt và dùng dao nhà bếp rạch một đường hình chữ thập. Hoặc bạn dùng một nắp chai và bắn keo nến vào mặt tiếp xúc giữa thớt và nắp chai để cố định nó lên thớt. Lúc này bạn đặt hạt dẻ vào nắp chai, dùng dao tạo thành hình chữ thập. Đường rạch này giúp nhiệt độ truyền vào hạt dẻ trong quá trình làm nóng tiếp theo, giúp vỏ hạt dẻ dễ nứt hơn. Sau khi cắt, đặt hạt dẻ lên đĩa và bọc kín bằng màng bọc thực phẩm. Việc này giúp hạt dẻ không bị mất nước quá nhiều trong quá trình hâm nóng bằng lò vi sóng, giữ cho hạt dẻ luôn ẩm.

Sau đó, quay trong lò vi sóng ở mức trung bình-cao trong một phút rưỡi. Nhấc khỏi bếp, phết một ít dầu ăn và gỡ bỏ màng bọc thực phẩm. Dầu ăn sẽ làm vỏ sò khô và giòn trong quá trình quay tiếp theo, giúp dễ bóc vỏ hơn. Sau đó, quay trong lò vi sóng ở mức cao thêm một phút nữa. Việc này sẽ giúp vỏ sò khô và giòn, giúp dễ bóc vỏ hơn.