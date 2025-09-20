[CLIP] Thức từ 5 giờ sáng, xếp hàng 3 tiếng vẫn không kịp xếp hàng mua bánh Trung thu Phương Diêm Thuận tại TP.HCM

Mỗi dịp cận kề Trung thu, khắp con phố tại TP.HCM lại càng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết với hàng loạt quầy bánh trung thu tấp nập người xếp hàng chờ mua. Trong đó, nổi bật nhất chính là cảnh tượng hàng chục người dân chen chúc Tại phường Bình Tiên - TPHCM, có một tiệm bánh người Hoa lâu đời cứ mỗi dịp lại đông đảo dân tình chen chúc nhau để mua bánh.

Nhiều người dân TP.HCM xếp hàng từ sáng sớm chỉ để mua được món bánh trung thu gia truyền Phương Diêm Thuận tại phường Phú Lâm, TP.HCM

Mở cửa từ 8 giờ nhưng tờ mờ sáng đã có hơn chục người đã xếp hàng mua bánh

Ghi nhận vào ngày 20/9, tiệm bánh Phương Diêm Thuận đã có rất đông khách đến xếp hàng trước tiệm để mua bánh. Từ các cô chú cho đến các bạn trẻ đều xếp hàng có mặt ở đây để mua bánh đậm vị truyền thống. Không khí bên ngoài cửa tiệm nóng lên từng phút, khi dòng người nối dài chen nhau, tay cầm sẵn tiền, đơn đặt ghi chú nhân bánh mà mình muốn mua.

Nhiều người chờ đợi trước cửa tiệm Phương Diêm Thuận

Dù tiệm bố trí nhiều nhân viên bán hàng, liên tục phục vụ không ngơi tay nhưng lượng khách vẫn quá tải. Mỗi khách đến mua chỉ được giới hạn 3 hộp, dù vậy nhiều người vẫn xếp hàng mua rất đông, thậm chí họ còn xếp hàng cả tiếng đồng hồ mới mua được bánh mang về. Cảnh tượng kiên nhẫn chờ đợi, có người tranh thủ ngồi bên đường, người khác đứng chờ đợi tạo nên không khí náo nhiệt hiếm thấy. Một số khách sau khi mua được bánh vô cùng hào hứng, cầm những chiếc bánh mang về.

Nhiều người chen chúc để mua được bánh Phương Diêm Thuận

Rất nhiều thực khách đã xếp thành một hàng dài từ 6h sáng để chờ mua bánh trung thu, ghi nhận vào khoảng 7h đã có hơn 20 người xếp hàng sẵn chờ tiệm bánh trung mở cửa. Khi đồng hồ điểm 8h, cảnh tượng phía trước cửa tiệm trở nên náo nhiệt, đông nghịt người. Đáng chú ý, không chỉ người dân quanh khu vực, mà còn có cả những vị khách lặn lội từ các tỉnh miền Tây xa xôi tìm đến để mua bằng được những chiếc bánh trứ danh nơi đây.

Chia sẻ từ bạn Kim Ngân có mặt từ 6 giờ sáng để xếp hàng tại Phương Diêm Thuận: “Em mua được cái bánh này hơi cực nhọc, em đi từ lúc 6 giờ mà bây giờ gần 9 giờ rồi. Trôi qua mấy tiếng đồng hồ nhưng mà khi cầm trên tay được bánh này thì em cảm thấy rất là vui tại vì mua được bánh mà em mong muốn để em đi biếu cho người thân của em”.

Bạn Kim Ngân có mặt từ 6 giờ sáng để xếp hàng

Bạn còn hài hước chia sẻ rằng, bởi vì người mua đến quá đông lại chờ đợi quá lâu nên lúc tính tiền đã bị run chân. Tổng cộng cho hai chiếc bánh mà bạn đã mua là tầm 400 nghìn đồng và đối với bạn hộp bánh này vô cùng xứng đáng với giá tiền mà mình đã bỏ ra.

Nhiều bạn trẻ rất vui khi mua được bánh và còn nhờ người trước mua dùm vì chỉ giới hạn 3 hộp

Còn bạn Kha Vy thì chia sẻ rằng, tiếc là mỗi người chỉ mua được 3 hộp bánh nhưng nếu có thể thì bạn sẽ mua nhiều hơn để có thể tặng cho khách hàng: "Nếu mà không giới hạn thì mình mua thôi tại vì mình cũng có nhu cầu tặng cho khách hàng nhưng mà chỉ giới hạn 3 hộp thì cũng khó".

Bạn Kha Vy cảm thấy tiếc khi không thể mua được nhiều hơn

Bạn Thái Lương tận Cà Mau cũng biết đến tiệm bánh Phương Diêm Thuận: "Hôm trước mình ghé là khoảng 10 giờ 20, lúc đó là mọi người đã mua hết bánh rồi nên mình phải ngủ lại một đêm ở khách sạn rồi sáng hôm nay 8 giờ sáng ra xếp hàng để mua bánh."

Một số thực khách nhờ người mua trước mua giúp bánh Trung thu vì chỉ giới hạn mua được 3 hộp

Được biết, bánh trung thu tại đây có giá dao động từ 79 nghìn - 248 nghìn đồng cho một bánh, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Bánh của Phương Diêm Thuận có đa dạng các loại nhân đậu xanh, thập cẩm, môn dừa, đậu đỏ hạnh nhân,... mỗi loại bánh đều giữ được vị truyền thống.

Mức giá của bánh trung thu tại Phương Diêm Thuận

Ra đời từ năm 1985, tiệm bánh Phương Diêm Thuận đã trở thành một địa chỉ quen thuộc của biết bao thế hệ người dân thành phố. Điều làm nên sức hút của tiệm bánh này chính là hương vị đặc trưng không lẫn vào đâu được. Những chiếc bánh với lớp vỏ vàng ươm, bóng bẩy bao bọc phần nhân đa dạng từ đậu xanh, thập cẩm tôm, môn dừa đến gà quay, luôn khiến thực khách phải xiêu lòng.

Có thể nói, các tiệm bánh trung thu hiện nay đang hot hơn bao giờ hết đặc biệt là tiệm bánh như Phương Diêm Thuận vẫn giữ được sức hút riêng nhờ hương vị nguyên bản, mang đậm ký ức tuổi thơ và giá trị gia đình.