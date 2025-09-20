Cùng Hepmil Việt Nam khám phá trải nghiệm đa tầng mỹ vị tại TikTok Food Fest 2025

Lần đầu tiên một lễ hội ẩm thực được tổ chức với quy mô lớn, kết hợp đồng thời các hoạt động ẩm thực, giải trí và sáng tạo nội dung, mang đến trải nghiệm đa chiều cho công chúng.

Lễ hội Tiktok Food Fest 2025 - Đa Tầng Mỹ Vị. Ảnh: Tiktok Việt Nam

Hepmil góp phần đồng hành với nhiều hoạt động thú vị từ trực tuyến đến thực tế

Sự kiện quy tụ hơn 20 gian hàng F&B hàng đầu như Highlands Coffee, Grandma Lu's, The Choco, Domino Pizza, Popeyes,… cùng hơn 100 nhà sáng tạo nội dung và các đầu bếp danh tiếng, trong đó có Chef Võ Thành Vương - đầu bếp đạt sao Michelin. Các màn giao lưu, trình diễn nghệ thuật ẩm thực, pha chế và biểu diễn âm nhạc sẽ biến TikTok Food Fest 2025 thành một điểm hẹn đa sắc màu.

Các gian hàng ẩm thực tại TikTok Food Fest 2025. Ảnh: Hepmil

Trong khuôn khổ TikTok Food Fest 2025, Hepmil Việt Nam đồng hành cùng TikTok với vai trò sáng tạo và sản xuất nội dung cho chương trình đặc sắc: Cooking Show – "Đa Tầng Mỹ Vị - Chuyện Nhà Bếp" ; sản xuất chương trình Unitour – Đa tầng trải nghiệm thú vị với đa dạng trò chơi cùng sự tham gia của nhiều nhãn hàng; và đặc biệt là vận hành Livestream ngay tại sự kiện, giúp lan tỏa tinh thần "Đa Tầng Mỹ Vị" đến cộng đồng mạng trên cả trực tuyến đến thực tế.

Đội ngũ nhân sự nòng cốt của Hepmil đảm bảo chất lượng tại sự kiện TikTok Food Fest 2025. Ảnh: Hepmil

Cùng góp phần đồng hành vào việc định hướng nội dung và sản xuất hàng trăm video cooking show trên TikTok, hiện tại, hashtag #FoodFestOnTikTok đã tạo ra sân chơi sôi động với các giải thưởng hấp dẫn cho cộng đồng yêu thích ẩm thực sáng tạo trực tuyến với hơn 416 triệu lượt xem và 4200 bài đăng sử dụng hashtag - tạo tiền đề cho không khí bùng nổ tại sự kiện.

Đây là minh chứng cho vai trò của Hepmil như một trong những đơn vị tiên phong trong việc đưa ẩm thực lên tầm giải trí sáng tạo, kết nối nhà sáng tạo, thương hiệu và khán giả trên nền tảng số.

Điểm hẹn văn hóa – giải trí không thể bỏ lỡ

Với sự đồng hành và đóng góp của Hepmil vào các hoạt động đặc sắc thuộc khuôn khổ chương trình, từ trải nghiệm ẩm thực đến giải trí, TikTok Food Fest 2025 hứa hẹn trở thành sự kiện văn hóa – giải trí – ẩm thực lớn nhất năm, kết nối hàng chục nghìn khán giả, hàng trăm nhà sáng tạo và thương hiệu, để cùng nhau tạo nên một "lễ hội đa tầng, đa vị" chưa từng có tại Việt Nam.