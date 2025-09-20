VIDEO: Giới trẻ thích thú chiêm ngưỡng kiến trúc Dinh thự Pháp tại TP HCM

Nhân Ngày Di sản châu Âu, Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP HCM đã mở cửa Dinh thự Pháp - một công trình kiến trúc hơn 150 năm tuổi, chào đón hàng trăm người đến tham quan.

Đây không chỉ là cơ hội hiếm hoi để nhiều người khám phá một di sản độc đáo mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ bền chặt Việt - Pháp, hướng tới một tương lai hợp tác đổi mới và sáng tạo.

Sáng 20-9, khuôn viên Dinh thự Pháp ở TP HCM trở nên nhộn nhịp. Từ sớm, nhiều người, nhất là các bạn trẻ, đã háo hức chờ đợi vào khám phá một trong những công trình kiến trúc cổ kính, mang tính biểu tượng của thành phố.

Tòa nhà Dinh Tổng lãnh sự Pháp là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu tại TP HCM, cùng với các công trình khác như Dinh Norodom (nay là Hội trường Thống Nhất), Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố...

Dinh thự này tiêu biểu cho kiến trúc Đông Dương thế kỷ XIX. Sau năm 1954, đây là Dinh Đại sứ Pháp ở miền Nam và từ năm 1975, tòa nhà là tư dinh của các tổng lãnh sự Pháp ở TP HCM.

Cứ vào cuối tuần thứ 3 của tháng 9 hằng năm, người dân và du khách, nhất là giới trẻ tại TP HCM, lại háo hức đăng ký tham quan Dinh thự Pháp - dịp duy nhất trong năm để được tận mắt chứng kiến một biểu tượng kiến trúc Đông Dương cuối thế kỷ XIX.

Ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại TP HCM, cho biết: "Dinh thự này đã có lịch sử hơn 150 năm, là minh chứng cho mối quan hệ rất lâu đời giữa Pháp và Việt Nam"

Năm nay, Ban Tổ chức đã mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho khách tham quan, thông qua việc trùng tu mặt tiền dinh thự, áp dụng trải nghiệm số hóa và hệ thống thuyết minh bằng âm thanh lần đầu tiên.

Tòa nhà được xây dựng theo hướng gió chính để không khí lưu thông dễ dàng và bên trong được làm mát thường xuyên. Bốn mặt của tòa nhà, ở tầng trệt cũng như trên lầu, đều có hành lang bao quanh. Các cửa chớp màu xanh lá cây cao gần 5 m, mỗi tầng có 32 cửa...

Anh Thiên Bảo (ngụ phường Bình Tiên, TP HCM), một người yêu thích kiến trúc Pháp, bày tỏ: "Mình đã theo dõi sự kiện này nhiều năm rồi, đến nay mới có cơ hội đăng ký tham quan. Mình từng đi nhiều nơi nhưng đến đây thì thấy không gian rất sang trọng, ấm cúng và đẹp". Theo anh, việc mở cửa Dinh thự Pháp mỗi năm một lần là cơ hội hiếm hoi để mọi người, nhất là giới trẻ, được tiếp cận những công trình kiến trú cổ tại TP HCM, hiểu thêm về văn hóa, lịch sử

Du khách trải nghiệm số hóa và hệ thống thuyết minh bằng âm thanh lần đầu tiên tại Dinh thự Pháp.

Phòng khách lớn nằm ở vị trí trung tâm tòa nhà, các phòng chức năng khác được bố trí xung quanh. Đây là nơi tổ chức sự kiện khánh tiết của Dinh thự Pháp.

Tấm bình phong bằng gỗ sơn mài gồm 8 mảnh gắn trên tường tại phòng khách lớn, thu hút du khách nán lại chụp ảnh.

Phòng ăn nhỏ thu hút nhiều bạn trẻ bởi không gian ấm cúng và cổ điển.

Phòng ăn lớn là nơi Tổng Lãnh sự Pháp đón tiếp quan khách trong các buổi chiêu đãi. Bên trong phòng ăn lớn có hai tấm hoành phi khắc chữ Hán "Phúc như Đông Hải" và "Thọ tỉ Nam Sơn".

Bộ dụng cụ ăn uống tại Dinh thự Pháp.

Chị Xuân Trang (ngụ phường An Nhơn, TP HCM) xếp hàng từ 9 giờ để vào tham quan. Chị mong muốn tìm hiểu kiến trúc và ghi lại những khoảnh khắc đẹp.

Khu vườn diện tích hơn 1,5 ha quanh Dinh thự Pháp là nơi giới trẻ chụp ảnh "check in".



















